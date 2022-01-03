У ФРН анонсували переговори "нормандських радників" у різних форматах вже цього тижня
Політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" проведуть цього тижня окремі зустрічі в різних форматах.
Відповідні переговори анонсував у понеділок на брифінгу в Берліні речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ ыз посиланням на "Укрінформ".
"Передбачена розмова між паном Плетнером (радник канцлера ФРН з питань зовнішньої політики та безпеки. – Ред.), його французьким колегою і російським візаві цього тижня. Незалежно від цих переговорів Плетнер і його французький колега зустрінуться також цього тижня з українським партнером" - сказав Гебештрайт, не назвавши конкретної дати зустрічей.
Гебештрайт також додав, що останніми тижнями новий уряд ФРН неодноразово підкреслював свою, а також Парижа, зацікавленість і готовність зустрітися в "нормандському форматі" на всіх рівнях, про що було поінформовано президентів України та Росії.
Речник підкреслив, що в Берліні переконані, що конфлікт між Росією і Україною може бути вирішений виключно політичним засобами, але не військовими.
Раніше повідомлялось про плани проведення переговорів між радником федерального канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнсом Плетнером і представником Росії Дмитром Козаком. Україну сторону у форматі на рівні політичних радників представляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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тень наводим на плетень...
и такая хренотень,8 лет,
и каждый день.
@sashkof2
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https://twitter.com/sashkof2/status/1478047201272254464 3 ч
Россия созывает "нормандскую встречу", но без Украины...Ничего про Украину без Украины, - так, кажется, заверял нас и.о. президента? Оно и видно...