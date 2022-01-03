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Порошенко про переговори з Кремлем: Путін буде виконувати зобов’язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна та авторитетна сторона

Порошенко про переговори з Кремлем: Путін буде виконувати зобов’язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна та авторитетна сторона

Прямі переговори з Путіним без участі союзників України – це шлях до капітуляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це сказав п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв´ю головному редактору впливового польського видання "Газета виборча", громадському діячу та дисиденту Адаму Міхніку.

Порошенко зауважив, що лише об’єднана позиція України і західних партнерів здатна стримати гібридну агресію Росії.

"З самого початку я був противником того, щоб Зеленський зустрічався з ним тет-а-тет. Це позиція слабкого, яка приведе до капітуляції. У Нормандському форматі, який виник у 2014 році, беруть участь Німеччина і Франція, хоч де факто бере участь весь Європейський Союз. Берлін і Париж отримали на це мандат від Європейської Ради. Ми мали потужну підтримку з боку США, коли американці за часів Трампа призначиали свогоспеціального представника Курта Волкера. А ще раніше – для віце-президента Джо Байдена Україна була першим пріоритетом. ЄС, США і Україна працювали разом і злагоджено", – нагадав Порошенко.

"Путін буде виконувати зобов’язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна, авторитетна і могутня сторона", – переконаний Петро Порошенко.

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"Сьогодні головна мета Путіна – розвалити цю єдність. Через Північний потік 2, бо на його тему в ЄС немає однієї думки. А коли в ЄС немає консенсусу, тоді в реальній політиці Союз не існує. Сербія отримує російський газ по 240 доларів за 1 тисячу кубометрів, Молдова по 450 доларів, відмовившись від цілого ряду важливих європейських ініціатив. Натомість Україна на сьогоднішній день платить 2 тисячі доларів. Це ринок? Ні, це шантаж і корупційне ведення своєї зовнішньої політики для популяризації "русского міра". Для нас головне, щоб ЄС купував газ на російсько-українському кордоні, бо це гарантує відсутність корупційних схем і політичного шантажу", – говорить п’ятий Президент.

Порошенко наголосив, що інструментами гібридної війни Кремля є міграційна політика, енергетичний шантаж і втручання у вибори. "Не йдеться лише про втручання у вибори у США, Німеччині, Нідерландах, Австрії чи Україні. Способи полегшення російського втручання прості: достатньо ввести електронне голосування, щоб російським хакерам зручніше було малювати результати. І згодом повести Зеленського дорогою Януковича і Лукашенка, щоб він став нелегітимним. Україні потрібно робити висновки з помилок інших і не прирікати свою країну на подібні виклики", – резюмує Петро Порошенко.

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Топ коментарі
+27
ну тому вони Буратіну і піарили. Він для кацапні просто джек-пот - неосвічене, тупе, косноязике і ссикливе.
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03.01.2022 12:53
+19
тільки ворог, такий як ти, буде закидати Пороху за відсутність в Україні справжньої здатної чинити опір ворогу армії в 2014-15рр., а також з приводу неналежного її забезпечення в той період. Тільки ворог хоче, щоб ми всі забули, що безпосередній винуватець цьому - овощ, а також касапські агенти, які номінально керували ЗСУ в 2010-му аж до 2014-го, допоки овощ не втік.
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03.01.2022 13:12
+18
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03.01.2022 13:20
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Ніколи Порошенко не зраджував Украіну і украінців , так як це робить
ваш обдовбане чмо і кротоферма на Банковій !

А бені пора пакувати валізи до США , або на ростов 😡
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03.01.2022 16:38 Відповісти
- " спас от русских фашистов колмойский."
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Дивна ти якась людина. Чув як колись Беня казав (пряма цитата Бені ) => ""Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией"
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03.01.2022 18:18 Відповісти
слова пре3идента чіткі і конкретні бе3 відосика і бе3 ге ге ге
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03.01.2022 17:55 Відповісти
Погано чути Вас, Петро Олексійович, здалека. Повертайтесь, тут на вас чекає багато людей, з різних інстанцій.
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03.01.2022 19:19 Відповісти
Зеленському потрібна особова зустріч з пукіним задля вирішеня особистих гарантій для нього і його бізнесу на федерації,але для цього йому потрібно ще більше довести Україну до капітуляції,по вимогам хотелок рашістів.
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03.01.2022 20:42 Відповісти
Пєтя-сильний висидів мінські договорняки і мєдвєдчука засилав на літаку щонеділі до )(уйла за інструкціями.
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03.01.2022 20:49 Відповісти
Дайош Ляшка з вилами
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30.03.2022 21:47 Відповісти
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