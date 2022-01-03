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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США та союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, - Байден у розмові із Зеленським

США та союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, - Байден у розмові із Зеленським

Президент США Джозеф Р. Байден провів розмову сьогодні з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ таке повідомлення зявилося на сайті Білого Дому. 

У повідомленні відзначається: "Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям, починаючи з наступного тижня з двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності, в НАТО через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Президент Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їх союзників і партнерів принципу "нічого про вас без вас". Він підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України".

Також у пресрелізі говориться, що Байден також висловив підтримку заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активній дипломатії для просування імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив майбутню розмову з Байденом 2 січня: "Як ми і домовилися - нічого про Україну без України"

Автор: 

Байден Джо (2884) Зеленський Володимир (23754)


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Топ коментарі
+51
Як там конкурс на голову САП?
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03.01.2022 00:22
+41
"Туреччина не дозволить бомбити мирні міста України! Турецька армія готова очолити війська НАТО у разі потреби" - Ердоган
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03.01.2022 00:34
+34
https://eurosolidarity.org/2022/01/02/putin-bude-vykonuvaty-zobovyazannya-lyshe-todi-koly-naproty-nogo-sydityme-sylna-ta-avtorytetna-storona-poroshenko-pro-peregovory-z-kremlem/ <******* буде виконувати зобов'язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна та авторитетна сторона
Прямі переговори з Путіним без участі союзників України - це шлях до капітуляції. Про це сказав п'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв´ю головному редактору впливового польського видання «Газета виборча», громадському діячу та дисиденту Адаму Міхніку. Порошенко зауважив, що лише об'єднана позиція України і західних партнерів здатна стримати гібридну агресію Росії.
«З самого початку я був противником того, щоб Зеленський зустрічався з ним тет-а-тет. Це позиція слабкого, яка приведе до капітуляції. У Нормандському форматі, який виник у 2014 році, беруть участь Німеччина і Франція, хоч де факто бере участь весь Європейський Союз. Берлін і Париж отримали на це мандат від Європейської Ради. Ми мали потужну підтримку з боку США, коли американці за часів Трампа призначиали свого спеціального представника Курта Волкера. А ще раніше - для віце-президента Джо Байдена Україна була першим пріоритетом. ЄС, США і Україна працювали разом і злагоджено», - нагадав Порошенко.
«Путін буде виконувати зобов'язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна, авторитетна і могутня сторона», - переконаний Петро Порошенко.
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03.01.2022 00:50
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Мабуть зєля всрався від почутого. Може, хоч тепер потурбується про пальне для армії?
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03.01.2022 12:35 Відповісти
После того как не лох кинул Байдена несколько раз, какое отношение к нему. Пока имеем отказ от помощи на 200 млн. в прошлом году, принуждение к выполнению минских договоров. А сап, ермак, беня, Порошенко, коррупция это между строк все. У американцев есть 100 процентный компромат на не лоха. Это отмыв бабла украденных с привата. С этого надо начинать. Не лох Вор, групповуха с Беней. Не лоха можно называть **********, как угодно, но оно не должно представлять Украину
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03.01.2022 09:18 Відповісти
Здравомыслящие люди прекрасно понимают,что эта помощь будет выражаться в озабоченности и беспокойстве. Факт свершится. Сами не можем,а помочь нет желающих.
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03.01.2022 09:31 Відповісти
Радует чёткая позиция нелоха ‐ я не я,та сторона,прекатить стрелять.Он даже слов война и Россия не смог с себя выдавить.Даже сейчас.Пуйло похвалит.
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03.01.2022 09:31 Відповісти
если Россия вторгнется в Украину
Мы чего то не знаем?
Почему США, Великобритания и Германия не считают Крым и Донбасс вторжением?
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03.01.2022 09:35 Відповісти
Бо Крим і Донбас захопили "зельониє чєловєчкі", ополченці, найомники -- за чиї гроші -- інша справа. А тепер готується відкритий широкомасштабний військовий наступ Росії на територію України з метою окупації. Дійшло?
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03.01.2022 12:46 Відповісти
Широкомасштабного вторжения не будет! У них денег не хватит на оккупацию. Проще дождаться социального взрыва внутри, и "донецкий вариант".
НО. Если они не считают Крым и Донбасс оккупированными РФ территориями, тогда беда.
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04.01.2022 08:59 Відповісти
Короче, тягомотина, "валяние дурака" и перманентные угрозы засрашке в ожидании её естественной кончины-единственная правильная стратегия.
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03.01.2022 09:51 Відповісти
Та , да ! Так же , как ожидание , когда завалится Крьімский мост ! Та еще "стратегия" , прикрьівшая поставки украинского щебня с гранитньіх карьеров для российской стройки. Потужная стратегия , нет слов ...
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03.01.2022 10:11 Відповісти
Набор кацапского бреда. Про мост в Магадане ещё вспомни и золотые прииски.
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03.01.2022 10:52 Відповісти
Гарри , если тебя назьівать портянкой , єто будет правильно ?
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03.01.2022 11:14 Відповісти
Вопросы от всякой швали-это моветон.
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03.01.2022 12:32 Відповісти
А я Байдену верю. Путин боится. Уже есть результат:
1) Вторжение российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30%.
2) За 2.01.2022 нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано - ООС
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03.01.2022 10:08 Відповісти
Путин боится , о чем говорит его просьба к Байдену о "гарантиях безопасности" . Как при капитуляции , но прикрьітая воинственной риторикой . Дело в том , что потенциал российских РВСН катастрофически падает .
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03.01.2022 10:14 Відповісти
Yuri



