За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 2 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

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