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Через негоду та COVID-19 по всьому світу скасували понад 4 тисячі авіарейсів, - Associated Press

Через негоду та COVID-19 по всьому світу скасували понад 4 тисячі авіарейсів, - Associated Press

Зимова погода і пандемія стали причиною скасування в неділю понад 4 тисяч авіарейсів у світі. Зокрема понад 2 500 рейсів були скасовані в США і понад 4 100 по всьому світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Associated Press.

Це сталося після суботнього скасування понад 2 700 рейсів в США і понад 4 700 рейсів по всьому світу.

Суботня кількість скасованих авіарейсів в США була найвищою після Різдва, коли авіакомпанії нарікали на брак персоналу через зростання кількості заражень COVID-19.

Зимовий шторм зробив Чикаго найгіршим місцем в країні для туристів на вихідних. Близько чверті всіх рейсів в аеропорту О'Хара були скасовані в неділю.

Аеропорт Денвера теж зіткнувся зі значними збоями в роботі. Також в посиленому режимі працювали аеропорти Детройта і Атланти. А деякі авіарейси через Тихий океан скасували через брак персоналу.

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року авіакомпанії США скасували понад 900 рейсів напередодні Різдва.

Крім того, США і Німеччина скасовують авіарейси через штам "Омікрон". Співробітники заразилися коронавірусом.

пандемія (126) погода (789) США (22685) авіасполучення (3066)


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Экономят авиационный керосин для предстоящей войны.
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03.01.2022 09:23 Відповісти
Журналюгишки, а вы точно уверены, что именно по этим причинам рейсы отменены? Может вы под копирку списываете, то что вам диктуют ваши хозяева? Разобраться не хотите, что на самом деле происходит? Или совесть и ум не позволяют? Вы люди или или кто?
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03.01.2022 12:10 Відповісти
 
 