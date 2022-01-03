Частота контактів говорить про безпрецедентний рівень підтримки України з боку США, - Єрмак про розмову Байдена і Зеленського

Керівник Офіса президента Андрій Єрмак прокоментував нещодавню розмову президента США Джо Байдена з Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Єрмак написав у твіттері.

"Він відзначив: Зеленський щойно поговорив з Байденом. Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації, і Україна та США будуть використовувати всі можливості для цього".

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"Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Частота контактів найвищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння", - резюмував Єрмак.

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