зеля:
Містер Байден, хав мачь скумбрія ін юесей?
Байден:
Шо блдь?
зеля:
Ін Юкрейн скумбрія ейт грівнас, а ю імпрес?
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03.01.2022 10:24 Відповісти
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03.01.2022 19:20 Відповісти
"Зйомки новорічного привітання президента України Володимира Зеленського тривали три дні - з 24 до 29 грудня.

Учасникам зйомок наливали не шампанське, а "Живчик". Про деталі розповів професор з Чернівців Олег Ангельський, який брав участь у зйомках, пише "Молодий Буковинець".

Це що, президент воюючої країни три дні знімався у новорічному ролику? Цілих три робочих дні???
Три дні не міг той нещасний мега-тост прочитати. (Судячи з кількості склейок у привітанні, так і не зміг. Як у старому анекдоті про звукорежисера, який мучився-мучився зі співаком на записі, а потім сказав: ви мені просто гамму наспівайте, все інше я сам)

Гостям замість шампанського у бокали наливали газовану воду. А годували у сусідній кімнаті бутербродами.

Вибачте, я не можу це уявити. Тобто можу, але у мене кава носом іде. Иииии...
Три дні висидіти за столом у одній вечірній сукні... З "живчиком" у бокалі... Тому що янелох не може одне речення зв'язно договорити... - https://t.me/nuts_roses/463 https://t.me/nuts_roses/463

