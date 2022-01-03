Йдеться не лише про майбутнє України: в Офісі Президента повідомили деталі розмови Зеленського з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів третю за останній час телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом, яка тривала понад півтори години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Офісу Президента в понеділок.

Ключова тема переговорів – ситуація на сході та на кордонах нашої держави. Володимир Зеленський привітав активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів.

"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО", – заявив Глава Української держави.

Він висловив подяку за підтримку Президентом США принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави.

Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.

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"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", – зауважив Володимир Зеленський.

Лідери двох держав також обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики. Президент України поінформував Джозефа Байдена про поступ економічних реформ у нашій країні та заходи, яких вживають з метою зміцнення стабільності та деолігархізації.

Під час розмови вкотре було підтверджено незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.