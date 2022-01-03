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Йдеться не лише про майбутнє України: в Офісі Президента повідомили деталі розмови Зеленського з Байденом

Йдеться не лише про майбутнє України: в Офісі Президента повідомили деталі розмови Зеленського з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів третю за останній час телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом, яка тривала понад півтори години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Офісу Президента в понеділок.

Ключова тема переговорів – ситуація на сході та на кордонах нашої держави. Володимир Зеленський привітав активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів.

"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО", – заявив Глава Української держави.

Він висловив подяку за підтримку Президентом США принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави.

Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, - Байден у розмові із Зеленським

"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", – зауважив Володимир Зеленський.

Лідери двох держав також обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики. Президент України поінформував Джозефа Байдена про поступ економічних реформ у нашій країні та заходи, яких вживають з метою зміцнення стабільності та деолігархізації.

Під час розмови вкотре було підтверджено незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.

Байден Джо (2885) Зеленський Володимир (23764) перемовини (2865) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+19
Да что то подсказывает, что совсем не такой оптимистичный был разговор с Байденом.
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03.01.2022 13:24
+19
Герман Аксьом:
21.12.21: "Зеленський заявив про готовність до діалогу з Путіним у будь-якому форматі".
Цитуючи класика, зеленський нагадує акторку німецьких фільмів для дорослих", яка "готова прийняти будь-яку кількість із будь-якого боку".
Дорога до голодоморів вимощена переговорами з Московією
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03.01.2022 13:27
+9
да после постоянной юбрехни кривляний Вовы кловуна как то если и правда не поверишь...
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03.01.2022 13:28
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Да что то подсказывает, что совсем не такой оптимистичный был разговор с Байденом.
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03.01.2022 13:24 Відповісти
да после постоянной юбрехни кривляний Вовы кловуна как то если и правда не поверишь...
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03.01.2022 13:28 Відповісти
Восемь уголовных производств, которые обязаны открыть НАБУ, ГБР и СБУ после выхода журналистских расследований о Гогилашвили Джерело:

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04.01.2022 06:04 Відповісти
Байден сказав зелі щоб після свят приніс йому в емальованому відрі відрубану голову Бєні.
Тому зєля і затужив...
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03.01.2022 13:59 Відповісти
"малчика" перекосило, обісрався і забув на привітання на Новий Рік Гімн України.
Тепер нюхати буде не носом, а дупою через клізму.
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03.01.2022 15:13 Відповісти
Та він міг з переляку і гімн переплутати.
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03.01.2022 16:02 Відповісти
Герман Аксьом:
21.12.21: "Зеленський заявив про готовність до діалогу з Путіним у будь-якому форматі".
Цитуючи класика, зеленський нагадує акторку німецьких фільмів для дорослих", яка "готова прийняти будь-яку кількість із будь-якого боку".
Дорога до голодоморів вимощена переговорами з Московією
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03.01.2022 13:27 Відповісти

це має бути на бігбордах
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03.01.2022 15:14 Відповісти
Клоун - глава державы(((( новый миропорядок!!!
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03.01.2022 13:28 Відповісти
Ну это словоблудие а факты таковы ,что Штаты могут давить на выполнение минского сговора а Зеленский должен объяснить старику Байдену ,что он их выполнить не в состоянии потому ,что гражданское общество в Украине никогда этого не позволит .
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03.01.2022 13:30 Відповісти
каклое это гражданское общество не позволит? вот с ****** договориться точно не позволят...потому и вынужден с байденом говорить,а не с ******
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03.01.2022 15:49 Відповісти
И поэтому Зеленский повышает денежное содержание военнослужащим своей армии только через год!
И это только на бумаге... Что будет с экономикой и страной через год - неизвестно.
"Хорошая " забота про будущее Украины, когда враг у ворот и в любой момент может вломиться.
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03.01.2022 13:31 Відповісти
Чергове бла-бла-бла від клоуна...
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03.01.2022 13:32 Відповісти
Никак гантеля на голову опудалу свалилась, шо его так пронесло...
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03.01.2022 13:32 Відповісти
Він каже одне, а робить зовсім інше. Чого вартий тільки його "Байден, ти нам Нату винен!" при завалених всіх військових програмах та низьких залишкових витратах на ЗСУ.
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03.01.2022 13:39 Відповісти
"Зеленский должен объяснить.." Это вы от кого ждете?
Или вы спуститесь с небес на землю, или рухните произвольно,что будет очень болезненно.
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03.01.2022 13:33 Відповісти
Наш через атлантику:
"памаги мне!
памаги мне!"