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03.01.2022 20:13 Відповісти
Воно ж ****** нещастя! З ним одні клопоти.
Я думаю "гостей" зняли одним дублем, які потім пішли їсти бутерброди у сусідню кімнату, а з воЛохдькою знімальна команда мучилася три дні.
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03.01.2022 22:23 Відповісти
А скумбрія була ? 🤣🤣🤣
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04.01.2022 01:51 Відповісти
була спермакола
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04.01.2022 10:01 Відповісти
Двоякое впечатление....Вроде и "мы с вами почти в окопах" и одновременно " Байден выразил поддержку мерам по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения имплементации Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата." По-хорошему надо уже забыть эти никчемные "минские разговоры ни о чем". ЧТО ЭТО БЫЛО???
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03.01.2022 10:34 Відповісти
выскажут озабоченность?
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03.01.2022 11:00 Відповісти
Вчера смотрел интервью Костенко Юрия так он популярно обьяснил, как разрулить ситуация!! не Нормандским не Минским, а Будапепештским форматом!!! Очень все популярно до запятой, тем более там все прописано и єтот докум подписивали презид. Стран и он признан ООН и били консультации и даже началась работа но Поро остановил тогда, а Зе вообще отморозился когда ему предложили и самое главное штати сами предлагали а почему ви не используете Будапешт, советую глянуть очень интересное интервью!!!! Второе московити обещают 175 а забили про Луку сколько он может подтянуть а ему тис 50 вообще не проблема! Там дороги хорошие
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03.01.2022 11:22 Відповісти
Гладко на бумаге, но не учли овраги. Путин не хочет таких форматов.
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03.01.2022 16:24 Відповісти
Так в том то и суть его можно развивать без него и вводить санкциии серьезние не єту чепуху, єто международ докум подписан президентами и усрежденний ООН, посмотрите интервью
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03.01.2022 18:05 Відповісти
это не договор, а меморандум. В переводе с английского - записка на память. Ни к чему не обязывает подписавших. Нужно сказать спасибо Кравчуку и Кучме, что их так надули.
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03.01.2022 18:10 Відповісти
А ти смотрел интервью там и про ядер. Оружие и про приватизацию Ильича
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03.01.2022 18:15 Відповісти
мне незачем смотреть, у меня есть своя голова.
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03.01.2022 18:20 Відповісти
Зеленский - это списанная в утиль «хромая утка» для Вашингтона, - политолог
3 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bc.html#respond Комментарии: 0



Зеленский заявил, что звонок Байдена подтверждает: у них «особенные отношения».


Эту цитату https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187 привел сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Учитывая, что Байден разговаривал с Путиным 30 декабря, а Зеленскому позвонил ночью 2 января, то эти «особенные отношения» прямо подтверждают: Зеленский - это списанная в утиль «хромая утка» для Вашингтона.

Что не может не радовать…

В тему:

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE.html Байден рассказал Зеленскому о переговорах по Украине без Украины?

- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC.html Зеленскому в последнюю очередь: почему Байден не торопится звонить в Киев - эксперт

**

Ранее Корнейчук разместил такую фотожабу:


И сопроводил ее поясняющей записью:

«Когда тебе наконец-то позвонил Байден»…
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03.01.2022 12:39 Відповісти
А пусть дедушка Байден , ответит чей Крым , потому , что если он Украинский , то где рiшуча вiдповiдь
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03.01.2022 15:21 Відповісти
"Если у тебя нет сил победить, то пусть хватит сил не покориться."
Джохар Дудаев
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03.01.2022 15:52 Відповісти
Дивно, жодного слова про Порошенка.
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03.01.2022 16:20 Відповісти
Тобі скучно без Порошенка ? Ну що ж - сам винен що зєлю обрав ( почекай трішки , повернеться Порошенко )
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04.01.2022 02:33 Відповісти
комік = презік /_______________________ розмовляє з президентом США . . . . зЕ - хоч запамятав що йому сказав Байден ??? Зе - тількі ********** запамятовує.
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03.01.2022 17:39 Відповісти
Ці західні нікчеми в черговий раз дуже рішуче будуть висловлювати свою рішучу занепокоєність.
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03.01.2022 20:04 Відповісти
То в ЄС нікчеми, а про США так говорити не варто.
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03.01.2022 22:26 Відповісти
Звичайно що про янкі так казати не можна ( це ж не вони з Афганістану " рішуче " драпали а ЄС ((
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04.01.2022 02:36 Відповісти
20 років вистачить, щоб вирішити справи. Адже Афганістан не є колонія, а талібів США підтримували з самого початку.
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04.01.2022 07:18 Відповісти
Нам уже не избежать локальной горячей войны, а Зеленский продолжит слабеть: прогноз на 2022 год
3 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9.html#comments Комментарии: 2



Последнее в прошлом 2021 году почти часовое общение по видеосвязи Байдена и Путина не вселило надежду на достижение стратегической безопасности…


Очень хочу ошибиться в этом прогнозе, однако, никаких гарантий нашей с вами безопасности на данном этапе даже не просматривается.

