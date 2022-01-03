В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 1 804 нові випадки зараження, 2 537 осіб одужали
За добу 2 січня в Україні зафіксовано 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 97, медпрацівників – 24).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 168 осіб; зафіксовано 114 летальних випадків, одужало 2 537 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 676 342 особи, одужало 3 479 725 осіб, зареєстровано 96 301 летальних випадків, проведено 16 824 014 ПЛР-тестувань.
Також зазначається, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут vaccination.covid19.gov.ua/list або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.
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Дослідницька група проаналізувала дані зображень мозку й покликала на додаткове сканування людей, які перехворіли на COVID-19 й тих, кого не торкнулася інфекція. З'ясувалося, що в людей, які хворіли на коронавірус, зменшилася товщина тканини сірої речовини у лобовій і скроневій частках мозку.
Такі зміни відбуваються з віком, але у перехворілих на COVID-19 ці зміни були більшими, ніж зазвичай. Такі ж невтішні результати отримали і ті люди, які перенесли коронавірус у легкій формі.
Окрім цього, вчені досліджували зміни в продуктивності при виконанні когнітивних завдань. Виявилось, що ті люди, які хворіли на COVID-19, повільніше обробляли інформацію в порівнянні з тими, хто не хворів."
Первый бизнес-лидер, отказавший президенту Ассоциации малых и средних предприятий.
"Я за прием на работу невакцинированных сотрудников. Я ищу умных людей для своего бизнеса." "Приверженность тех, кто не был вакцинирован, является дополнительным преимуществом!"
Решил распространить, очень умная дама, доктор наук
Виноваты в смерти ее муж,близкие и собственно она сама дура
Забрали в тяжелом состоянии,а раньше обратится за помощью мозгов не хватило или вера не позволила?
Федеральное правительство предлагает компенсацию всем, кто серьезно пострадал после прививки от COVID. Официально 79 000 человек пострадали от побочных реакций на вакцины. Теперь правительство предлагает компенсацию в размере до $20 000.