Україна - сьома у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 3 січня у світі зареєстрували 828 925 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 075 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 290 642 682 випадків інфікування, з них 828 925 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 460 451 особа, з них 3 075 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 254,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 37-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками за добу Україна - 7-ма у світі та 3-тя в Європі.
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легких хворих - 80% невакциновані
важких хворих - 96% невакциновані
критичний стан - 99% невакциновані
померлі від ковід - 100% невакциновані
Оскільки вакцини в Україні є багато , різної і в легкому доступі , невакцинованих можна взагалі викинути зі статистики і їх не рахувати . Тож ніякої проблеми не існує для нормальних , вакцинованих громадян .
https://www.theaustralian.com.au/nation/politics/omicron-delta-create-critical-nursing-shortage/live-coverage/7d802257cb4e484252ca917547a7012f
A сделал он такое заявление после того как два главных мошенника: министры здравоохранения штатов Виктория и Нов.Юж.Уэльс открыто признали что занимаются такими приписками.