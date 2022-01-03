Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів у бік Світлодарська, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Станом на 11 годину ранку поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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