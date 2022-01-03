Йдеться не лише про майбутнє України: в Офісі Президента повідомили деталі розмови Зеленського з Байденом
Президент України Володимир Зеленський провів третю за останній час телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом, яка тривала понад півтори години.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Офісу Президента в понеділок.
Ключова тема переговорів – ситуація на сході та на кордонах нашої держави. Володимир Зеленський привітав активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів.
"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО", – заявив Глава Української держави.
Він висловив подяку за підтримку Президентом США принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави.
Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.
"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", – зауважив Володимир Зеленський.
Лідери двох держав також обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики. Президент України поінформував Джозефа Байдена про поступ економічних реформ у нашій країні та заходи, яких вживають з метою зміцнення стабільності та деолігархізації.
Під час розмови вкотре було підтверджено незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому зєля і затужив...
Тепер нюхати буде не носом, а дупою через клізму.
21.12.21: "Зеленський заявив про готовність до діалогу з Путіним у будь-якому форматі".
Цитуючи класика, зеленський нагадує акторку німецьких фільмів для дорослих", яка "готова прийняти будь-яку кількість із будь-якого боку".
Дорога до голодоморів вимощена переговорами з Московією
це має бути на бігбордах
И это только на бумаге... Что будет с экономикой и страной через год - неизвестно.
"Хорошая " забота про будущее Украины, когда враг у ворот и в любой момент может вломиться.
Или вы спуститесь с небес на землю, или рухните произвольно,что будет очень болезненно.
"памаги мне!
памаги мне!"
из фильма брильянтовая рука
на поверку оказалось, что оба последние никуда не годные
Точно известно, что предыдущий красиво говорил и ничего для развития страны не делал, а нынешний и говорить не умеет и делать не делает.
Два года максимум каденции президента и депутатов - один из витаминов для ускоренного обучения политграмотности.
но только некоторым.
это общее для обоих плюс невероятная лживость.
вы, может, и попали в тот небольшой список.
хуже стало, это если считать, что гарбеж усилился.
но если бы был предыдущий, то на втором сроке он бы перестал грабить, создал эффективный антикоррупционный механизм, создал судебную систему справедливую?
а брехне порошенка во второй половине каденции запад уже не верил, оружия не давал кредиты тормозил.
запад и этому бы не дал, но дело запахло керосином, сенат сша додавил.
они оба никчемные, как, по сути и все предыдущие балбесы - в смысле строительства состоятельного общества.
за теже 30 лет тайвань стал богаче почти всех европейскиж стран. а у них камне на камне небыло и нищета была, как у нас.
и гляньте сколько они смогли накупить суперсовременных самолетов итд. соизмеримо с супермилитаным нашим соседом. а по качеству, то путин отдыхает.
голый остров был, абсолютно.
Методичка в тебе проплочена, чи надурняк дісталась?
забейте в гугл, почитайте
может приведешь пример того, что отвечает фактам?
Реформи? Так порівняно з тим, які нині "реформи" (які обговорюються в кожному рандеву Зеклоуна) - тоді, в 2018-му, вони, навпаки, розвивалсь; інше питання, що лалеко не всі і в не в тому темпі, що було потрібно. Нині - все це згорнуто.
так может он еще лучше?
в 14-15 году с мвф согласовали 18 миллардов, получили меньше половины, потому что реформы не шли, как было обещано порошенко в мемарандуме. И на дали. После первого транша 5 млрд сразу дали в том-же 15 еще 1,7. Потом смотят - нет прогресса и реформ, больше года ничего не давали. Потом выдавили еще 1.
Ну и главное. Уровень жизни при порошенко существенно упал. Масса потерявщих деньги в закрытых гонтаревой банках. Обвал гривни Из Украины ушли почти все западные банки и госбанков стало больше, чем частных. Наверно в эфиопии лучше с этим.
Тут тебе посилали провітритись на *****. Так що можеш йти, там практика брехні більша
а производят в 15 раз больше за украинца
еще версии?
Или молдова и грузия не европа? А ведь они были 10 лет назад беднее нас в 2 раза.
жрите сами,нечего других угощать.
в последнем голосовании оно ярко проявилось, когда из массы кандидатов всплыли это двое
может еще что-то умное?
