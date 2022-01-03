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Новини П'яні за кермом
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Нетверезий водій на смерть збив солдата ЗСУ в центрі Рівного. ФОТОрепортаж

Пішохід потрапив під колеса автомобіля, коли перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від травм за кілька годин він помер у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба рівненської поліції. 

"Близько 02:45 сьогодні, другого січня, екіпаж патрульних на вулиці Соборній побачив водія, який їхав назустріч на великій швидкості, а потім — збив пішохода. Втім, керманич авта не зупинився, а продовжив рух. Поліцейські негайно викликали "швидку" для потерпілого, а орієнтування про автомобіль передали усім патрулям. На місце ДТП прибув іще один екіпаж, тож патрульні розпочали переслідування втікача", - зазначається у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Житель Бармаків (село під Рівним, - ред)  затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. 

З власних джерел Суспільному стало відомо, що чоловік має посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата. Щоправда, йдеться про обласного обранця попереднього скликання.

Згодом поліцейські встановили, що це 27-річний костопільчанин — військовослужбовець у відпустці.

Нетверезий водій на смерть збив солдата ЗСУ в центрі Рівного 01
Нетверезий водій на смерть збив солдата ЗСУ в центрі Рівного 02
Нетверезий водій на смерть збив солдата ЗСУ в центрі Рівного 03
Нетверезий водій на смерть збив солдата ЗСУ в центрі Рівного 04

Автор: 

ДТП (4465) Рівне (573)


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Топ коментарі
+25
Хочешь сказать что у этого урюка на ауди в спортивках и зимних кедах была душа?
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03.01.2022 01:18
+9
Молодцы полицейские. Догнали, зафиксировали опьянение - теперь дело за судом.
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03.01.2022 01:20
+5
То є повний капець ... Загубив і свою чужу душу ...
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03.01.2022 00:28
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То є повний капець ... Загубив і свою чужу душу ...
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03.01.2022 00:28 Відповісти
Хочешь сказать что у этого урюка на ауди в спортивках и зимних кедах была душа?
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03.01.2022 01:18 Відповісти
отмажут, может получит каких 2 года условно
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03.01.2022 01:34 Відповісти
Молодцы полицейские. Догнали, зафиксировали опьянение - теперь дело за судом.
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03.01.2022 01:20 Відповісти
ну пешеход тоже молодец - там же подземный пешеходный переход, а дальше еще один
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03.01.2022 01:42 Відповісти
Кастрировать ******...
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03.01.2022 01:53 Відповісти
ЕСЛИ СКОРОСТЬ БОЛЬШЕ 50 КМ/Ч ПУСТЬ СРАБАТЫВАЮТ СВЕТОФОРЫ ПЕРЕКЛЮЧАЯСЬ НА КРАСНЫЙ, ЕСЛИ ПРОЕЗЖАЕТ НА КРАСНЫЙ, ПУСТЬ ИДЕТ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ И ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЛАН ПЕРЕХВАТ !!!
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03.01.2022 02:17 Відповісти
А если план перехват будет безуспешный то запросить поддержку с воздуха!
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03.01.2022 09:51 Відповісти
ВЕРТИКИ ВРОДЕ ЕСТЬ !!! А ЕСЛИ ВВЕДУТ ЧАСТНУЮ ТЕМУ, ТО Я НЕ ПРОТИВ ПООХОТИТЬСЯ !)
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04.01.2022 08:33 Відповісти
та нет сразу шипы с дороги выскаивают и столбы стопорные и эти кругляшки раскарашеные под божьих коровок
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03.01.2022 10:16 Відповісти
Прибухнув - присяде....
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03.01.2022 03:08 Відповісти
тю, а Кучма шо, присів?
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03.01.2022 19:32 Відповісти
А він десь п'яним рулював?))
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03.01.2022 23:49 Відповісти
Аякже. Напідпитку рулював державою, а це ще гірше.
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04.01.2022 00:03 Відповісти
ще з бодуна меморандум підписав
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04.01.2022 13:38 Відповісти
На передаву,в окоп!
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03.01.2022 06:59 Відповісти
не... в окопе алканафт не нужен - только воинам и командиру головняк...
другое дело минные поля разминировать...подучить и вперед...с песней...
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03.01.2022 10:21 Відповісти
там оно тоже ни к чему - сбежит в мордор на шоу скабеевой.
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03.01.2022 19:23 Відповісти
так нехай бежит..... но по минному полю))))
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03.01.2022 19:29 Відповісти
вот он с миноискателем и сбежит.
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03.01.2022 19:31 Відповісти
а кто ж ему его даст?
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03.01.2022 20:02 Відповісти
А кто дал кацапам наши катера?
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04.01.2022 13:42 Відповісти
В Украине ещё ездят ТРЕЗВЫЕ водители? Думаю, только стихийный общественный самосуд на месте преступления сможет спасити всех нас от постоянного и неотвратимого истребления под колёсами всяких алкашей - убийц....
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03.01.2022 07:08 Відповісти
вы хоть заголовок темы пишите или на украинском или на русском, так как Рівне это на украинском, а Ровно на русском
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03.01.2022 08:40 Відповісти
З якого переляку Ровно ?
Ривне. І лише так.
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03.01.2022 09:46 Відповісти
Кацапи ******* географію паплюжити...
Лише у них затока Гудзона, Вавілон, Аравійській п-острів і т.д. і т.п.
А ми за ними мавпуємо дурниці
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03.01.2022 11:02 Відповісти
Так, Ровно давно було перейменовао в Ривне (росс)
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03.01.2022 11:56 Відповісти
27-летний костопольчанин, военнослужащий в отпуске.
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03.01.2022 10:15 Відповісти
Чи знайдеться сміливець, який першим зробить гострий тоц-перевертоц такому ваділє?
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03.01.2022 14:15 Відповісти
Доблестному РНБО не помешало бы на своем расширенном заседании подводить итоги гибели и инвалидности украинцев на дорогах страны за прошедший год! Статистика - угрожающая и страдают не пожилые, отжившие свое люди! И заседание проводить в январе, иниицировать ВР внести изменения в действующее законодательство с целью ужесточения его. Сколько уже десятилетий говорят, что пьяный (или под дурью) за рулем - убийца!
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03.01.2022 19:20 Відповісти
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03.01.2022 19:30 Відповісти
Щось останнім часом розвелось багато п'яних літунів... Прямо стабільно кожні декілька днів трапляються більш-менш резонансні ДТП й у всіх випадках водії у нетверезому стані.
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03.01.2022 23:57 Відповісти
Вот так, успешный, по местным меркам мужчина, в некую долю секунды потерял свободу и приобрёл клеймо... Всего одна секунда... И Жизнь поделилась на до, и после...
Народ, пожалуйста, будьте внимательны к окружающим... Смотрите внимательно по сторонам, переходя дорогу...
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04.01.2022 00:27 Відповісти
 
 