Нетверезий водій на смерть збив солдата ЗСУ в центрі Рівного. ФОТОрепортаж
Пішохід потрапив під колеса автомобіля, коли перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від травм за кілька годин він помер у лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба рівненської поліції.
"Близько 02:45 сьогодні, другого січня, екіпаж патрульних на вулиці Соборній побачив водія, який їхав назустріч на великій швидкості, а потім — збив пішохода. Втім, керманич авта не зупинився, а продовжив рух. Поліцейські негайно викликали "швидку" для потерпілого, а орієнтування про автомобіль передали усім патрулям. На місце ДТП прибув іще один екіпаж, тож патрульні розпочали переслідування втікача", - зазначається у повідомленні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.
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другое дело минные поля разминировать...подучить и вперед...с песней...
Ривне. І лише так.
Лише у них затока Гудзона, Вавілон, Аравійській п-острів і т.д. і т.п.
А ми за ними мавпуємо дурниці
Народ, пожалуйста, будьте внимательны к окружающим... Смотрите внимательно по сторонам, переходя дорогу...