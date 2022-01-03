Посилення народовладдя та ряд реформ: Стефанчук назвав пріоритети Ради на 2022 рік
Серед пріоритетів роботи Верховної Ради України на 2022 рік – посилення народовладдя, реформа СБУ, пенсійна реформа та містобудування.
Яких змін чекати у 2022 році, розповів голова парламенту України Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.
"Ми чітко знаємо, куди рухатися далі, адже щороку маємо дороговказ – План законопроєктної роботи Верховної Ради України. Одним з основних пріоритетів у законодавчій роботі на 2022 рік стане посилення народовладдя, адже це основна передвиборча обіцянка Президента України Володимира Зеленського", – зазначив Стефанчук.
За його словами, орієнтовно 28 січня 2022 року Венеційська комісія планує надати попередній висновок щодо законопроєкту про місцевий референдум.
"Вкрай важливо, щоб документ став взірцевим законом і дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні. Очікую, що десь на початку наступної сесії ми зможемо розглянути цей документ на пленарному засіданні", – поінформував голова ВР.
Стефанчук також повідомив, що паралельно напрацьовується ціла низка законопроєктів про народовладдя в інших сферах. Зокрема про суд присяжних, про мирові суди, які вирішуватимуть незначні спори, про колективні позови.
"У пріоритеті завершити реформу містобудування. У її основу закладено три "кити" – цифровізація, децентралізація та відповідальність. Усі вони містяться в законопроєктах №5655 та №5877, які вже пройшли перше читання й у наступному році повинні бути прийняті в цілому. Ми маємо назавжди ліквідувати підґрунтя корупції в будівельному секторі", – наголосив він.
Стефанчук зазначив, що не менш важливо реформувати Службу безпеки України.
"Це серйозне зобов’язання, яке залишилося в України перед міжнародними партнерами. І це зобов’язання має бути виконане на початку наступного року. Тому що СБУ повинна виконувати тільки притаманні їй функції й не займатися питаннями економіки, тиском на бізнес тощо", – пояснив він.
Крім того, за його словами, на початку наступного року Верховна Рада приступить до пенсійної реформи.
"Наша ціль – забезпечити гідною пенсією кожного, хто сьогодні працює, а також сформувати великий ресурс для інвестицій. Для цього ми розглянемо законопроєкти щодо запровадження другого накопичувального рівня пенсійного забезпечення в країні", – сказав Голова Парламенту.
Також він зазначив, що необхідно завершити реформу децентралізації.
"Для завершення процесу децентралізації необхідне внесення змін до Конституції України. У Парламенті створена робоча група, яка працюватиме над удосконаленням конституційних засад здійснення місцевого самоврядування відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування. Завершення реформи децентралізації має підсилити гарантії спроможності громад і розв’язати ті проблеми, які турбують кожну людину", – підкреслив Стефанчук.
Голова ВР повідомив, що нині обговорюється та запроваджується концепція відкритості парламенту України.
"Це має бути не закритий клуб, а відкритий законодавчий орган, де приймаються найважливіші рішення. Однією зі складових такої відкритості є зовнішня міжнародна відкритість. Уже у 2022 році на сайті Парламенту України з’являться 181 автентично перекладений законодавчий акт англійською мовою. Це ті законодавчі акти, які необхідні для наших інвесторів", – пояснив він.
Стефанчук зауважив, що на порядку денному й питання технологічного оновлення зали Верховної Ради України.
"Складно працювати на комп’ютерах 2002 року випуску. Безперечно, ми будемо з цим щось робити. Також хочемо технічно переобладнати залу засідань Верховної Ради, але розуміємо, що це можна зробити тільки під час тривалого канікулярного періоду", – наголосив він.
За його словами, після Нового року парламент України також може повернутися до питання запровадження дистанційного голосування.
"Зараз продовжуємо роботу над цим законопроєктом, адже нині не існує варіанту, щоб у разі небезпеки (пандемії, агресії РФ) негайно зібратися й ухвалити важливе для держави рішення. Саме тому вважаю, що такий важливий запобіжник, як дистанційне голосування, повинен бути у Верховній Раді України", – пояснив Руслан Стефанчук.
Новації торкнуться й сайту Верховної Ради, а також триває розробка додатку "Рада" для смартфонів.
"Окремо будемо працювати над створенням дослідницько-аналітичної служби, адже всі законопроєкти, які потрапляють до Парламенту, мають бути максимально якісними", – наголосив він.
Підсумовуючи, Стефанчук зауважив, що існує ще дуже багато планів, які потрібно втілити.
"Парламент разом із президентом та Урядом України готові й надалі спільно працювати, щоби наша країна стала могутньою, заможною та незалежною державою злагоди та справедливості", – підкреслив голова ВР.
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Ото і буде - народовладдя.
Адже простіше висловлювати "волю народу" яка немає нічого спільного із справжньою волею народу.
А якщо чинити так як хочеться кільком процентам, нехай навіть за підтримки "когось" сильного стороннього, то рано чи пізно може статися те що в Афганістані.
Кстати, сейчас страной управляет пара не процентов, а человек, которые уже успели всем показать, что вместо выборов они теперь будут устраивать зеленое шапито с СБУ и мешками бюллетеней, т.е. они останутся при власти столько, сколько их согласятся терпеть, а вот обещанных 73% 4к долларов, конца эпохи бедности и прочих небесных кренделей не будет - как там наши 73? Когда
"Афганистан"Майдан? Ах да, у них же лапки...
надо так пнимать, что на винде 2000 парламентарии фигачат.
Вы в такое верите?
Я, например, верю в Снежного Человека...
Що заборонено робити 3 січня
Бажати здоров'я і щастя - все може вийти якраз навпаки.🤣
присоединяюсь!!!
Де народовладдя, коли нікому не потрібний канал Рада за державні величезні кошти перетворюють на новий МузТВ з "креативними авторами"?
а то скоро все работоспособные уедут на работу в европу и из народовладдя останется только "владдя"
Этот бегемот когда то в трибуне застрянет, распух от переживания за народ.
Утром мажет бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Пропозиції зЕ-рмака ***** по відновленню роботи в ТКГ.
- повернутися до розгляду проекту Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України" з імплементованою в ньому "формулою Штайнмаєра" (схвалена контактною групою в жовтні 2019 року, визначає механізм введення в дію закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей - ред.).
Приклад референдуму був лише один в історії України - це 1991року з приголомшливим результатом для комуняцької кліки. Саме тому рефередуми з того часу заборонені в Україні.
"Бизнес заявил об остановке производства пищевых продуктов: будет большой дефицит продовольствия
Украине реально угрожает дефицит продовольствия. Это может произойти из-за повышения цен на газ и другие энергоносители. Из-за роста стоимости газа производство пищевых продуктов становится нерентабельным. Поэтому предприятия вынуждены резко сокращать объемы производства, а иногда и полностью его сворачивать...."
https://biz.today.ua/ru/**********-biznes-zayavyv-pro-zupynku-vyrobnytstva-harchovyh-produktiv-bude-velykyj-defitsyt-prodovolstva/