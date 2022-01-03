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Новини
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"Вони діють як хулігани": найбільші виклики, з якими США зіткнуться у 2022 році, будуть виходити від Росії та Ірану, - WSJ

Найбільшими проблемами, з якими США зіткнуться у 2022 році, будуть не COVID-19 або інфляція, а Росія та Іран. Те, як адміністрація Джо Байдена ставиться до цих двох ворожих урядів, може визначити, наскільки безпечними будуть США на довгі роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Москва і Тегеран відчувають зовнішню політику адміністрації, яка в перший рік її існування була скоріше принциповою, ніж м'язистою.

Росія зосередила свої війська на кордоні з Україною. Іран продовжує збільшувати збагачення урану і наближатися до створення ядерної зброї.

Як пише в статті екскандидат у віцепрезиденти США від Демократичної партії Джо Ліберман, Росія і Іран висунули обурливі вимоги. Росія наполягає на тому, щоб Україну ніколи не приймали в Організацію Північноатлантичного договору і щоб НАТО ніколи не розміщувала війська або обладнання в якій-небудь країні колишнього радянського блоку, навіть якщо деякі з них тепер є членами НАТО.

Іран зажадав скасувати всі економічні санкції, засновані на його "ядерній зраді", порушеннях прав людини та підтримці терористичних груп.

Лідери РФ і Ірану керують двома "порожніми економіками".

"Вони діють як хулігани, тому що, як і більшість хуліганів, невпевнені в собі, і в обох є причини на це. США і їхні союзники мають привнести ці реалістичні погляди на Росію і Іран на переговори, щоб США не залякували на небезпечні компроміси тільки для досягнення угоди", - зазначає Ліберман.

Як США мають підійти до цих обговорень? По-перше, розуміючи, що Росія та Іран потребують угоди з США більше, ніж Вашингтон з ними, США мають брати участь з повною впевненістю в собі.

По-друге, вони не мають пред'являти вимог. США повинні пред'являти їм вимоги, тому що вони винні, а економіка і армія Заходу набагато сильніші.

"США повинні почати з вимоги, щоб Росія вивела свої війська від кордону з Україною, і щоб Іран припинив свою програму ядерних розробок і погодився на міжнародні інспекції. В іншому випадку не буде ніякого звільнення від економічних санкцій, які будуть посилюватися і розширюватися", - йдеться в статті.

По-третє, США мають надати Росії та Ірану докази того, що "США мають на увазі те, що говорять", надаючи оборонну і наступальну зброю Україні і нашим союзникам на Близькому Сході для захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення РФ в Україну лише наблизить НАТО до російських кордонів, - конгресмен США Шифф

По-четверте, Захід має дати зрозуміти росіянам і іранцям, що, якщо хтось зробить кричущу помилку і зробить більш агресивні дії проти США, України, арабів або Ізраїлю, "ми відповімо і розгорнемо військові засоби для підтримки наших друзів, включаючи розвідку і авіацію".

Такі рішучі і чіткі дії принципового дипломатичного і військового керівництва США можуть уникнути поразок поколінь в Європі і на Близькому Сході і відновити міжнародний авторитет і надійність Америки. Це, своєю чергою, підвищило б внутрішню безпеку і процвітання, а також союзників США у всьому світі.

Великий римський полководець сказав: "Якщо хочеш миру, готуйся до війни". Це мудра порада, якій варто слідувати щодо Росії та Ірану у 2022 році".

Нагадаємо, НАТО готове до діалогу з РФ в Раді Росія - НАТО, засідання якого відбудеться вже 12 січня.

Нагадаємо, раніше президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден провели телефонну розмову. Після цього глава Білого дому поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Російська Федерація, зі свого боку, обіцяє "вжити заходів" якщо США і НАТО не дадуть відповідь на "гарантії безпеки".

Іран (2023) путін володимир (23785) росія (65052) США (22685)


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Топ коментарі
+6
для хулиганов нужен полицейский.