из фильма брильянтовая рука
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03.01.2022 13:35 Відповісти
За Зеленського половина армії голосувала,а також різні волонтери і діячі.І запитати їх,зараз краще стало? І де саме краще,може рівень життя зріс,може зарплати зросли?
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03.01.2022 13:49 Відповісти
все ошибаются.
на поверку оказалось, что оба последние никуда не годные
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03.01.2022 13:51 Відповісти
Це не помилка. Просто потрібно визнатм, що українці не розумні, на жаль.
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03.01.2022 13:59 Відповісти
политическое образование дело не одного года.
Точно известно, что предыдущий красиво говорил и ничего для развития страны не делал, а нынешний и говорить не умеет и делать не делает.
Два года максимум каденции президента и депутатов - один из витаминов для ускоренного обучения политграмотности.
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03.01.2022 14:06 Відповісти
За попереднього було краще. А в людей, або є критичне мислення, або ні.
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03.01.2022 14:12 Відповісти
при предыдущем было лучше.
но только некоторым.
это общее для обоих плюс невероятная лживость.
вы, может, и попали в тот небольшой список.
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03.01.2022 14:17 Відповісти
Мені було краще,а я не олігарх і не напів олігарх.І багатьом також було краще.
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03.01.2022 14:20 Відповісти
А зараз то точно більшості стало гірше.
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03.01.2022 14:21 Відповісти
при януковиче было еще лучше. знакомая логика.
хуже стало, это если считать, что гарбеж усилился.
но если бы был предыдущий, то на втором сроке он бы перестал грабить, создал эффективный антикоррупционный механизм, создал судебную систему справедливую?
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03.01.2022 14:47 Відповісти
Він війну в Україну привів і тому стало гірше.За Порошенка вже більш менш нормалізувалося.Чому за Зеленського стало гірше по всьому?
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03.01.2022 14:50 Відповісти
при порошенко ежедневные потери были такие же, если не больше.
а брехне порошенка во второй половине каденции запад уже не верил, оружия не давал кредиты тормозил.
запад и этому бы не дал, но дело запахло керосином, сенат сша додавил.
они оба никчемные, как, по сути и все предыдущие балбесы - в смысле строительства состоятельного общества.
за теже 30 лет тайвань стал богаче почти всех европейскиж стран. а у них камне на камне небыло и нищета была, как у нас.
и гляньте сколько они смогли накупить суперсовременных самолетов итд. соизмеримо с супермилитаным нашим соседом. а по качеству, то путин отдыхает.
голый остров был, абсолютно.
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03.01.2022 15:05 Відповісти
"порошенка во второй половине каденции запад уже не верил, оружия не давал кредиты тормозил" - цілковита брехня, яка не відповідає фактам.
Методичка в тебе проплочена, чи надурняк дісталась?
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03.01.2022 15:31 Відповісти
На жаль, нині є все більше ознак того, що президент якщо не ініціював, то принаймні підтримав лінію фальсифікації реформ.

забейте в гугл, почитайте
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03.01.2022 15:39 Відповісти
побрехеньок на кшалт твоїх гугл містить, справді. дохера. Тільки вони не відповідають фактам того часу.
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03.01.2022 16:10 Відповісти
гугл - вредитель. это нам знакомо.
может приведешь пример того, что отвечает фактам?
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03.01.2022 16:22 Відповісти
кредити МВФ надавав ще у 2018-му (здається 1,4лярда), та й на той час вони вже не були так конче необхідні Україні. Тоді, в 2018/19рр. потрібні були вищий ступінь кредитів: приватні інвестиції іноземного бізнесу, і вони були на піку. Нині - бізнес тікає. Зброю ніхто нікому так просто не надає (окрім СССР і РФ - "колись розрахуєтесь"); зброю потрібно купувати, і щоб не було ембарго на її закупівлю, Деякі країни можуть надати допомогу зброєю, у виключних випадках. Саме так сталось в 2018-му, коли Україна отримала Джавеліни і катера Айрлендес зі США в рамках відповідної цільової програми (порівняно з Афганом та Ізраїлем це був мізер).
Реформи? Так порівняно з тим, які нині "реформи" (які обговорюються в кожному рандеву Зеклоуна) - тоді, в 2018-му, вони, навпаки, розвивалсь; інше питання, що лалеко не всі і в не в тому темпі, що було потрібно. Нині - все це згорнуто.
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03.01.2022 16:53 Відповісти
инвестиции самые большие были по януковиче. больше, чем при порошенко.
так может он еще лучше?

в 14-15 году с мвф согласовали 18 миллардов, получили меньше половины, потому что реформы не шли, как было обещано порошенко в мемарандуме. И на дали. После первого транша 5 млрд сразу дали в том-же 15 еще 1,7. Потом смотят - нет прогресса и реформ, больше года ничего не давали. Потом выдавили еще 1.