Об этом пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, https://opinions.glavred.info/nam-uzhe-ne-izbezhat-lokalnoy-goryachey-voyny-10331976.html передает сегодня «Главред».

Во-первых, в предновогоднюю ночь слишком длинным и размытым получилось видеообращение президента Зеленского (22 мин), которое изобиловало противоречивыми тезисами, и в нем он особенно сильно пытался понравиться военным.

Кстати, Владимир Зеленский уже подписал Указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим (19 тыс. грн) и поставил задачу Кабмину усовершенствовать систему денежного довольствия военных.

Это правильное, но слишком запоздалое решение.

Также брошены огромные суммы денег на ускоренное создание и развитие провластных телеканалов, где в эфирах должны хвалить «слуг народа» и обличать оппозицию.

Но пока позиции Зеленского ухудшаются изо дня в день: это уже запоздалая игра и напрасные усилия, т.к. ранее властями был совершен целый ряд грубых ошибок и просчетов.

Поэтому в начавшемся 2022 году Зеленский обречен и далее слабеть, пока не дойдет до того рубежа, когда нужно идти на досрочные выборы либо начнется необратимый распад.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b4.html Рейтинг Зеленского стремительно падает

Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, а на внешнем контуре - немало сильных врагов, а т.н. союзники, к сожалению, ненадежные.

Во-вторых, украинский истеблишмент в последние годы демонстрировал жесткую подчиненность глобальным силам влияния и неспособность реформировать монопольно-олигархический уклад.


Но чтобы удержать ситуацию, государству нужны все новые и новые финансовые вливания, а их просто нет - приватизация практически закончена - последние штаны проданы, основной поток прямых иностранных инвестиций тоже прошел и это подтверждается резким падением их объема в прошлом 2021 году.

Еще некоторое время на военной помощи США и стран ЕС, а также на новых небольших заимствованиях Украина продержится, а там уже все, тупик. Модель экономики, основанная на продаже фамильного серебра и на иностранных кредитах, по определению конечна.

Ну, и вариантов развития событий не так уж много:

а) резкая девальвация гривны, что будет означать жизнь по средствам с призовым бонусом в виде гиперинфляции, волны банкротств, потери сбережений, массовых увольнений;

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b5-2022-%d0%b3%d0%be-%d0%b2-i.html Гривна может обвалиться в начале 2022-го: в ICU озвучили прогнозы

б) очередные кредиты МВФ и займы от размещения ОВГЗ, и тогда это будет уже чистая финансовая пирамида, а Шмыгаль будет не новым генералом Макартуром, а старым Сергеем Мавроди;

в) локальная горячая война, после которой пострадавшей от вероломной российской агрессии Украине, возможно, дадут десяток млрд долл.

США, но эти деньги не спасут ситуацию, т.к. на рынках Украины будет кровавая баня - миллиарды долларов будут вымыты из капитала.

Наконец, внутренний инвестор не будет голосовать гривной за то, что слишком страшно.

В-третьих, в мире становится всё тревожнее и печальнее. К глубокому сожалению, сегодня Украина по своему экономическому, политическому и научному потенциалу оказалась на обочине Европы.

Нашу судьбу стали решать США, Евросоюз и РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Вот и последнее в прошлом 2021 году почти часовое общение по видеосвязи Байдена и Путина не вселило надежду на достижение стратегической безопасности.

Лидеры не только не договорились о гарантиях безопасности и стабильности, а остались на первоначальных своих позициях. И по-прежнему главная тема этих и последующих переговоров - о судьбе нашей родной Украины.

В этой связи уже 9-10 января этого 2022 года в Женеве состоятся консультации представителей США и РФ по украинскому кейсу, 12 января они продолжатся в рамках Совета НАТО - Россия в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии в Вене по линии ОБСЕ.

Что будет с Украиной?