о том бреде ,шо ты норовишь в массы выпихнуть
Расскажи что-то умное. Хоть о чем-нибудь, не унижая себя описанием бредовых комментаторов.
Дякую за підтримку.
И все же: продукция Рошен пользуется огромным спросом в 55 странах мира, убожество Квартала95 покупает исключительно великая Мокшандия.
Карл Волох: Всі попередні Зе-рецепти закінчення війни також були гидотні й зрадливі. «Зустрітися посередині», коли мова йде про захоплені українські землі - ідея абсолютного ренегата.
«Перестати стріляти» в умовах збройної агресії - ще гірше. Просто-таки Ленін у Першу світову на утриманні німецького Генштаба.
Новий висер на тему лише зовні нагадує мантру дешевого психоналітика: - И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте.
Насправді, винятково мерзенна й небезпечна позиція. Вона, де-факто, заперечує військову агресію Росії, окупацію, самі плани з повернення України до своєї зони впливу, а підсовує як причину війни на Сході суто кремлівську тезу про наші ментальні розходження з «народом Донбасу» (ніби такий народ справді існує, а прихильність тамтешнього населення до «руского міра» не є результатом масованої дебілізації чекістською пропагандою).
Просто подумайте, як майстерно все робиться: покликати до себе патріотів-воїнів, заспівати їм осанну, виголосити промову в, ніби-то, патріотичній тональності - й запхати туди відверто зрадницьку, підлу й підступну тезу про «лінію розмежування в голові».
Знаєте, я завжди заперечував свідому роботу Зеленського на ворога, вважаючи його політику результатом ментальної совковості та тупості. Але інколи й найпалкіший прихильник Оккама й Хенлона починає сумніватися.. Тим паче, під Сватів на головних запоребрикових екранах.
Олег Леусенко:
В 2019 році Зеленський у новорічному відосику знівелював націю і державу - какой_разніцею, в минулому році Зеленський зробив масовку з дітлахів, які ще не відрізняють лайно від варення.
В 2021-му він пішов далі - перетворив в масовку нібито патріотичне, як виявилось, населення.
У Путина есть компромат на Зеленского - экс-генпрокурор Юрий Луценко. «Такая поездка [Зеленского к Путину] означает только одно - желание закрыть компромат на себя лично. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-кто знаю.»
Inna Turenko:
21 рік тому я почала свою підприємницьку діяльність. Я платила податки, дотримувалася правил(ну майже), я не мала відпустки і ніколи не брала лікарняний.У мене було 2 вихідних -Різдво і Паска. Я пережила кризу Юлі, війну , ковід, але зе вбиває малий бізнес, завтра я закриваю ФОП!
Зіновій:
Хліб немє з чого пекти, попри рекордний урожай лише пшениці 32 млн. т.на 1 грудня елеватори 3,2 млн тонн пшениці, а продовольчої 2-го класу, придатної для випікання хліба, - всього 800 тис. т. І цього явно недостатньо з щомісячною потребою у пшениці на рівні пів мільйона т.
Гросмейстер Бендера:
Яка ж іронія, що одночасно зупиняються і хлібопекарні і маслозаводи: мазати не буде що і не буде на що. Мажте 73%, Сватів на скумбрію
Miroslav Honta: Хтось з американських політиків дуже влучно висловився: популізм це не просто хвороба, а хвороба яку нарід відхаркує з кров'ю.
тому треба встигнути накосити дуже багато бабла,
що б після, безбідно жити там де безпечно.
оман катар і т.д.
https://spektrnews.in.ua/news/agenty-kremlya-v-ofise-prezidenta-kak-fsb-podryvaet-ukrainu/126779#gsc.tab=0 Вікторія Кириллова, інтерв'ю з юристом Юрієм Шулипою про ворожу росс.агентуру в Україні
https://spektrnews.in.ua/news/vrazheskaya-agentura-kremlya-kak-fsb-podryvaet-ukrainu/126778 Перша частина - тут
Відразу згадується анекдот про вовків, що сахаються бобіка, бо в нього губи вологі та холодні - фу яка мерзота!
Байден уже семь раз обсуждал с пуйлом Украину за спиной Украины. А Зеро лижет обоим