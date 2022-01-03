Вторгнення РФ в Україну лише наблизить НАТО до російських кордонів, - конгресмен США Шифф
Голова американського Комітету з розвідки у Палаті представників Адам Шифф заявив, що вторгнення РФ в Україну призведе лише до наближення активів НАТО до російських кордонів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він повідомив в інтерв’ю CBS News.
"Росія має зрозуміти, що ми (США та її союзники. – Ред.) в цьому єдині. Я вважаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо вони (росіяни. – Ред.) вторгнуться (в Україну. – Ред.), це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне її далі. Що ми наблизимо більше активів НАТО до Росії. Що це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін", - сказав Шифф.
Він також додав, що запровадження нових потужних секторальних санкцій проти РФ буде стримуючим фактором для Москви.
"Я думаю, що більшою мірою секторальні санкції будуть найважливішим (фактором стримуванням РФ. – Ред.)", - зазначив Шифф.
Як повідомлялося, 2 січня Президенти України і США Володимир Зеленський та Джозеф Байден обговорили спільні дії задля недопущення ескалації, реформи та деолігархізацію.
30 грудня 2021 року відбулася телефонна розмова американського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним, яка тривала менш як годину. Зокрема, глава Білого дому попередив співрозмовника про запровадження масштабних санкцій економічного, фінансового та політичного плану в разі подальшої ескалації ситуації навколо України.
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Промывка мозгов украинцам идет полным ходом.
Мураев на всех каналах кроме 5 и Прямого - Мураев и Бойко - наше все...
я попрошу чтоб у меня во дворе НАТО поставило ПРО.
От і проста відповідь кому треба, щоб Україна залишилася в зоні впливу росії. Сама влада кацапії добре знає що вони в світі ніхто, нікому не потрібні, і НАТО на них ніколи не нападе. Думаю, що на спробу захоплення України ху..ла штовхає саме Китай. А не послухаться він старшого брата вже не може, навіть якщо така спроба стане для раші фатальною.
2. Зачем кетайцам наносить ракетный удар по покупателям их продукции?
Ибо нет лидера в стране, заинтересованного/готового заботится о своей стране и бороться за неё...
Так, временщики и падальщики одни...!
Пулемет МГ-34 уже 84 года как принят на вооружение (тогда еще Вермахта)
и все равно в строю!
Умеют немцы оружие делать.