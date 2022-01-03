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Вторгнення РФ в Україну лише наблизить НАТО до російських кордонів, - конгресмен США Шифф

Вторгнення РФ в Україну лише наблизить НАТО до російських кордонів, - конгресмен США Шифф

Голова американського Комітету з розвідки у Палаті представників Адам Шифф заявив, що вторгнення РФ в Україну призведе лише до наближення активів НАТО до російських кордонів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він повідомив в інтерв’ю CBS News.

"Росія має зрозуміти, що ми (США та її союзники. – Ред.) в цьому єдині. Я вважаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо вони (росіяни. – Ред.) вторгнуться (в Україну. – Ред.), це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне її далі. Що ми наблизимо більше активів НАТО до Росії. Що це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін", - сказав Шифф.

Він також додав, що запровадження нових потужних секторальних санкцій проти РФ буде стримуючим фактором для Москви.

"Я думаю, що більшою мірою секторальні санкції будуть найважливішим (фактором стримуванням РФ. – Ред.)", - зазначив Шифф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для стримування Путіна потрібні "небачені" санкції, - конгресмен США Шифф

Як повідомлялося, 2 січня Президенти України і США Володимир Зеленський та Джозеф Байден обговорили спільні дії задля недопущення ескалації, реформи та деолігархізацію.

30 грудня 2021 року відбулася телефонна розмова американського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним, яка тривала менш як годину. Зокрема, глава Білого дому попередив співрозмовника про запровадження масштабних санкцій економічного, фінансового та політичного плану в разі подальшої ескалації ситуації навколо України.

вторгнення (380) НАТО (6436) росія (65052) США (22685) Шифф (7)


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Топ коментарі
+8
Бешеную собаку надо не уговаривать и не вводить против неё санкции. Бешеную собаку можно только усыпить.
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03.01.2022 13:07
+5
Напрямую. НАТО увеличит контингент в Восточной Европе, Финляндия войдет в НАТО, в ту часть Украины, которая не будет оккупирована - войдет НАТО.
я попрошу чтоб у меня во дворе НАТО поставило ПРО.
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03.01.2022 13:07
+4
и что это дало? закрыл четыре канала, открылось шесть.

Промывка мозгов украинцам идет полным ходом.

Мураев на всех каналах кроме 5 и Прямого - Мураев и Бойко - наше все...
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03.01.2022 13:06
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Не будет никакого вторжения ,заканчивайте вестись на путинские понты ,***** в 14 году не прошло дальше лугандонии бо нехило получило по рогам и то ***** прекрасно знает ,что если рыпнется то те рога геть обломают ! Спите спокойно украинцы ,все будет у нас классно !
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03.01.2022 12:49 Відповісти
В 14-м получило. Отступило и занялось тем что всегда давало им результат - промывкой мозгов. Бубочка на посту президента уже хороший промежуточный результат.
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03.01.2022 12:57 Відповісти
Ну я бы таких категоричных выводов не делал ,ведь именно Зеленский закрыл каналы Медведчука а против кума открыл уголовные дела ,как-то до Зеленского этого никто не делал ..
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03.01.2022 13:01 Відповісти
и что это дало? закрыл четыре канала, открылось шесть.

Промывка мозгов украинцам идет полным ходом.

