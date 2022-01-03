Вторгнення РФ в Україну лише наблизить НАТО до російських кордонів, - конгресмен США Шифф

Голова американського Комітету з розвідки у Палаті представників Адам Шифф заявив, що вторгнення РФ в Україну призведе лише до наближення активів НАТО до російських кордонів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він повідомив в інтерв’ю CBS News.

"Росія має зрозуміти, що ми (США та її союзники. – Ред.) в цьому єдині. Я вважаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо вони (росіяни. – Ред.) вторгнуться (в Україну. – Ред.), це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне її далі. Що ми наблизимо більше активів НАТО до Росії. Що це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін", - сказав Шифф.

Він також додав, що запровадження нових потужних секторальних санкцій проти РФ буде стримуючим фактором для Москви.

"Я думаю, що більшою мірою секторальні санкції будуть найважливішим (фактором стримуванням РФ. – Ред.)", - зазначив Шифф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для стримування Путіна потрібні "небачені" санкції, - конгресмен США Шифф

Як повідомлялося, 2 січня Президенти України і США Володимир Зеленський та Джозеф Байден обговорили спільні дії задля недопущення ескалації, реформи та деолігархізацію.

30 грудня 2021 року відбулася телефонна розмова американського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним, яка тривала менш як годину. Зокрема, глава Білого дому попередив співрозмовника про запровадження масштабних санкцій економічного, фінансового та політичного плану в разі подальшої ескалації ситуації навколо України.