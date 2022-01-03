"Тут, на війні, ми всі трохи самураї, у яких немає мети, є тільки шлях…", - воїн ЗСУ з позивним Домінік

Військовослужбовець ЗСУ Олексій з незвичайним псевдо Домінік проходить службу в одному з батальйонів морської піхоти. Розповідає, що обрав позивний на честь улюбленого письменника Домініка Венера, що написав книгу "Самурай Заходу. Настільна книга нескорених", філософією якої Олексій користується у житті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

За плечима військовослужбовця дві вищих освіти. Закінчивши факультет фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, Олексій звик тримати себе у відмінній фізичній формі. Юридична освіта навчила його абстрактному мисленню, аналізу та синтезу та дала змогу реалізувати кар’єрні очікування у лавах Патрульної поліції. За три роки служби в органах МВС чоловік пройшов всі щаблі кар’єрних сходів – від рядового патрульного до командира батальйону. Але одне "але" зіграло велику роль в подальшій долі Домініка.

"Я мав за честь служити під керівництвом начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції МВС України полковника Євгена Жукова з позивним "Маршал", який є учасником бойових дій на Донбасі, зокрема боїв за ДАП та Савур-Могилу. Він став для мене прикладом того, який життєвий шлях повинен мати український воїн, незалежно від того, однострій якого органу чи виду військ він носить. Я вирішив, що допоки війна триває, моє місце тут – на передовій. Є такий французький фразеологізм "Noblesse oblige" - "Честь зобов’язує". Саме ним я керуюся як життєвим принципом", - ділиться думками військовослужбовець.



Фото: пресцентр ОС/фейсбук

Для подальшого проходження служби Олексій обрав морську піхоту. Відмінно підготовлений фізично, з досвідом роботи в правоохоронній структурі, а також той, хто має долю безстрашності, він був ідеальним кандидатом. Романтик за складом характеру, себе та побратимів чоловік називає Воїнами трьох стихій: "Ми - єдиний вид військ, що може десантуватися з кораблів, наступати з повітря та відмінно воювати на суші".

Нещодавно Олексій виборов право носити штормовий берет – символ належності до братерства морпіхів.

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"Фотографії з випробування колись займуть почесне місце на стіні в робочому кабінеті. Ти "вигризаєш" право носити цей головний убір – робиш все можливе, ламаєш себе, загартовуєш силу волі. А потім, вже на врученні, відчуваєш гордість за те, що заслужив носити берет кольору морської хвилі, що ти увійшов у лави братерства – таких же сильних і незламних як ти!" - розповів він.

Олексій не будує плани на майбутнє. Каже, на війні цього краще не робити, адже ніхто не знає, чи доживеш до завтра…

"Та і, чесно, немає коли мріяти, - зізнається морпіх, - Тут, на фронті, ти потрапляєш в умови позаминулого століття, які зобов’язують тебе багато працювати фізично. Якщо ти хочеш залишатися в теплі, потрібно наколоти дров, принести їх у бліндаж, протопити піч. Щоб помитися або попрати одяг, треба наносити води. А ще є щоденна варта на спостережному посту. Ніхто не відміняв і фізичні тренування, аби відповідати почесному званню морського піхотинці… Тут, на війні, ми всі трохи самураї, у яких немає мети, є тільки шлях…".





