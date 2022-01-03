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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, – штаб ООС

За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 2 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

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За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, – штаб ООС 01

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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так в этом ничего удивительного нет... пережрались, опохмелились... а как известно, неправильный опохмел ведет к длительному запою... кони пьяны, хлопцы запряженны... одним словом руцкий мир...
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03.01.2022 08:28 Відповісти
Буряты любят тишину. Спасибо ВСУ за мирное небо над головой.
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03.01.2022 08:38 Відповісти
Гробовую тишину!
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03.01.2022 08:55 Відповісти
 
 