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Частота контактів говорить про безпрецедентний рівень підтримки України з боку США, - Єрмак про розмову Байдена і Зеленського

Частота контактів говорить про безпрецедентний рівень підтримки України з боку США, - Єрмак про розмову Байдена і Зеленського

Керівник Офіса президента Андрій Єрмак прокоментував нещодавню розмову президента США Джо Байдена з Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Єрмак написав у твіттері. 

"Він відзначив: Зеленський щойно поговорив з Байденом. Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації, і Україна та США будуть використовувати всі можливості для цього".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили про спільні дії США та України для збереження миру в Європі, - Зеленський про розмову з Байденом

"Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Частота контактів найвищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння", - резюмував Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, - Байден у розмові із Зеленським

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Автор: 

Байден Джо (2887) Зеленський Володимир (23803) перемовини (2871) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+33
Тю! Вован же ж вроде запретил завхозам комментировать внешнюю политику...
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03.01.2022 01:25
+27
Учитывая, что Байден прекрасно понимает кто такие ЗЕ и Ермак и все равно преодолевает брезгливость, то да - уровень поддержки безпрецедентный.

Иначе с таким говном никто разговаривать точно не стал бы.
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03.01.2022 01:45
+21
коли цього д'єрмака посадять? Чи повісять?
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03.01.2022 01:25
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_Частота котактов говорит про бла-бла-бла - и ничего более. А про беспрецедентную поддержку могут говорть исключительно дела.
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03.01.2022 01:22 Відповісти
Это правда.
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03.01.2022 01:53 Відповісти
Завхоз Ермак - низкобробный политик и мужик, если частоту контактов, так высоко ценит.
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03.01.2022 10:50 Відповісти
...или про то, что ЗЕ-тыпилам надо каждый пункт объяснять по ПЯТЬ РАЗ!
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03.01.2022 01:24 Відповісти
Тю! Вован же ж вроде запретил завхозам комментировать внешнюю политику...
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03.01.2022 01:25 Відповісти
Если Вован ещё раз нарушит закон, он уйдёт в отставку.
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03.01.2022 10:08 Відповісти
коли цього д'єрмака посадять? Чи повісять?
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03.01.2022 01:25 Відповісти
Посадят сосну....
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03.01.2022 01:36 Відповісти
згоден, і щоб сосна була обстругана, а д'єрмака зверху, аналом на гострий кінець сосни.
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03.01.2022 01:41 Відповісти
Тобі сосну не жаль? Обстругаєш - і не виросте А от "акаціїна" дасть паростки! (між іншим - найміцніша деревина що сперечається з дубом Просто росте швидше - акацієві топорища і "держална" для лопат і граблів давно цінуються в Україні!
До речі - для інформації: кара "на кіл" робилася по-іншому кіл спочатку всаджували в людину а потім кіл піднімали і вкопували А тепер поясни -як це ти зробиш з хвойним деревом - чисто з практичної точки зору?
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03.01.2022 01:58 Відповісти
Хто посадить? Сам візмешся?
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03.01.2022 10:21 Відповісти
Чому цей ворог ще не під арештом!?!?!?
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03.01.2022 01:32 Відповісти
Хто заарештує? Його сучки,типу баканова чи ксенофонтовой? Чи як її,прости Господи? Забув призвище.
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03.01.2022 10:44 Відповісти
Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата.

Нельзя продвигать преступный Минский договорняк. Если Украина проведет выборы под дулами российской армии то таким образом легализует российский марионеток. И они могут спокойно распространяться на неоккупированной части Украины. Это конец Украины.
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03.01.2022 01:34 Відповісти
ну, не настільки той "мінський договорняк" злочинний, як здається... особливо, якщо він не в касапській інтерпретації. Якщо в інтерпретації хоча би ОБСЄ - то вибори під дулами автоматів проводити, звичайно, не можна: сама ОБСЄ їх не вИзнає, як не визнаЄ будь-які "вибори в Криму".
Але: існує загроза, що Зе-шмаркля погодиться на такий варіант - який, до речі, прямо притирічить мінським протоколам!
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03.01.2022 01:40 Відповісти
А путін Байдену про свою інтерпретацію розповідає. А ще вимагає: прямий діалог між Україною та ОРДЛО. А потім росіяни скажуть: знімайте санкції, то Україна не може домовитися зі своїми регіонами.

І ви брехали, коли говорили про амністію. В тексті мінських угод - повна амністія, а не виборочна. А ви брехали, що прокурори будуть когось ловити за важкі злочини. Під наглядом бурятів з народної міліції ОРДЛО.
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03.01.2022 04:00 Відповісти
дерьмак заговорил... но... честный канал цензор ни слова об интервью Порошенко... если все такие честные, то следуйте нормам ВВС - мы излагаем факты, а дальше думаете вы... а ведь вчера Порошенко сказал очень много того, что надо было бы довести до народа Украины... а не писать дерьмаковские тезисы...
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03.01.2022 01:44 Відповісти
СМИ финансируемые бородатыми хасидскими бабушками никогда не будут публиковать интервью вальцмана. Это был сарказм
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03.01.2022 02:00 Відповісти
"чесний" цензор знатно мочив рейтинг Порошенка всі 5 років. А зараз корчить з себе біле пальто".
Т. щ. на часність тут нічого розраховувати.
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03.01.2022 10:37 Відповісти
Можете дать ссылку, если есть в ютубе?

Спасибо!
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03.01.2022 11:28 Відповісти
Учитывая, что Байден прекрасно понимает кто такие ЗЕ и Ермак и все равно преодолевает брезгливость, то да - уровень поддержки безпрецедентный.

Иначе с таким говном никто разговаривать точно не стал бы.
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03.01.2022 01:45 Відповісти
Вот от души, я сам себе представил уровень ощущения мерзости перед таким звонком. Я бы не смог сделать такой звонок.
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03.01.2022 02:03 Відповісти
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03.01.2022 11:26 Відповісти
Дерьмаку лучше сидеть ниже травы, тише воды, бо он нарывается
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03.01.2022 01:47 Відповісти
коли ж це чмо жирне вже за яйця візьмуть? надіюсь, що по санкціям він наступний
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03.01.2022 01:50 Відповісти
Ідіот. Який замилює очі лохотрату.

Захід наполягає на виконанні мінських домовленностей, а це - сценарій пуйла. На Україну тиснутиме не тільки агресор, а ще й західні "партнери".
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03.01.2022 01:53 Відповісти
никому не нужна сильная Украина!((
Буферная зона, с кучей внутренних проблем,- да, устраивает всех, в первую очередь, наших "союзников"...
Это позволит им выражать глубокую озабоченность до бесконечности...
Но, главное, это позволит держать на коротком поводке/удавке всю нашу страну и народ
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03.01.2022 14:40 Відповісти
«Частота контактів» - як цей завхоз виражопується, жах.

Дайте йому сєльоткі з молоком.
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03.01.2022 01:56 Відповісти
Скумбрии с молоком.
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03.01.2022 11:00 Відповісти
Частота брехні ЗЕленої шобли говорить про їх безпрецендентний рівень цинізму та підлості ... такої ницої, лицемірної, антиукраїнської та антидержавної мерзоти Україна не бачила всі 30 років своєї Незалежності...
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03.01.2022 01:56 Відповісти
Відсутність посла США в Україні, та спецпредставника на кшталт Волкера, говорить про безпрецедентний рівень гидливості адміністрації Байдена до чинної владної "команди" України.
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03.01.2022 01:57 Відповісти
Пітримка -це коли подписан договор за позаблокове союзництво зі Сполученними Шатами. Але для цього надо в США здатаи Беню.
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03.01.2022 09:10 Відповісти
Офіс-менеджер Єрмак щось там прокоментував
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03.01.2022 02:18 Відповісти
А "Єрмак" у нас ХТО? Прем"єр-міністр чи Віце-президент"? Поясніть будь ласка ! Чи нам "Майданом" регалії роздавать?!!!
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03.01.2022 02:30 Відповісти
О! Невже преЗЕдент прокинувся? Щось довго його не було чутно... д'Эрмак, ти вже сказав найвеличнішому, що то він завхоз, а преЗЕдет - ти? Чи після домовленостей з Катаром, Оманом, Афганістаном та Аргентиною найвеличніше не виходить зі своєї нірвани (чи теплої ванни, як кажуть кляті порохоботи) і ти робиш все, що тобі з Лубянки кажуть???
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03.01.2022 03:01 Відповісти
ці два персонажі упевнені, що підтримка стосується особисто їх і підвищує їх "рейтинг", коли "ветер с Востока" стихне будуть бігати і гоготати - бачите, які ми молодці, як ми крепко стоїмо на ногах, навіть наші "партнери" підтримують особисто нас . А як вітер таки не стихне і повіє льодовиком, будуть навпаки гоготати - ми старались але "Запад нам не помог" і ми (вдвох) змушені привезти мир з Москви. дует чемберленів, однако. Але брити не піддалися на заклики своїх капітулянтів і прибрали їх з вершин влади. А від наших так і завіває капітулянством в найгіршому варіанті. І всі їх коменти та словесні виверти є підтвердженням. Якось через силу і знехотя коментують, явно убачається, що дирижер в них з чужих країв. Фюрер би себе так нагло не вів би, якщо не було б моральної підримки від двох персон.
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03.01.2022 03:09 Відповісти
Жил на местечке убогий еврей
Oy vey
Бог дал ему кучу детей
Ой вей
В ярмолке Абрама и рыжего Хайма
Ой вей
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03.01.2022 07:02 Відповісти
От дурачки.....
Кількість не означає якість.
Вам "табакі", вже довели волю "шерхана" - виконувати "мінські домовленості". От і радійте. А ці домовленості по своїй суті є актом капітуляції.
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03.01.2022 07:40 Відповісти
Как можно отражать внешнюю агрессию кремля, если кремль уже в Киеве.?... На Банковой... Для начала, надо самоочиститься от кремлёвских кротов и клоунов.... Как можно воевать с масковией под командованием малоросов, масковитов, кремлёвских шестёрок и кремлёвских шутов?
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03.01.2022 07:44 Відповісти
Представитель кремля, дерьмак уже в Киеве.
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03.01.2022 07:58 Відповісти
Мене лише одне турбує, де всіх цих зрадників вішати?
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03.01.2022 08:13 Відповісти
куда смотрит баклановское СБУ?
почему фаворит тупорылой и вороватой императрицы доси не за решёткой?
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03.01.2022 08:34 Відповісти
Кац (ермак) предлагает сдаться.
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03.01.2022 08:39 Відповісти
а чому так сталось що за вашої "влади" Росія шантажує світ вторгненням в Україну ? вже і думки не існує про повернення окупованих Донбас і Криму. Чому - вашу зелену "маму" ????
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03.01.2022 08:52 Відповісти
С какого хера эта кротяра комментирует международные отношения вопреки указу величайшего правителя современности?
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03.01.2022 09:04 Відповісти
Поки Єрмак в ОП, неякої підтримки від США не буде.
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03.01.2022 09:05 Відповісти
За Порошенка контактували значно частіше. І від того результат був.
А ви нікчеми.
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03.01.2022 09:55 Відповісти
Мається на увазі.."мінькі угоди '!?
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03.01.2022 10:38 Відповісти
Частота контактів найвищого рівня України та США говорить лише про частоту контактів ,а безпрецедентна підтримка була би в тому випадку, коли б ВР проголосувала у свій час ,(((

Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.
але звернення про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння між Україною і США ВЗРада успішно провалила по вказівці рашиста ",
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03.01.2022 10:08 Відповісти
"Частота контактів найвищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння" - Та ти шо? Байден з Путіним стільки ж разів говорив, скільки із Зе. Між ними теж "повне взаєморозуміння" та "безпрецедентна підтримка".
А ми думали, що важливо не скільки разів привіталися, а про шо домовились.
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03.01.2022 10:11 Відповісти
А какая разница? (с)
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03.01.2022 11:20 Відповісти
о,и этот всунулся...типа,мы пахали
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03.01.2022 10:39 Відповісти
А пчему не пахали? В поте лица предавали интересы Украины!
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03.01.2022 12:33 Відповісти
Клован издал указ запрещающий что либо комментировать по поводу внешней политики всякой шелупони вроде дерьмака. Дерьмак забил болт на клована? Неудивительно.
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03.01.2022 10:40 Відповісти
В их иерархии кто такой этот Зедебил и кто такой Дерьмак?

Дерьмак считает, что он над Зедебилом.

Впрочем, правильно считает.
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03.01.2022 11:19 Відповісти
"Сейчас самое главное - предотвратить дальнейшую эскалацию..."
Полностью согласен с Дерьмаком, но не в таком контексте. Говорил и говорю здесь- в 2022-м году состоятся досрочные выборы в ВР. По их результатам в ВР будет сформирована проевропейская и проамериканская коалиция. Дерьмак уедет к себе в парашу.
Будет по факту восстановлена парламентско-президентская республика (как в Конституции), будет сменено правительство и назначен новый Министр иностранных дел. Звать его будут Пётр.
И вот с ним Байден и будет говорить по-настоящему. А Зеля где-то рядом постоит (для фона).
А пока нам всем надо перетерпеть и не дать }{уйлу развязать полномасштабную войнушку.
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03.01.2022 10:40 Відповісти
Дай Бог!!!
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03.01.2022 11:17 Відповісти
PS. А чого це новину перегнали "на верх"!?
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03.01.2022 10:41 Відповісти
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03.01.2022 10:52 Відповісти
Хто це такий???
Може його"мудрий нарід" вибирав"??
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03.01.2022 10:55 Відповісти
Про що Президент США може говорити з дурачком Зеленським? )))

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03.01.2022 10:58 Відповісти
Интересно, они будут убегать вместе или по отдельности?

И кто первый стартует?))
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03.01.2022 11:15 Відповісти
... у товарища головокружение от успехов?
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03.01.2022 11:25 Відповісти
Дерьмак пытается поднять свой рейтинг и поэтому бла-бла-бла. Надеюсь, что в этом ему не поможет даже виагра.
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03.01.2022 12:27 Відповісти
частота контактов ...вот оказывается в чём состоит успех во внешней политике , больше сказать нема шо , так хоть про частоту законтаченного вовы проблеять
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03.01.2022 14:01 Відповісти
"частота контактів" наркозалежним вже не допоможе
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03.01.2022 15:42 Відповісти
частота контактов говорит о беспрецедентном уровне угрозы войны
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03.01.2022 15:52 Відповісти
Очень хлубокий выфод . Ермоха ще той хфилософ.
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03.01.2022 17:17 Відповісти
ЭТО частота контактов??????
Когда Порох был у власти, Байден сам говорил, что общается с Порохом чаще, чем с собственной женой!
Вот тогда были контакты и результаты контактов! А сейчас .... поставили в известность и мокнули за брехню!
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03.01.2022 21:57 Відповісти
зрадазрада.
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04.01.2022 02:29 Відповісти
 
 