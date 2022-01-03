Частота контактів говорить про безпрецедентний рівень підтримки України з боку США, - Єрмак про розмову Байдена і Зеленського
Керівник Офіса президента Андрій Єрмак прокоментував нещодавню розмову президента США Джо Байдена з Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ про це Єрмак написав у твіттері.
"Він відзначив: Зеленський щойно поговорив з Байденом. Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації, і Україна та США будуть використовувати всі можливості для цього".
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"Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Частота контактів найвищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння", - резюмував Єрмак.
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До речі - для інформації: кара "на кіл" робилася по-іншому кіл спочатку всаджували в людину а потім кіл піднімали і вкопували А тепер поясни -як це ти зробиш з хвойним деревом - чисто з практичної точки зору?
Нельзя продвигать преступный Минский договорняк. Если Украина проведет выборы под дулами российской армии то таким образом легализует российский марионеток. И они могут спокойно распространяться на неоккупированной части Украины. Это конец Украины.
Але: існує загроза, що Зе-шмаркля погодиться на такий варіант - який, до речі, прямо притирічить мінським протоколам!
І ви брехали, коли говорили про амністію. В тексті мінських угод - повна амністія, а не виборочна. А ви брехали, що прокурори будуть когось ловити за важкі злочини. Під наглядом бурятів з народної міліції ОРДЛО.
Т. щ. на часність тут нічого розраховувати.
Спасибо!
Иначе с таким говном никто разговаривать точно не стал бы.
Захід наполягає на виконанні мінських домовленностей, а це - сценарій пуйла. На Україну тиснутиме не тільки агресор, а ще й західні "партнери".
Буферная зона, с кучей внутренних проблем,- да, устраивает всех, в первую очередь, наших "союзников"...
Это позволит им выражать глубокую озабоченность до бесконечности...
Но, главное, это позволит держать на коротком поводке/удавке всю нашу страну и народ
Дайте йому сєльоткі з молоком.
Oy vey
Бог дал ему кучу детей
Ой вей
В ярмолке Абрама и рыжего Хайма
Ой вей
Кількість не означає якість.
Вам "табакі", вже довели волю "шерхана" - виконувати "мінські домовленості". От і радійте. А ці домовленості по своїй суті є актом капітуляції.
почему фаворит тупорылой и вороватой императрицы доси не за решёткой?
А ви нікчеми.
Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).
Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.
але звернення про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння між Україною і США ВЗРада успішно провалила по вказівці рашиста ",
А ми думали, що важливо не скільки разів привіталися, а про шо домовились.
Дерьмак считает, что он над Зедебилом.
Впрочем, правильно считает.
Полностью согласен с Дерьмаком, но не в таком контексте. Говорил и говорю здесь- в 2022-м году состоятся досрочные выборы в ВР. По их результатам в ВР будет сформирована проевропейская и проамериканская коалиция. Дерьмак уедет к себе в парашу.
Будет по факту восстановлена парламентско-президентская республика (как в Конституции), будет сменено правительство и назначен новый Министр иностранных дел. Звать его будут Пётр.
И вот с ним Байден и будет говорить по-настоящему. А Зеля где-то рядом постоит (для фона).
А пока нам всем надо перетерпеть и не дать }{уйлу развязать полномасштабную войнушку.
Може його"мудрий нарід" вибирав"??
И кто первый стартует?))
Когда Порох был у власти, Байден сам говорил, что общается с Порохом чаще, чем с собственной женой!
Вот тогда были контакты и результаты контактов! А сейчас .... поставили в известность и мокнули за брехню!