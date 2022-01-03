В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 1 804 нові випадки зараження, 2 537 осіб одужали

За добу 2 січня в Україні зафіксовано 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 97, медпрацівників – 24).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 168 осіб; зафіксовано 114 летальних випадків, одужало 2 537 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 676 342 особи, одужало 3 479 725 осіб, зареєстровано 96 301 летальних випадків, проведено 16 824 014 ПЛР-тестувань.

Також зазначається, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут vaccination.covid19.gov.ua/list або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

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