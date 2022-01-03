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У ФРН анонсували переговори "нормандських радників" у різних форматах вже цього тижня

У ФРН анонсували переговори

Політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" проведуть цього тижня окремі зустрічі в різних форматах.

Відповідні переговори анонсував у понеділок на брифінгу в Берліні речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ ыз посиланням на "Укрінформ".

"Передбачена розмова між паном Плетнером (радник канцлера ФРН з питань зовнішньої політики та безпеки. – Ред.), його французьким колегою і російським візаві цього тижня. Незалежно від цих переговорів Плетнер і його французький колега зустрінуться також цього тижня з українським партнером" - сказав Гебештрайт, не назвавши конкретної дати зустрічей.

Гебештрайт також додав, що останніми тижнями новий уряд ФРН неодноразово підкреслював свою, а також Парижа, зацікавленість і готовність зустрітися в "нормандському форматі" на всіх рівнях, про що було поінформовано президентів України та Росії.

Речник підкреслив, що в Берліні переконані, що конфлікт між Росією і Україною може бути вирішений виключно політичним засобами, але не військовими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не братимуть участі у Нормандському форматі, але сприятимуть підтримці дипломатії, - Донфрід

Раніше повідомлялось про плани проведення переговорів між радником федерального канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнсом Плетнером і представником Росії Дмитром Козаком. Україну сторону у форматі на рівні політичних радників представляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Німеччина (7344) перемовини (2865) нормандська четвірка (1526)


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Единственное решение єто Будапешт. Формат кстати США и Британия согласни кроме России посмотрите интервью Костенко у Дроздова, а Нормандия єто тема России где Франция и Германие под контролем Кремля
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03.01.2022 14:56 Відповісти
Да ну ! А почему Германия и Франция назьівают РФ стороной конфликта именно в Нормандском формате , чтобьі угодить Путину ?
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03.01.2022 15:14 Відповісти
И что сказали, а дальше)))) Германия и Франция( Франция и Германия в долях в Север.потоке) бабло вместе стрегут, хотя не помню что би они такое говорили, посмотри интервью прозреешь
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03.01.2022 16:02 Відповісти
Раніше повідомлялось про плани проведення переговорів між радником федерального канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнсом Плетнером і представником Росії Дмитром Козаком. Україну сторону у форматі на рівні політичних радників представляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. - антиукраїнське тріо ,котре запропонував Кремль.
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03.01.2022 15:19 Відповісти
каждый раз одна лишь хрень
тень наводим на плетень...
и такая хренотень,8 лет,
и каждый день.
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03.01.2022 15:26 Відповісти
Россияне пишут, что Путин заставил Джо Байдена принудить Украину к Минским угодам, Нормандскому формату и формуле Штайнмайера. Врут, наверное.
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03.01.2022 15:35 Відповісти
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03.01.2022 16:00 Відповісти
Путен, немецкий шпион, а не наоборот. Если поразмыслить с этой точки зрения, то многие вещи становятся на свои места.
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03.01.2022 18:32 Відповісти
Alexander Fesenko


@sashkof2

·
https://twitter.com/sashkof2/status/1478047201272254464 3 ч



Россия созывает "нормандскую встречу", но без Украины...Ничего про Украину без Украины, - так, кажется, заверял нас и.о. президента? Оно и видно...
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03.01.2022 22:10 Відповісти
 
 