Мураев на всех каналах кроме 5 и Прямого - Мураев и Бойко - наше все...
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03.01.2022 13:06 Відповісти
Мураев должен быть ,чтобы размывать оставшийся проватный лохторат и надо придумать ещё пару-тройку Мураевых ,чтобы они все набрали по 2% и спокойно канули в лету .Так что стратегия у Зеленского правильная ,теперь ему надо посадить ворьё прикрывающееся псевдо патриотизмом .
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03.01.2022 13:14 Відповісти
Вообще-то 1+1 принадлежащий на четверть медведчуку нормально себя чувствует, радуя аудиторию "сватами" Как и сам медведчук.
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03.01.2022 13:08 Відповісти
Не, медведчук себя нормально чувствовал когда чартерами в моцкву гонял а теперь его подташнивает ,хотя то что он должен сидеть в камере а ни под домашним арестом это факт неоспоримый .
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03.01.2022 13:21 Відповісти
медведчук просто один из легиона. И то что он делал кустарно и откровенно тупо для узкой аудитории, сейчас делает професионально 1+1, телеканал Дом, Рада ит.д. за деньги налогоплатнльщиков и для всей Украины.
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03.01.2022 13:27 Відповісти
Ну Дом и Рада смотря полтора человека в Украине да и плюсы тоже в этом плане идут в минус ..
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03.01.2022 13:34 Відповісти
Кремлёвскому Фюреру выгодно держать в страхе Украину, не заходя на её территорию, Украинскую армию методично превращают в обычную украинскую советскую армию, вы обратите внимание на советское руководство нашей страны, одна Министр обороны Верещук чего стоит
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03.01.2022 13:09 Відповісти
Держать в страхе Украину ? Обкакают они то чем писают ,прежде чем в Украине их кто-то испугается С армией тоже всё более-менее нормально учитывая наши возможности и в армии главный это не министр обороны а солдат защищающий свою землю и тут у нас всё в порядке .
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03.01.2022 13:19 Відповісти
Я бы так не обольщался, как Вы, по делам против Медведчука. Главное в делах Медведчука - обмарать об них Порошенко - и это факт. По лицу Медведчука было видно, что его это никак не тревожит и он играет свою роль со спокойной душой, потому что не он тут "подсудимый". Ибо что не делает малорос Хутина - Зе, а зацепить Пороха серьезно не выходит. И хозяин в Кремле требует работать на полную. Они проиграют, но крови может быть очень много и цена великая...Зе и Пу против Пороха, а значит и против Украины!
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03.01.2022 13:39 Відповісти
Порошенко получил то что получил на выборах именно потому ,что говорил ,нуууу оооочень много а делал оооочень мало ,поэтому надо сказать спасибо Зеленскому за то ,что он хоть что-то делает .
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03.01.2022 13:45 Відповісти
Вы рассуждаете как племянник Верещук, замазывая промахи нынешней власти
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03.01.2022 14:34 Відповісти
Напрямую. НАТО увеличит контингент в Восточной Европе, Финляндия войдет в НАТО, в ту часть Украины, которая не будет оккупирована - войдет НАТО.
я попрошу чтоб у меня во дворе НАТО поставило ПРО.
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03.01.2022 13:07 Відповісти
Кацап-не парься. Это не твоего ума дело.
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03.01.2022 13:16 Відповісти
Хоку від мене: Скумбрія лежала на роялі куй лежав в трусах моїх І яка кизда сказала Що скумбрія допомогає грі????????🤣
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03.01.2022 12:52 Відповісти
Для росссии оборона это нападение. Она веками обеспечивала свою безопасность, завоёвывая соседей. От Золотой орды и Крымского ханства, до Украины, Польши и Балтии.
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03.01.2022 12:59 Відповісти
Томагавкам на расстояние пох, хучь окружи себя четырьмя "буферными зонами". Не говоря уже про МБР
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03.01.2022 13:52 Відповісти
Бешеную собаку надо не уговаривать и не вводить против неё санкции. Бешеную собаку можно только усыпить.
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03.01.2022 13:07 Відповісти
Вторжение китайского члена в кацапский анус уже давно состоялось. Всё остальное-трепотня.
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03.01.2022 13:18 Відповісти
Українська теріторія є довгою зі сходу на захід. Якщо Китай пускає ракети на Європу, вони будуть летіти над теріторією України порівняльно довго. Якщо в Україні стоятимуть західні системи ПРО, шанс що всі ці ракети встигнуть збити раніше їх підльоту до європейських столиць - дуже високий.

От і проста відповідь кому треба, щоб Україна залишилася в зоні впливу росії. Сама влада кацапії добре знає що вони в світі ніхто, нікому не потрібні, і НАТО на них ніколи не нападе. Думаю, що на спробу захоплення України ху..ла штовхає саме Китай. А не послухаться він старшого брата вже не може, навіть якщо така спроба стане для раші фатальною.
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03.01.2022 13:34 Відповісти
1. Сбивать МБР на орбитальном участке полета? Хоть одна страна в мире имеет такие технологии? Мы то Черное море да, выкопали, но такое..
2. Зачем кетайцам наносить ракетный удар по покупателям их продукции?
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03.01.2022 13:58 Відповісти
продолжу, понравилось. Разве в Европе притесняют китайскоязычных? Китаю логичнее влупить парой-тройкой сотен мегатонн термояда по Уругваю, ведь там, по слухам, пьяному китайцу выбили зуб в баре, после того как он неуважительно отозвался о местной животной ламе
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03.01.2022 14:33 Відповісти
Какое НАТО? очнитесь, это никому не надо! Украине, при нынешнем раскладе, навечно уготована роль буферной зоны- забитой, слабой, марионеточной и с внешним подчинением/управлением...((
Ибо нет лидера в стране, заинтересованного/готового заботится о своей стране и бороться за неё...
Так, временщики и падальщики одни...!
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03.01.2022 13:57 Відповісти
Действительно,с аннексией Белорашки рашка сама приблизилась к НАТО, а не наоборот.
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03.01.2022 14:31 Відповісти


Пулемет МГ-34 уже 84 года как принят на вооружение (тогда еще Вермахта)
и все равно в строю!
Умеют немцы оружие делать.
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03.01.2022 22:49 Відповісти
 
 