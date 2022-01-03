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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 1 804 нові випадки зараження, 2 537 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 1 804 нові випадки зараження, 2 537 осіб одужали

За добу 2 січня в Україні зафіксовано 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 97, медпрацівників – 24).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 168 осіб; зафіксовано 114 летальних випадків, одужало 2 537 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 676 342 особи, одужало 3 479 725 осіб, зареєстровано  96 301 летальних випадків, проведено 16 824 014 ПЛР-тестувань.

Також зазначається, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут vaccination.covid19.gov.ua/list або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - сьома у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 1 804 нові випадки зараження, 2 537 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 1 804 нові випадки зараження, 2 537 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 1 804 нові випадки зараження, 2 537 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 1 804 нові випадки зараження, 2 537 осіб одужали 04

статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
На дежурстве с самого утра?
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03.01.2022 09:30
+4
Почти все страны Западной Европы и Северная Америка рапортуют о рекордном числе случаев с начала эпидемии. О-микрон обошел все ваши чудо вакцины !!! Просто повезло, что он вызывает относительно умеренное заболевание.
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03.01.2022 15:49
+3
Антипка уже на посту)
Виноваты в смерти ее муж,близкие и собственно она сама дура
Забрали в тяжелом состоянии,а раньше обратится за помощью мозгов не хватило или вера не позволила?
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03.01.2022 11:09
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"Британські вчені стверджують, що коронавірус пришвидшує старіння мозку. Такі висновки вони зробили після аналізу бази даних, яка містить зображення мозку 45 тис. мешканців Великої Британії. Про це пише видання The Conversation.

Дослідницька група проаналізувала дані зображень мозку й покликала на додаткове сканування людей, які перехворіли на COVID-19 й тих, кого не торкнулася інфекція. З'ясувалося, що в людей, які хворіли на коронавірус, зменшилася товщина тканини сірої речовини у лобовій і скроневій частках мозку.

Такі зміни відбуваються з віком, але у перехворілих на COVID-19 ці зміни були більшими, ніж зазвичай. Такі ж невтішні результати отримали і ті люди, які перенесли коронавірус у легкій формі.

Окрім цього, вчені досліджували зміни в продуктивності при виконанні когнітивних завдань. Виявилось, що ті люди, які хворіли на COVID-19, повільніше обробляли інформацію в порівнянні з тими, хто не хворів."
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03.01.2022 09:27 Відповісти
Мозок молодшає і відновлюється по вживанні мінеральної добавки ГідридFortis (вона насичує питну коду воднем з зайвим електроном), яку розробили українські науковці. Японські науковці це підтвердили - в дослідах на мишах: миші, які вживали таку воду впродовж 6 місяців мали мозок на 27% молодший за контрольну групу. ГідридFortis: http://hydridfortis.simdif.com http://hydridfortis.simdif.com
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03.01.2022 10:02 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1958782-u-velikiy-britaniyi-vid-covid-19-pomerla-24-richna-vagitna-yiyi-batko-zvinuvachuye-u-smerti-antivaktsinatoriv 3 січня. УНН. У Великій Британії, батько 24-річної вагітної жінки, яка померла від COVID-19 вважає, що у цьому винні антивакцинатори. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily mail. Деталі 57-річний чоловік Девід Екслі розповів, що його донька була не проти щеплення від коронавірусу, однак батько її новонародженого сина та знайомі дивилися ролики на YouTube з антипропагандою вакцинації і переконували вагітну не робити цього. Вони стверджували, що вакцина від COVID-19 може "вбити її дитину". Тому дівчина відкладала щеплення. Зазначається, що у кінці листопада вагітна захворіла на коронавірус, 2 грудня її у тяжкому стані госпіталізували. 3 грудня вона померла через ускладнення від хвороби. Медикам вдалось врятувати немовля вагітної жінки, дитина і досі у лікарні. Також у жінки залишився 2-річний син. "Коли Седі забирала швидка, то я чув, як вона говорила фельдшеру, що хоче вакцинуватись", - каже Екслі. На думку батька покійної, людям не варто дивитися подібні ролики антивакцинаторів, аби не заплутувати себе, краще одразу звертати увагу лише на факти. Цитата "Люди повинні робити свій вибір на основі фактів. Вони повинні прислухатись до думки експертів, а не тих, хто записує ролики на Facebook чи в YouTube", - вважає чоловік.
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03.01.2022 09:28 Відповісти
На дежурстве с самого утра?
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03.01.2022 09:30 Відповісти
То есть смерть человека в результате антиваксерской пропаганды Вам пофиг, но то, что мой пост появился на 2 минуты раньше вашего, Вас страшно расстроило?
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03.01.2022 10:21 Відповісти
Франция.
Первый бизнес-лидер, отказавший президенту Ассоциации малых и средних предприятий.
"Я за прием на работу невакцинированных сотрудников. Я ищу умных людей для своего бизнеса." "Приверженность тех, кто не был вакцинирован, является дополнительным преимуществом!"
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03.01.2022 15:53 Відповісти
Это новость от новостного агенства "Фантазии Монахова"? Я им не доверяю.
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03.01.2022 15:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
Решил распространить, очень умная дама, доктор наук
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04.01.2022 11:03 Відповісти
Скоріше за все те, що називають Ковід-19, є хемічне отруєння набором певних токсичних речовин типу фосгену, фториду берилію, гуанідину та ін. На це вказують опіки слизової у захворівших; правда, мало хто на це звертає увагу, а дарма..
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03.01.2022 10:06 Відповісти
Якби ви хоч трохи мали знання з хімії, то знали б, що фосген з гуанідіном несумісні. А солі берилію, навіть в найменших кількостях, легко виявляються атомно-абсобційним методом аналізу.
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03.01.2022 10:32 Відповісти
атомно-абсорбційним методом
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03.01.2022 13:54 Відповісти
А хто виявляв, якщо орієнтовк дана - писати вірус ковід .
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03.01.2022 14:07 Відповісти
Не фантазуйте. Віруси атомно-абсорбційним методом не визначають.
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03.01.2022 14:23 Відповісти
Антипка уже на посту)
Виноваты в смерти ее муж,близкие и собственно она сама дура
Забрали в тяжелом состоянии,а раньше обратится за помощью мозгов не хватило или вера не позволила?
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03.01.2022 11:09 Відповісти
Да, вера ее мужа-антивакцинатора не позволила ей раньше обратится за помощью.
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03.01.2022 11:28 Відповісти
Австралия.
Федеральное правительство предлагает компенсацию всем, кто серьезно пострадал после прививки от COVID. Официально 79 000 человек пострадали от побочных реакций на вакцины. Теперь правительство предлагает компенсацию в размере до $20 000.
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03.01.2022 15:54 Відповісти
Это новость от новостного агенства "Фантазии Монахова"? Я им не доверяю.
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03.01.2022 15:59 Відповісти
Почти все страны Западной Европы и Северная Америка рапортуют о рекордном числе случаев с начала эпидемии. О-микрон обошел все ваши чудо вакцины !!! Просто повезло, что он вызывает относительно умеренное заболевание.
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03.01.2022 15:49 Відповісти
 
 