Ну и главное. Уровень жизни при порошенко существенно упал. Масса потерявщих деньги в закрытых гонтаревой банках. Обвал гривни Из Украины ушли почти все западные банки и госбанков стало больше, чем частных. Наверно в эфиопии лучше с этим.
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03.01.2022 17:53 Відповісти
не махлюй часами овоща. Бо ти брешеш в іншому контексті "порошенка во второй половине каденции запад уже не верил, оружия не давал кредиты тормозил", а також рівнем життя, коли Турчинов і Яценюк після Майдану Гідності отримали розграбовану країну.

Тут тебе посилали провітритись на *****. Так що можеш йти, там практика брехні більша
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03.01.2022 18:15 Відповісти
Ми не тайванці. Азіата працюють, за трьох українців.
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03.01.2022 16:08 Відповісти
тогда и производить должны за 3-х.
а производят в 15 раз больше за украинца
еще версии?
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03.01.2022 16:28 Відповісти
Так спочатку за трьох випускали, це призвело до стрімкого технологічного зростання. Японія, Південна Корея також значно попереду. На них взагалі непотрібео дивитися, азіати інші. Ви ж повелися, що Зеленський це майбутній Рейган, чи Лі куан.
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03.01.2022 16:37 Відповісти
а Чили это азиты в вашей раскладке тех, на кого вообще не надо смотреть?
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03.01.2022 16:40 Відповісти
Ми Європа.
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03.01.2022 17:15 Відповісти
в грузии доход на душу уже пару лет больше, чем у нас раза в 2. И в молдове больще чем у нас.
Или молдова и грузия не европа? А ведь они были 10 лет назад беднее нас в 2 раза.
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03.01.2022 17:57 Відповісти
это как на расейке при при втором,третьем и т.д...а тем более после обнуления ?
жрите сами,нечего других угощать.
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03.01.2022 16:09 Відповісти
критическое мышление - проблема.
в последнем голосовании оно ярко проявилось, когда из массы кандидатов всплыли это двое
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03.01.2022 15:32 Відповісти
та да...по забавке точно видно,шо сорок лет моиссея по пустыне-это на минималках
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03.01.2022 15:52 Відповісти
обо мне поговорили, интересно было.
может еще что-то умное?
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03.01.2022 16:17 Відповісти
не о тебе забавка,слишком высокого мнения ты о себе...
о том бреде ,шо ты норовишь в массы выпихнуть
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03.01.2022 16:28 Відповісти
опять обо мне.
Расскажи что-то умное. Хоть о чем-нибудь, не унижая себя описанием бредовых комментаторов.
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03.01.2022 16:34 Відповісти
я же написал...не о тебе,а о бреде .хочешь внимания?его у меня нет длля тебя
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03.01.2022 16:37 Відповісти
ну вот и скажи что-то умное, не бредовое.
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03.01.2022 16:41 Відповісти
от і я за те.
Дякую за підтримку.
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03.01.2022 16:54 Відповісти
Так голосовали, потому что устали от тотальной лжи, лицемерия, двуличия и кумовства г-на Порошенко. Что мешало Порошенко заниматься цифровизацией? Реформами судов и СБУ? Где доведённые до конца дела Генпрокуратуры? Где изменения в Укрзализныци? А то выходит, Гетман хороший, а бояре плохие. Именно протестные настроения привели к власти «хитросделанного еврейскооо мальчика» бабы Бени.
И все же: продукция Рошен пользуется огромным спросом в 55 странах мира, убожество Квартала95 покупает исключительно великая Мокшандия.
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03.01.2022 16:22 Відповісти
Так зараз гірше у всьому стало.
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03.01.2022 16:33 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1 #ПолітФанКлуб
Карл Волох: Всі попередні Зе-рецепти закінчення війни також були гидотні й зрадливі. «Зустрітися посередині», коли мова йде про захоплені українські землі - ідея абсолютного ренегата.
«Перестати стріляти» в умовах збройної агресії - ще гірше. Просто-таки Ленін у Першу світову на утриманні німецького Генштаба.
Новий висер на тему лише зовні нагадує мантру дешевого психоналітика: - И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте.
Насправді, винятково мерзенна й небезпечна позиція. Вона, де-факто, заперечує військову агресію Росії, окупацію, самі плани з повернення України до своєї зони впливу, а підсовує як причину війни на Сході суто кремлівську тезу про наші ментальні розходження з «народом Донбасу» (ніби такий народ справді існує, а прихильність тамтешнього населення до «руского міра» не є результатом масованої дебілізації чекістською пропагандою).
Просто подумайте, як майстерно все робиться: покликати до себе патріотів-воїнів, заспівати їм осанну, виголосити промову в, ніби-то, патріотичній тональності - й запхати туди відверто зрадницьку, підлу й підступну тезу про «лінію розмежування в голові».
Знаєте, я завжди заперечував свідому роботу Зеленського на ворога, вважаючи його політику результатом ментальної совковості та тупості. Але інколи й найпалкіший прихильник Оккама й Хенлона починає сумніватися.. Тим паче, під Сватів на головних запоребрикових екранах.
Олег Леусенко:
В 2019 році Зеленський у новорічному відосику знівелював націю і державу - какой_разніцею, в минулому році Зеленський зробив масовку з дітлахів, які ще не відрізняють лайно від варення.
В 2021-му він пішов далі - перетворив в масовку нібито патріотичне, як виявилось, населення.
У Путина есть компромат на Зеленского - экс-генпрокурор Юрий Луценко. «Такая поездка [Зеленского к Путину] означает только одно - желание закрыть компромат на себя лично. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-кто знаю.»
Inna Turenko:
21 рік тому я почала свою підприємницьку діяльність. Я платила податки, дотримувалася правил(ну майже), я не мала відпустки і ніколи не брала лікарняний.У мене було 2 вихідних -Різдво і Паска. Я пережила кризу Юлі, війну , ковід, але зе вбиває малий бізнес, завтра я закриваю ФОП!
Зіновій:
Хліб немє з чого пекти, попри рекордний урожай лише пшениці 32 млн. т.на 1 грудня елеватори 3,2 млн тонн пшениці, а продовольчої 2-го класу, придатної для випікання хліба, - всього 800 тис. т. І цього явно недостатньо з щомісячною потребою у пшениці на рівні пів мільйона т.
Гросмейстер Бендера:
Яка ж іронія, що одночасно зупиняються і хлібопекарні і маслозаводи: мазати не буде що і не буде на що. Мажте 73%, Сватів на скумбрію
Miroslav Honta: Хтось з американських політиків дуже влучно висловився: популізм це не просто хвороба, а хвороба яку нарід відхаркує з кров'ю.
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03.01.2022 13:52 Відповісти
Клоуна прорвало....
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03.01.2022 14:05 Відповісти
продовження заголовка:
тому треба встигнути накосити дуже багато бабла,
що б після, безбідно жити там де безпечно.
оман катар і т.д.
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03.01.2022 14:33 Відповісти
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03.01.2022 14:36 Відповісти
"Андрей Ермак, Руслан Демченко и Олег Татаров. Их часто называют слугами Кремля в Украине. Для Кремля эти три агента - просто находка. Разница между ними лишь в том, что в рамках своих фактических полномочий Демченко и Татаров действуют в преступных интересах России эффективнее, чем их слегка ленивый шеф Андрей Ермак. Все они являются сотрудниками Офиса президента. Хотя они не занимают политических должностей и народ Украины их не выбирал. Однако их решения по отдельным вопросам в политической сфере, имеют для страны решающее значение".