Когда ОП, Кабмином и Радой правят не здравый смысл и профессионализм, а артистический популизм - выводы делайте сами.

И, конечно, друзья, надо помнить, что после кульминации вооруженного конфликта наступает фаза выгорания и депрессии.

Разве это нам нужно?
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03.01.2022 20:43 Відповісти
Нами тепер править не "артистичний популізм", а запланована політичними акулами зі сходу операція знищення України як держави. Хіба не в перші дні приходу нової влади звучали слова, що не треба боятися дефолту? І це тоді, коли була повна казна, ростуча економіка і незалежність від російської енергетики, запаси газу, вугілля і зерна. За перші пів року нова влада з'їла 40 млрд бюджету і держрезерв зерна. Тепер економіка ледве дихає, а зовнішніх боргів зашкалює.
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04.01.2022 07:41 Відповісти


Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1478012017080508416 4 ч



Розбіжності в укр. та амер. прес релізах про розмову Байдена-Зеленського вказують на те,що половину розмови Зеленський говорив із самим собою. Бо в амер версії йдеться лише про безпекові питання. А в укр версії ще і про «реформи». Які ж «реформи» обговорював Зеленський? Є версії?
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03.01.2022 21:19 Відповісти
Який-такий "поступ реформ" обговорював Зеленський з Байденом? Можливо "поступ" у призначенні директора САП?
Чи "поступ" у санкціях щодо підсанкційного у США Коломойського?
А, можливо, "поступ" у розслідуванні зриву спецоперації із затримання "вагнерівців",
про яку дуже добре знають у США?" 😡
Слухати зеоманського брехуна -
себе не поважати !
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04.01.2022 01:55 Відповісти
В январе по сап увидим о чем говорили. Полтора часа инструктажа. Что делать.
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04.01.2022 02:09 Відповісти
хорошо.
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04.01.2022 02:31 Відповісти
КТО СЧИТАЕТ, ЧТО РАБОТАТЬ В БЕЛУЮ НУЖНО ПОСЛЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КОРРУПЦИИ !?)
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04.01.2022 08:22 Відповісти
Єдиною адекватною відповіддю на загрозу вторгнення є продажа кількох ланок літаків оснащених ядерними ракетами. Ракетами, які США у України забрали.
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04.01.2022 09:37 Відповісти
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.
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04.01.2022 17:34 Відповісти
ОЛИГАРХ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ СЧИТАЕТ, ЧТО УКРАИНЕ СЛЕДУЕТ ОТВЕРНУТЬСЯ ОТ ЗАПАДА И НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ.

Об этом пишет https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR0fBxayASrrG5pM_xkCvLzXXo1EtsIN-tWZZovQe-HZLhwgErkPEXLNdXc The New York Times.

"Они всеравно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал олигарх, сравнивая власти России с силой Украины.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать.

А вы - Америка - ЗАСТАВЛЯЕТЕ НАС ВОЕВАТЬ И ДАЖЕ НЕ ДАЕТЕ НАМ ДЕНЕГ ЗА ЭТО", - ЗАЯВИЛ КОЛОМОЙСКИЙ.

Такое заявление он сделал накануне визита Миссии МВФ в Украину 14 ноября.

"Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавского договору", - добавил олигарх.

По словам Коломойского, финансирование со стороны РФ может заменить кредиты от МВФ.
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04.01.2022 18:32 Відповісти
"Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавского договору", - добавил олигарх.

По словам Коломойского, финансирование со стороны РФ может заменить кредиты от МВФ.

"МЫ ВОЗЬМЕМ У РОССИЯН 100 МЛРД ДОЛЛАРОВ.

Я думаю, что они с радостью дадут нам их сегодня.

Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения?

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/653661/ 13 НОЯБРЯ 2019
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04.01.2022 18:33 Відповісти
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04.01.2022 19:33 Відповісти
Одна ракета по кремлю- і весь світ здихне з полегшенням...
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04.01.2022 19:28 Відповісти
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04.01.2022 19:31 Відповісти
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