всего делов то.....
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03.01.2022 14:54
+3
Но прокацапское лобби в США, будет доказывать Байдену, что Китай главная у гроза и поэтому с кацапи нужно дружить против Китая
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03.01.2022 14:42
+2
очень здравомыслящий господин этот Джо Либерман.
если бы так поступала власть соединенных штатов - путин был бы много потише.
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03.01.2022 14:54
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Но прокацапское лобби в США, будет доказывать Байдену, что Китай главная у гроза и поэтому с кацапи нужно дружить против Китая
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03.01.2022 14:42 Відповісти
очень здравомыслящий господин этот Джо Либерман.
если бы так поступала власть соединенных штатов - путин был бы много потише.
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03.01.2022 14:54 Відповісти
для хулиганов нужен полицейский.

всего делов то.....
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03.01.2022 14:54 Відповісти
А Китай?
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03.01.2022 15:00 Відповісти
З Китаєм домовились , тимчасово.
Розберуться з фуліганами і за маоісткого "болванчика візьмуться!
Най живуть в Азії ідеї Чайну Кай Ші!
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03.01.2022 15:09 Відповісти
не факт, желторожая абезьяна сидит на дереве и смотрит как дерутся тигр с гиеной.
если тигр поскользнется, то будет бросок на "исконный китайский остров"
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03.01.2022 15:11 Відповісти
Та невже? З якого дива китайози будуть виконувати якісь домовленості. Вони тільки й чекають, щоб захапати Тайвань. І тут, на жаль найбільша загроза криється в самих США, точніше іх роз'єднаності. Мене просто шокував штурм Капітолію. Я взагалі не розумію, чого американцям так Байден не подобається. Ну несе він іноді маячню-то що, хіба Трамп її не ніс? Зате при всіх президентах-демократах і ввп росте швидше, і нові соціальні проекти впроваджуюються. Втішає тільки те, що в 1993 в кацапстані теж було дещо подібне, і навіть гірше, бо Капітолій не обстрілювали з танків. Але якось виплуталися. Сподіваюсь, оскільки американці набагато культурніший народ, ніж кацапи, у них це пройде ще безболісніше.
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03.01.2022 15:25 Відповісти
а кто бы сказал путину в глаза, что через 20-30 лет раша будет только до урала.
дальше будет китай и ему нужно думать как сохранить рф в нынешних границах а не думать, как умереть пладыкой полмира.
не секрет что путин может оттяпать Украины, сколько захочет, тем более что ему пох...й жизнь его солдат.но что потом?
китай на год-два станет союзником сша и ...зда россии аж бегом.
точно так же как ссср.
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03.01.2022 15:02 Відповісти
рашка без финансовой системы Запада через несколько дней будет куплена Китаем со всеми потрохами, аж до Хутора Михайловского, а не до Урала
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03.01.2022 15:09 Відповісти
Сообщение Сіньхуа:
- На китайсько-украинской границе всьо спокойно!
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03.01.2022 15:14 Відповісти
китайский хрен не слаще русской редьки
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03.01.2022 16:37 Відповісти
Це старий анекдот
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03.01.2022 16:39 Відповісти
(с)

Негодовали два хулигана, били невинных
Во дворе-ре цепями.
Еле добили люди ломами тех хулиганов,
Мамай словно прошёл.

Смотри, витает в облаках
Апокалипсис.
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03.01.2022 15:04 Відповісти
Звучит как то цинично:
1)Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной.
2)Иран продолжает увеличивать обогащение урана и приближаться к созданию ядерного оружия.
3)Они не должны предъявлять требований. Запад должен предъявлять им требования, потому что они виноваты, а наша экономика и армия намного сильнее их.
1) Ну сосредоточила свои войска на своей территории, так и США их сосредотачивают где хотят.
2) Так и США обогащают уран и имеют много ЯО.
3) Они виноваты потому, что экономика США намного сильнее их?
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03.01.2022 15:42 Відповісти
 
 