За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, – штаб ООС
Упродовж минулої доби, 2 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
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Joshua Merlin
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Андрей Лавриненко #413115
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Дяди Васи Ученик
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