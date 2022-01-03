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Посилення народовладдя та ряд реформ: Стефанчук назвав пріоритети Ради на 2022 рік

Посилення народовладдя та ряд реформ: Стефанчук назвав пріоритети Ради на 2022 рік

Серед пріоритетів роботи Верховної Ради України на 2022 рік – посилення народовладдя, реформа СБУ, пенсійна реформа та містобудування.

Яких змін чекати у 2022 році, розповів голова парламенту України Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Ми чітко знаємо, куди рухатися далі, адже щороку маємо дороговказ – План законопроєктної роботи Верховної Ради України. Одним з основних пріоритетів у законодавчій роботі на 2022 рік стане посилення народовладдя, адже це основна передвиборча обіцянка Президента України Володимира Зеленського", – зазначив Стефанчук.

За його словами, орієнтовно 28 січня 2022 року Венеційська комісія планує надати попередній висновок щодо законопроєкту про місцевий референдум.

"Вкрай важливо, щоб документ став взірцевим законом і дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні. Очікую, що десь на початку наступної сесії ми зможемо розглянути цей документ на пленарному засіданні", – поінформував голова ВР.

Стефанчук також повідомив, що паралельно напрацьовується ціла низка законопроєктів про народовладдя в інших сферах. Зокрема про суд присяжних, про мирові суди, які вирішуватимуть незначні спори, про колективні позови.

"У пріоритеті завершити реформу містобудування. У її основу закладено три "кити" – цифровізація, децентралізація та відповідальність. Усі вони містяться в законопроєктах №5655 та №5877, які вже пройшли перше читання й у наступному році повинні бути прийняті в цілому. Ми маємо назавжди ліквідувати підґрунтя корупції в будівельному секторі", – наголосив він.

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Стефанчук зазначив, що не менш важливо реформувати Службу безпеки України.

"Це серйозне зобов’язання, яке залишилося в України перед міжнародними партнерами. І це зобов’язання має бути виконане на початку наступного року. Тому що СБУ повинна виконувати тільки притаманні їй функції й не займатися питаннями економіки, тиском на бізнес тощо", – пояснив він.

Крім того, за його словами, на початку наступного року Верховна Рада приступить до пенсійної реформи.

"Наша ціль – забезпечити гідною пенсією кожного, хто сьогодні працює, а також сформувати великий ресурс для інвестицій. Для цього ми розглянемо законопроєкти щодо запровадження другого накопичувального рівня пенсійного забезпечення в країні", – сказав Голова Парламенту.

Також він зазначив, що необхідно завершити реформу децентралізації.

"Для завершення процесу децентралізації необхідне внесення змін до Конституції України. У Парламенті створена робоча група, яка працюватиме над удосконаленням конституційних засад здійснення місцевого самоврядування відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування. Завершення реформи децентралізації має підсилити гарантії спроможності громад і розв’язати ті проблеми, які турбують кожну людину", – підкреслив Стефанчук.

Голова ВР повідомив, що нині обговорюється та запроваджується концепція відкритості парламенту України.

"Це має бути не закритий клуб, а відкритий законодавчий орган, де приймаються найважливіші рішення. Однією зі складових такої відкритості є зовнішня міжнародна відкритість. Уже у 2022 році на сайті Парламенту України з’являться 181 автентично перекладений законодавчий акт англійською мовою. Це ті законодавчі акти, які необхідні для наших інвесторів", – пояснив він.

Стефанчук зауважив, що на порядку денному й питання технологічного оновлення зали Верховної Ради України.

"Складно працювати на комп’ютерах 2002 року випуску. Безперечно, ми будемо з цим щось робити. Також хочемо технічно переобладнати залу засідань Верховної Ради, але розуміємо, що це можна зробити тільки під час тривалого канікулярного періоду", – наголосив він.

За його словами, після Нового року парламент України також може повернутися до питання запровадження дистанційного голосування.

"Зараз продовжуємо роботу над цим законопроєктом, адже нині не існує варіанту, щоб у разі небезпеки (пандемії, агресії РФ) негайно зібратися й ухвалити важливе для держави рішення. Саме тому вважаю, що такий важливий запобіжник, як дистанційне голосування, повинен бути у Верховній Раді України", – пояснив Руслан Стефанчук.

Новації торкнуться й сайту Верховної Ради, а також триває розробка додатку "Рада" для смартфонів.

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"Окремо будемо працювати над створенням дослідницько-аналітичної служби, адже всі законопроєкти, які потрапляють до Парламенту, мають бути максимально якісними", – наголосив він.

Підсумовуючи, Стефанчук зауважив, що існує ще дуже багато планів, які потрібно втілити.

"Парламент разом із президентом та Урядом України готові й надалі спільно працювати, щоби наша країна стала могутньою, заможною та незалежною державою злагоди та справедливості", – підкреслив голова ВР.

ВР (14961) пенсійна реформа (726) СБУ (12797) реформи (3206) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+13
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03.01.2022 13:12
+11
У мене з Стефанчуком різні погляди на народовладдя...Я під "посиленням народовладдя" розумію проведення референдумів по важливим для народу питанням,Стефанчук під цим розуміє збільшення виплат нардепам у конвертах...
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03.01.2022 13:09
+8
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03.01.2022 13:16
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А потім референдум з ключових питань!
Ото і буде - народовладдя.
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03.01.2022 13:08 Відповісти
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03.01.2022 13:12 Відповісти
Какое народовластие? За 2 года отобрали у народа право на жизнь, здоровье, работу, неприкосновенность тела, неприкосновенность органов после смерти, мед. тайну, тайну звонков, право на передвижение, на бизнес, превратили в подопытных кроликов и надругались над Конституцией. Пенсов поделили по возрастам на белых и черных, белым повышают пенсии, черным - дулю. Прожиточный минимум сделали фантастически брехливым, похабно заниженным. Землю разбазаривают, налоги на все, даже на грибы в лесу. Ввели карантин и масочный режим, практически обязательную уколизацию, хотя по законам Украины у нас нет никакой эпидемии и пандемии. Отобрали у украинцев право на их язык, в новогоднюю ночь на канале Украина в шоу Маска все песни масок на языке агрессора, все шоу на сатанинской символике построено и никому до этого нет дела. В общем сколько можно было нагадить по максимуму столько и нагадили. Лайна у зеленых много.
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03.01.2022 15:54 Відповісти
Барига - це Беня?
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03.01.2022 14:30 Відповісти
Звичай! А хто ж ще бариґа?
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03.01.2022 14:44 Відповісти
всім добре відомо хто такий барига, якого так охрестив Саакашвілі. Чи у вас коротка память?
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03.01.2022 14:59 Відповісти
А Міхо - торчок без користі
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03.01.2022 15:04 Відповісти
краще б ви чи ваш барига хоча б 1000 частину зробили з того, що зробив Міхо, була б вам честь і хвала
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03.01.2022 15:28 Відповісти
В Грузії, чи в Україні?
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03.01.2022 15:29 Відповісти
В Грузії може, щось зробив, судити грузинам, а у нас , аж нікуя
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03.01.2022 15:30 Відповісти
так же ваш барига не дозволив йому Щось робити
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03.01.2022 15:44 Відповісти
інакше якби зробив в Україні теж саме, що в Грузії, то барига давно сидів би на нарах. А хто ж добровільно піде із влади на нари, де ви таке бачили?)
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03.01.2022 15:47 Відповісти
Угу. Только вот Михо сидит на нарах в Грузии, где он столько всего сделал...
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03.01.2022 16:30 Відповісти
Спочатку клуна, а потім бариґу Бєню, чи спочатку бариґу Бєню, а потім його ляльку - клоуна?
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03.01.2022 14:42 Відповісти
але не за виборчою системою олігархократії і слуг кремля. Народ повинен сам обирати своїх представників, а не партійні холуї олігархату. Для участі у виборах нехай збирають підписи, а не брудні гроші корупціонерів
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03.01.2022 14:57 Відповісти
100%, олигархат уже всех достал, всех олигархов в буцигарню.
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03.01.2022 15:55 Відповісти
Так уж сложилось ,что народовластие в Украине это Майдан и слова Стефанчука можно понимать по разному ..
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03.01.2022 13:09 Відповісти
У мене з Стефанчуком різні погляди на народовладдя...Я під "посиленням народовладдя" розумію проведення референдумів по важливим для народу питанням,Стефанчук під цим розуміє збільшення виплат нардепам у конвертах...
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03.01.2022 13:09 Відповісти
Ці падлюки бояться навіть самого слова "референдум".
Адже простіше висловлювати "волю народу" яка немає нічого спільного із справжньою волею народу.
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03.01.2022 13:12 Відповісти
Я вот тоже боюсь референдумов в стране, где 73% могут в любой момент проголосовать за Голобородько.
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03.01.2022 14:28 Відповісти
І тим паче 73% це переважна більшість.
А якщо чинити так як хочеться кільком процентам, нехай навіть за підтримки "когось" сильного стороннього, то рано чи пізно може статися те що в Афганістані.
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03.01.2022 15:26 Відповісти
Тем 73% завтра по ТВ скажут, что колбаса отвернулась от Зеленского и теперь поддерживает кота, и если выберете кота, то со всеми пребудет колбаса, и все они радостно ломанутся на участки, параллельно засрав половину Цензора визгами "Только кот побидит ко-ко-корупцию!".

Кстати, сейчас страной управляет пара не процентов, а человек, которые уже успели всем показать, что вместо выборов они теперь будут устраивать зеленое шапито с СБУ и мешками бюллетеней, т.е. они останутся при власти столько, сколько их согласятся терпеть, а вот обещанных 73% 4к долларов, конца эпохи бедности и прочих небесных кренделей не будет - как там наши 73? Когда "Афганистан" Майдан? Ах да, у них же лапки...
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03.01.2022 15:57 Відповісти
Что толку с референдумов, когда 73% избирателей выбрали клоуна, наркомана, четырежды уклониста от воинской службы Президентом Украины и Верховным Главнокомандующим ЗСУ, и все это во время войны с рабссеей?
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03.01.2022 14:15 Відповісти
народовластие не подразумевает, что народ будет выбирать власть. Выбирание власти - это противоположное. То бишь голосуя за депутата - ты отдашь ему свой голос, чтобы он голосовал от твоего имени - ты делегируешь депутату свой голос, депутат - это посредник, а народовластие - это когда народ - любой гражданин может сам распоряжаться своим голосом, то бишь любой гражданин может написать закон и дать его на голосование народу на референдуме. И если народ поддержит закон большинством, то это и называется прямая демократия, которая без посредников - депутатов и президента.
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03.01.2022 14:53 Відповісти
Все це добре, але занадто складно. Де ви бачили щоб народ писав закони? для чого обирати своїх представників і самому писати закони? Єдиний вихід - це імперативний мандат і зняття недоторканності повністю, коли народ в будь-який момент може відкликати своїх обранців.
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03.01.2022 15:03 Відповісти
в Швейцарии работает прямая демократия. Украине нужно просто скопировать закон!
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03.01.2022 17:33 Відповісти
Я гомо совєтікус,тому народовладдя розумію по американськи - обирати з числа тих,кого пропонують нам кілька розумних голів за кулісами...А не з числа купи наброду,який напхався у виборчі бюлетні без міри і краю...
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03.01.2022 17:07 Відповісти
олигархи - это тупорылые бандиты. были бы у них мозги, то страна была бы богатая и они сами были бы богаче в раз 100.
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03.01.2022 17:35 Відповісти
Складно працювати на комп ютерах 2020 року випуску!!?? Я працюю на комп ютері 2010 року!!
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03.01.2022 13:12 Відповісти
Там в тексте указано 2002 года.
надо так пнимать, что на винде 2000 парламентарии фигачат.
Вы в такое верите?
Я, например, верю в Снежного Человека...
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03.01.2022 14:22 Відповісти
Бажаю всім *Слугам урода* щастя та здоров"я в Новому році!
Що заборонено робити 3 січня

Бажати здоров'я і щастя - все може вийти якраз навпаки.🤣
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03.01.2022 13:13 Відповісти
экак Вы батенька закрутили ))))
присоединяюсь!!!
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03.01.2022 14:11 Відповісти
Де ж народовладдя, коли Єрмак будує через Татарова країну часів Януковича?

Де народовладдя, коли нікому не потрібний канал Рада за державні величезні кошти перетворюють на новий МузТВ з "креативними авторами"?
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03.01.2022 13:13 Відповісти
У стефанчуків едала вже в телевізор невлазять від реформ.
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03.01.2022 13:15 Відповісти
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03.01.2022 13:16 Відповісти
7/8, 8/7, ну и рожа, шире жопы, прямо втрое, может, больше, Ой, не мерил
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03.01.2022 20:15 Відповісти
Якщо народовладдя таке як на РАССЄЄ- то пішов ти в ТУХІС!
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03.01.2022 13:17 Відповісти
Народовластие в Швейцарии, а в РФ народ ничего не решает потому что в РФ система - тираническая! Читай Аристотеля - Политику, чтобы не выглядеть идиотом и разбираться хоть чуть-чуть в политических системах. Твоя проблема не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственных знаниях.
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03.01.2022 14:48 Відповісти
может хватит такого народовладдя и таких реформ?
а то скоро все работоспособные уедут на работу в европу и из народовладдя останется только "владдя"
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03.01.2022 13:19 Відповісти
О каком народовластии и тем более реформах хрюкает этот боров?
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03.01.2022 13:20 Відповісти
И это говорят те,кто узурпировал власть в стране...
Этот бегемот когда то в трибуне застрянет, распух от переживания за народ.
Утром мажет бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
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03.01.2022 13:26 Відповісти
Да ето просто издевательство какое то. Какое здесь народовладдя? Что то народовладдям здесь и не пахнет. Наоборот, народ загоняют в стойло. Удавку на шею и ремень на живот затягивают все сильнее. Какое к черту здесь народовладдя? Хоть один пронародный закон был принят за последние 30 лет? Хоть одна петиция к президенту была рассмотрена и принаята властью? Все законы принимались под бандитов и олигархов.
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03.01.2022 13:34 Відповісти
іншого від прислужників кремля не варто очікувати
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03.01.2022 15:07 Відповісти
З цього приводу референдум буде, чи какаяразніца, раз ***** веліло?
Пропозиції зЕ-рмака ***** по відновленню роботи в ТКГ.

- повернутися до розгляду проекту Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України" з імплементованою в ньому "формулою Штайнмаєра" (схвалена контактною групою в жовтні 2019 року, визначає механізм введення в дію закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей - ред.).
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03.01.2022 13:37 Відповісти
Народовладдя, це коли пропихують закон про Київ щоби забрати владу в обраного народом мера???
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03.01.2022 13:43 Відповісти
Уявляю,чого наголосуе мудрий нарід на рехферендумах,приклади не буду приводить!
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03.01.2022 13:45 Відповісти
То, что в Швейцарии голосуют, то и Украинцы будут голосовать! И не нужно задвигать про разные народы, всюду человек, разница в условиях в которых он находится. Украинцы находятся в олигархии и ничего не принимают и власти ни разу народ не выбирал - это олигархи выбирают для народа своих марионеток!
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03.01.2022 14:46 Відповісти
Например, швейцарцы проголосовали против безусловного базового дохода, т.к. понимали, чем это закончится для страны, мудрый нарид сможет повторить за швейцарцами?
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03.01.2022 15:13 Відповісти
Це така олігархічно-кремлядська пропаганда, коли заявляють начебно народ обрав цих бариг, корупціонерів, увесь цей криміналітет, про навязані олігархічними змі міфічні 73% за блазня, при явці виборців 10-15% як на президентських, так і на парламентських чи місцевих виборах, коли олігахат сам на свій кшталт організовує і проводить вибори, підкилимно рахує і оголошує результати. Довіряти таким виборам може лише лохторат.
Приклад референдуму був лише один в історії України - це 1991року з приголомшливим результатом для комуняцької кліки. Саме тому рефередуми з того часу заборонені в Україні.
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03.01.2022 15:19 Відповісти
Хозяин -Коломойский, гражданин Израиля,военной союзницы Путина, и его обслуга: Зеленский подписал закон о продаже земли. При том, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21 . Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. Украинцам мафией Коломойского уготована судьба палестинцев.
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03.01.2022 13:58 Відповісти
Яке нафіг народовладя?
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03.01.2022 14:00 Відповісти
сколько я им писал про прямую демократию и все дурят и дурят и меня и США и народ Украины... Словам больше никто не верит, все смотрят на реальные результаты.
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03.01.2022 14:11 Відповісти
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03.01.2022 14:16 Відповісти
Фашисти і комуняки завжди апелюють до народу, щоб потім народ пограбувати і "опустити", "народовластіє" с того ряду маніпуляцій.
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03.01.2022 14:26 Відповісти
Скопировать Швейцарский закон сложно или вы такие дауны, что и на это не способны или просто дурят! Эта власть лживых воров и предателей. Они ничего не примут и только затягивают время обещаниями! Смена власти - это шаг к новым возможностям. Эта власть брехуны!
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03.01.2022 14:43 Відповісти
зміна влади нічого не дасть, потрібно змінювати олігархократичну систему правління
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03.01.2022 15:22 Відповісти
А суди Лінча будуть?
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03.01.2022 14:44 Відповісти
Народные суды надо еще ввести! Суды присяжных нужно для изменения судебной системы ввести! И в Китае и США вводят суды под юрисдикцией Искусственного интеллекта и там приговоры тотально справедливые. Нужно просить технологии ИИ и вводить их в Украине. Чтобы забрать судебную систему из сальных рук олигархов.
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03.01.2022 14:58 Відповісти
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03.01.2022 15:05 Відповісти
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03.01.2022 15:06 Відповісти
Хватить ''реформувати", зебіли, бо економіці вже триндець... Вас треба гнати в шию , а декого вже садити за грати!

"Бизнес заявил об остановке производства пищевых продуктов: будет большой дефицит продовольствия

Украине реально угрожает дефицит продовольствия. Это может произойти из-за повышения цен на газ и другие энергоносители. Из-за роста стоимости газа производство пищевых продуктов становится нерентабельным. Поэтому предприятия вынуждены резко сокращать объемы производства, а иногда и полностью его сворачивать...."

https://biz.today.ua/ru/**********-biznes-zayavyv-pro-zupynku-vyrobnytstva-harchovyh-produktiv-bude-velykyj-defitsyt-prodovolstva/
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03.01.2022 15:15 Відповісти
Обізнані люди кажуть, що В Україні насправді неофіційно добувається біля 100млрд кубів газу в рік. Виходить якби ринок газу вийшов з тіні, то проблем із ціною на енергоносії не було б.
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03.01.2022 15:25 Відповісти
Дуже цікаво, пруфи можна?
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03.01.2022 15:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZOwaCoNtdq0
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03.01.2022 15:54 Відповісти
Куча всего и никакой стратегии, как у зеленского в голове
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03.01.2022 15:19 Відповісти
идет синхронизация законодательства с российской федерацией, чтобы можно было сказать как великий Владимир Олександрович выразился: "Да какая разница!"
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03.01.2022 18:32 Відповісти
 
 