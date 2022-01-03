США та союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, - Байден у розмові із Зеленським

Президент США Джозеф Р. Байден провів розмову сьогодні з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ таке повідомлення зявилося на сайті Білого Дому.

У повідомленні відзначається: "Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям, починаючи з наступного тижня з двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності, в НАТО через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Президент Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їх союзників і партнерів принципу "нічого про вас без вас". Він підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України".

Також у пресрелізі говориться, що Байден також висловив підтримку заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активній дипломатії для просування імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату.

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