https://spektrnews.in.ua/news/agenty-kremlya-v-ofise-prezidenta-kak-fsb-podryvaet-ukrainu/126779#gsc.tab=0 Вікторія Кириллова, інтерв'ю з юристом Юрієм Шулипою про ворожу росс.агентуру в Україні

https://spektrnews.in.ua/news/vrazheskaya-agentura-kremlya-kak-fsb-podryvaet-ukrainu/126778 Перша частина - тут
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03.01.2022 15:00 Відповісти
зеленське та путін
Відразу згадується анекдот про вовків, що сахаються бобіка, бо в нього губи вологі та холодні - фу яка мерзота!
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03.01.2022 15:18 Відповісти
Ну, что Вовка сказал - уже ясно. А, что же Байден Вовочке сказал - не известно. Такое создалось мнение, что Вовочка говорил сам с собой.
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03.01.2022 15:25 Відповісти
Шмаркля теж їнше говорив. Такщо все що от бубочці в ЗМІ не для кого і не для чого.
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03.01.2022 15:59 Відповісти
Та все давно вирішено. Ця телефонна розмова - публічна демонстрація взаємної прихильності. Нам залишається чекати розвитку подій і мастити зброю, а порох тримати сухим.
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03.01.2022 16:13 Відповісти
Короче ,шоумен опять оправдывался и обещал исправиться ,а также просил денег для себя и Ленки.... все-таки цена 8гр за кг мороженной скумбрии неподъемная.
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03.01.2022 16:22 Відповісти
Почитав про нову розмову з Зеленським. Здається, Байден уже п'ятий раз дослівно повторює те ж саме. Щось до Вови не доходить? Коли вже новий level?



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03.01.2022 16:37 Відповісти
я тебе вище підтримав, але, на жаль, за секунду до мого посту тебе знесли!
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03.01.2022 16:56 Відповісти
хорошо.
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04.01.2022 02:21 Відповісти
"Он выразил благодарность за поддержку Президентом США принципа "ничего об Украине без Украины" "

Байден уже семь раз обсуждал с пуйлом Украину за спиной Украины. А Зеро лижет обоим
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04.01.2022 02:46 Відповісти
 
 