Україна - сьома у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 січня у світі зареєстрували 828 925 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 075 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 290 642 682 випадків інфікування, з них 828 925 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 460 451 особа, з них 3 075 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 254,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 37-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками за добу Україна - 7-ма у світі та 3-тя в Європі.



