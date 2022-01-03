Останній український журналіст у Росії Цимбалюк покинув територію РФ: "Не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють"

Український журналіст Роман Цимбалюк, який понад 10 років працював у Москві для інформагентства УНІАН, залишив територію Росії після виклику на допит в місцеву прокуратуру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав сам Цимбалюк в інтерв’ю hromadske.

"Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову", - сказав журналіст.

Він додав, що протягом останніх двох місяців фактично "всі топові фігури" "російських інформаційних військ" пророкували йому проблеми.

Водночас наголошує, що поки невідомо, чи є справа взагалі. За словами журналіста, він з адвокатом серйозно ставиться до таких викликів і публікацій в російських провладних ЗМІ, оскільки є загроза оголошення його у розшук Інтерполу.

"Замість мене прийшов (на допит - ред.) мій адвокат, а прокурори чомусь на цю "стрілку" не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягнути", - каже Цимбалюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські прокурори не з'явилися до суду в справі українського журналіста Цимбалюка, - адвокат Полозов