Нетверезий водій на смерть збив солдата ЗСУ в центрі Рівного. ФОТОрепортаж

Пішохід потрапив під колеса автомобіля, коли перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від травм за кілька годин він помер у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба рівненської поліції.

"Близько 02:45 сьогодні, другого січня, екіпаж патрульних на вулиці Соборній побачив водія, який їхав назустріч на великій швидкості, а потім — збив пішохода. Втім, керманич авта не зупинився, а продовжив рух. Поліцейські негайно викликали "швидку" для потерпілого, а орієнтування про автомобіль передали усім патрулям. На місце ДТП прибув іще один екіпаж, тож патрульні розпочали переслідування втікача", - зазначається у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Житель Бармаків (село під Рівним, - ред) затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що чоловік має посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата. Щоправда, йдеться про обласного обранця попереднього скликання.

Згодом поліцейські встановили, що це 27-річний костопільчанин — військовослужбовець у відпустці.







