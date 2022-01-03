За тиждень вогонь забрав життя 80 осіб, на водоймах загинули 8, - ДСНС

Впродовж минулого тижня (з 27.12 по 02.01) на пожежах загинули 80 осіб, на водних об’єктах - 8.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 391 надзвичайна подія, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 98 осіб.

Ліквідовано 1 тис.160 пожеж, врятовано на пожежах 80 осіб та не допущено знищення вогнем 640 будівель і 46 од. техніки. На пожежах загинули 80 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 12 млн. 656 тис. грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 43 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 363 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 8 осіб.

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