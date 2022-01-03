Говорили про спільні дії США та України для збереження миру в Європі, - Зеленський про розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що між США та Україною створений "особливий" характер відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

"Перша міжнародна розмова року із президентом США доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії України, США та України та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку України", - відзначається у повідомленні.

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