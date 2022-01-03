"Тут, на війні, ми всі трохи самураї, у яких немає мети, є тільки шлях…", - воїн ЗСУ з позивним Домінік
Військовослужбовець ЗСУ Олексій з незвичайним псевдо Домінік проходить службу в одному з батальйонів морської піхоти. Розповідає, що обрав позивний на честь улюбленого письменника Домініка Венера, що написав книгу "Самурай Заходу. Настільна книга нескорених", філософією якої Олексій користується у житті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
За плечима військовослужбовця дві вищих освіти. Закінчивши факультет фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, Олексій звик тримати себе у відмінній фізичній формі. Юридична освіта навчила його абстрактному мисленню, аналізу та синтезу та дала змогу реалізувати кар’єрні очікування у лавах Патрульної поліції. За три роки служби в органах МВС чоловік пройшов всі щаблі кар’єрних сходів – від рядового патрульного до командира батальйону. Але одне "але" зіграло велику роль в подальшій долі Домініка.
"Я мав за честь служити під керівництвом начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції МВС України полковника Євгена Жукова з позивним "Маршал", який є учасником бойових дій на Донбасі, зокрема боїв за ДАП та Савур-Могилу. Він став для мене прикладом того, який життєвий шлях повинен мати український воїн, незалежно від того, однострій якого органу чи виду військ він носить. Я вирішив, що допоки війна триває, моє місце тут – на передовій. Є такий французький фразеологізм "Noblesse oblige" - "Честь зобов’язує". Саме ним я керуюся як життєвим принципом", - ділиться думками військовослужбовець.
Для подальшого проходження служби Олексій обрав морську піхоту. Відмінно підготовлений фізично, з досвідом роботи в правоохоронній структурі, а також той, хто має долю безстрашності, він був ідеальним кандидатом. Романтик за складом характеру, себе та побратимів чоловік називає Воїнами трьох стихій: "Ми - єдиний вид військ, що може десантуватися з кораблів, наступати з повітря та відмінно воювати на суші".
Нещодавно Олексій виборов право носити штормовий берет – символ належності до братерства морпіхів.
"Фотографії з випробування колись займуть почесне місце на стіні в робочому кабінеті. Ти "вигризаєш" право носити цей головний убір – робиш все можливе, ламаєш себе, загартовуєш силу волі. А потім, вже на врученні, відчуваєш гордість за те, що заслужив носити берет кольору морської хвилі, що ти увійшов у лави братерства – таких же сильних і незламних як ти!" - розповів він.
Олексій не будує плани на майбутнє. Каже, на війні цього краще не робити, адже ніхто не знає, чи доживеш до завтра…
"Та і, чесно, немає коли мріяти, - зізнається морпіх, - Тут, на фронті, ти потрапляєш в умови позаминулого століття, які зобов’язують тебе багато працювати фізично. Якщо ти хочеш залишатися в теплі, потрібно наколоти дров, принести їх у бліндаж, протопити піч. Щоб помитися або попрати одяг, треба наносити води. А ще є щоденна варта на спостережному посту. Ніхто не відміняв і фізичні тренування, аби відповідати почесному званню морського піхотинці… Тут, на війні, ми всі трохи самураї, у яких немає мети, є тільки шлях…".
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Наше політичне керівництво не ставить мети перед Збройними силами, бо саме нічого не може сформулювати.
Крок 1. Українська делегація у вівторок і середу (мається на увазі 8-9 грудня - ред.) на засіданні ТКГ зробить всі необхідні дії для відновлення режиму припинення вогню з 00:00 за київським часом 10 грудня 2021 року і повернення до виконання "заходів щодо посилення режиму припинення вогню" від 22 липня 2020 року.
Крок 2. Українська делегація у вівторок і середу на засіданні ТКГ зробить всі необхідні дії для обопільного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ "Золоте" і "Щастя") на лінії розмежування і повторного відкриття всіх існуючих КПВВ, а також продовження режиму їх роботи напередодні новорічних і різдвяних свят.
Крок 3. Українська делегація у вівторок і середу на засіданні ТКГ надасть списки утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб, які підлягають звільненню або обміну, з тим щоб зробити все можливе, щоб здійснити обмін до кінця 2021 року. Для цього українська сторона буде готова завершити раніше розпочаті процедури (мається на увазі так зване процесуальне очищення - ред.) щодо встановлених осіб, які виявили бажання бути переміщеними на території ОРДЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей - ред.) або РФ.
Крок 4. Паралельно з вирішенням питань, згаданих у кроках 1-3, українська сторона буде готова на засіданні ТКГ:
- повернутися до розгляду проекту Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України" з імплементованою в ньому "формулою Штайнмаєра" (схвалена контактною групою в жовтні 2019 року, визначає механізм введення в дію закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей - ред.).
Крок 5. У вівторок і середу на засіданні ТКГ українська сторона підніме питання про забезпечення безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України з метою повного виконання свого мандата.
Крок 6. Проведення телефонної розмови між президентом України та президентом РФ щодо:
- Підтримки повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня 2021 року;
- заяви двох президентів після їх телефонної розмови про деескалацію навколо кордонів України;
- сприяння проведенню "новорічного/різдвяного" взаємного звільнення та обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб;
- визначення уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу після 2024 року.
Крок 7. Підготовка та узгодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі президента України та президента Російської Федерації.
Крок 8. Проведення зустрічі президента Російської Федерації та президента України.
Крок 9. Проведення саміту лідерів "нормандського формату".
Крок 10. Узгодження в рамках ТКГ наступних законів з подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:
- Про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою в нього "формулою Штайнмаєра";
- Про амністію;
- Про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
- Про спеціальну (вільну) економічну зону;
- Про особливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО.
смішно з вірунів, а тут ти не приплів божка(Перуна чи Зевса), ех ти.... не потішив старого(мені 90 років)
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ну ок, погоджуюсь, просто ви "нормальний" такий і задарма не потрібен - про шо базарити з такими? про мужиків з крильцями? чи про то шо планеті 7000 років?
не так давно тут сперечався з таким же .... коротше кажучи, був реально здивований(ну настільки ж поїхали віруни... шо просто жах)
ось реальне було завдання перед збройниками і вони його так виконали шо змінилась історія(Гітлер вирішив дати по рилу Сраліну)
Военнослужащим приказали сниматься в поздравительном ролике Зеленского. Одной из них стала Наталья Борисовская, которая у себя на страничке оправдывается перед своими подписчиками-порохоботами за то, что оказалась за одним столом с президентом.
Скоріш ***** так і задумав а ЗЕ та його соратники його задуми виконують,деградуючи військо та віру в перемогу та Україну а людей в тилу робить байдужими що робиться на нульовці.