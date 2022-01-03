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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - сьома у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - сьома у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 січня у світі зареєстрували 828 925 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 075 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 290 642 682 випадків інфікування, з них 828 925 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 460 451 особа, з них 3 075 за минулу добу.

Україна - сьома у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 254,5 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році, - глава ВООЗ Гебреєсус

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - сьома у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 37-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками за добу Україна - 7-ма у світі та 3-тя в Європі.

Україна - сьома у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - сьома у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
З такою медициною, що до сімейного на три тижні наперед потрібно записуватися, - чомусь і не дивно... Приблизили послугу до пацієнта, як обіцяли перед РЕХФОРМОЮ...
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03.01.2022 09:06
+4
І де ти взяв цю фуфлостатистику? І як такий вакцинований утирок, як ти, може себе вважати нормальним?
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03.01.2022 09:39
+3
Излишня смертность в октябре и ноябре по 25 тысяч. 800 человек в день. На первом месте уверенно Украина. И считать надо на 30 млн, а не 43 млн. Как вордометр. То что 98 человек так это статистика этой власти. Которая все крысит
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03.01.2022 09:03
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Излишня смертность в октябре и ноябре по 25 тысяч. 800 человек в день. На первом месте уверенно Украина. И считать надо на 30 млн, а не 43 млн. Как вордометр. То что 98 человек так это статистика этой власти. Которая все крысит
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03.01.2022 09:03 Відповісти
З такою медициною, що до сімейного на три тижні наперед потрібно записуватися, - чомусь і не дивно... Приблизили послугу до пацієнта, як обіцяли перед РЕХФОРМОЮ...
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03.01.2022 09:06 Відповісти
У ковідних лікарнях ситуація дуже обнадійлива :
легких хворих - 80% невакциновані
важких хворих - 96% невакциновані
критичний стан - 99% невакциновані
померлі від ковід - 100% невакциновані
Оскільки вакцини в Україні є багато , різної і в легкому доступі , невакцинованих можна взагалі викинути зі статистики і їх не рахувати . Тож ніякої проблеми не існує для нормальних , вакцинованих громадян .
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03.01.2022 09:18 Відповісти
І де ти взяв цю фуфлостатистику? І як такий вакцинований утирок, як ти, може себе вважати нормальним?
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03.01.2022 09:39 Відповісти
Валентина маркевич с Комаровским. Ви у своєму відеозверненні, знаючи, що ми маємо 10% офіційно зафіксованих ускладнень після вакцинації... Як у Німеччині описано, можуть бути неврити, інфаркти, міокардити, тромбози, порушення згортання крові тощо. Все це чітко перераховано, люди розуміють симптоми. Ви виходите на телеканал й офіційно заявляєте: ви не переживете, ви помрете, терміново біжіть вакцинуватися. Куди? У торговий центр. Ми так до туалетів дійдемо
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03.01.2022 09:41 Відповісти
Ну не знаю , між ТЦ і поліклінікою я особисто вибрав ТЦ . Тому що поліклініка старенька , бідненька і там сидить в коридорах 100 мільйонів злих , спітнілих людей , що кашляючи сверлять тебе очима і чітко пильність чергу . А в ТЦ грає музика , працює клімат-система , довкола радісні , усміхнені обличчя шопінгістів😁👍, дуже чистенько , багато світла , надувних кульок і не було черги . В ТЦ прибиральники в постійному режимі катаються на миючих порохотягах і завжди усміхнені , а в поліклініці прибиральниця з лицем Сталіна полоче тряпку у відрі , в якому вже 5 років не міняла воду .
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03.01.2022 10:07 Відповісти
А вот у нас премьер-министр Австралии Моррисон прямо потребовал от "медиков" прекратить мухлевать с цифрами: не записывать в "ковидные" тех кого госпитализируют по другим причинам.
https://www.theaustralian.com.au/nation/politics/omicron-delta-create-critical-nursing-shortage/live-coverage/7d802257cb4e484252ca917547a7012f
A сделал он такое заявление после того как два главных мошенника: министры здравоохранения штатов Виктория и Нов.Юж.Уэльс открыто признали что занимаются такими приписками.
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03.01.2022 10:20 Відповісти
Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Мэри Бассетт признала, что намеренно вводит в заблуждение данные о госпитализации детей из-за коронавируса. Это делается для того, чтобы распространять панический страх по поводу вируса и убедить родителей сделать прививки своим детям.
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03.01.2022 15:46 Відповісти
Тут вон в чем дело,их лечат от омикрона,зарозив им при вакцинации от дельты!круг замкнулся!привет ваксерам!колитесь вечно!
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03.01.2022 17:08 Відповісти
Боже, какая у нас смертность на общее кол-во заболевших в сравнении с др. странами! аж смотреть страшно....
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03.01.2022 17:44 Відповісти
 
 