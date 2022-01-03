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Новини Пожежі в Україні
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За тиждень вогонь забрав життя 80 осіб, на водоймах загинули 8, - ДСНС

За тиждень вогонь забрав життя 80 осіб, на водоймах загинули 8, - ДСНС

Впродовж минулого тижня (з 27.12 по 02.01) на пожежах загинули 80 осіб, на водних об’єктах - 8.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 391 надзвичайна подія, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 98 осіб.

Ліквідовано 1 тис.160 пожеж, врятовано на пожежах 80 осіб та не допущено знищення вогнем 640 будівель і 46 од. техніки. На пожежах загинули 80 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 12 млн. 656 тис. грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 43 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 363 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 8 осіб.

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пожежа (4317) смерть (6744) ДСНС (5097) вода (1176)


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У нас если осенью грибов не нажруться , то зимой обязательно под лед .При чем и то и другое далеко не те продуты ,что бы рисковать жизнью.
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03.01.2022 09:59 Відповісти
Зараз кацапи на вас накинуться , що зубожілі українці не мають що їсти . Кієвская власть , гінацід , фожізди , хунта , біндєравци і таке інше 😁
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03.01.2022 10:34 Відповісти
НЕ знаю, что там кацы скажут, Просто надо меньше пить и курить потом в постели! Почяему не сообщают о погибших от отравления угарным газом?
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03.01.2022 10:58 Відповісти
це явно з 73% виборців, і з рівнем IQ приблизно таким самим ...Це стосується дорослих та батьків, котрі не пояснювали СВОЇМ дітям що забавки на тонкому льоду - можуть призвести до трагедії. На жаль багато потопилось дітей.
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03.01.2022 14:03 Відповісти
 
 