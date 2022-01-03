Мінкульт погодив передачу будівлі колишньої контори єврейського цвинтаря в оренду Меморіальному центру Голокосту "Бабин Яр"

Будівлю колишньої контори Лук’янівського єврейського кладовища в Києві Міністерство культури та інформаційної політики України погодило передати в оренду Меморіальному центру Голокосту "Бабин Яр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт МЦГБЯ.

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Споруда колишньої контори єврейського кладовища в Києві - єдина вціліла історична будівля у Бабиному Ярі. Цей будинок, відповідно до рішення національного Оргкомітету з підготовки та проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р., був переданий Заповіднику для створення Меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. Відповідно до проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру, розробленого Інститутом історії НАНУ України, тут має розміститися пілотний проєкт Меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. Чому всупереч розпорядженню Кабміну Мінкультури вирішило передати будівлю в оренду МЦГБЯ, не повідомляється.

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Зазначається, що передача в оренду відбудеться в межах Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між МЦГБЯ й Міністерством культури та інформаційної політики.

"Це важливий крок для подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Лише за останній рік завдяки спільним зусиллям нам удалося почати перетворювати територію Бабиного Яру з місця забуття на місце пам’яті. Об’єднання приватної ініціативи та державних можливостей, я впевнена, дадуть найкращий результат", – зазначила виконувачка обов’язків генерального директора Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова.

"Важливо не просто зберегти будівлю контори як унікальний історичний об’єкт, а й зробити її ключовою для розуміння всієї трагедії цього місця, – зауважив генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Макс Яковер. – Ми проінвестуємо тільки в архітектурне рішення протягом наступних трьох років близько 5 мільйонів євро. Надзвичайно важливо, що завдяки підтримці глави держави наша країна може нарешті гідно вшанувати пам’ять жертв, а також розповісти, як у часи Радянського Союзу пам’ять про цю трагедію намагалися знищити".

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Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний проект комплексної меморіалізації Бабиного Яру. У його рамках планують створити Меморіальний парк, який має об'єднати усі існуючі сьогодні пам'ятники, Меморіальний Музей Бабиного Яру та Український музей Голокосту. У жовтні 2021 року було представлено оновлений варіант концепції після широкого експертного обговорення.

За нею у будівлі контри єврейського цвинтаря має розміститися пілотний проєкт Меморіального музею пам'ят жертв Бабиного Яру. Сам музей передбачено побудувати за межами Бабиного Яру, поруч з Українським музеєм Голокосту - разом вони мають скласти єдиний музейний комплекс. На реконстуркцію будівлді контори з державного бюджету було витрачено мільйони гривень.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства з колективним закликом усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а також підтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня 2020 року президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦГБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні того ж року Володимир Зеленський підписав Указ "Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру і додаткові заходи щодо дальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак визначені співголовами організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

За словами представників робочої групи при Інституті історії НАНУ, фінансування державного проєкту припинилося у 2019 році. Натомість влітку 2021 року Світовий конгрес українців висловив готовність фінансово підтримати реалізацію державного проєкту меморіалу в Бабиному Яру в розмірі 20 млн долларів, однак владні органи продовжують підтримувати МЦГБЯ.

У чевні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення Фонду державного майна віддати в оренду проєкту "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" будівлю колишньої контори Лук'янівського єврейського кладовища, яка є частиною українського проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру.