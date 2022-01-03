Останній український журналіст у Росії Цимбалюк покинув територію РФ: "Не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють"
Український журналіст Роман Цимбалюк, який понад 10 років працював у Москві для інформагентства УНІАН, залишив територію Росії після виклику на допит в місцеву прокуратуру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав сам Цимбалюк в інтерв’ю hromadske.
"Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову", - сказав журналіст.
Він додав, що протягом останніх двох місяців фактично "всі топові фігури" "російських інформаційних військ" пророкували йому проблеми.
Водночас наголошує, що поки невідомо, чи є справа взагалі. За словами журналіста, він з адвокатом серйозно ставиться до таких викликів і публікацій в російських провладних ЗМІ, оскільки є загроза оголошення його у розшук Інтерполу.
"Замість мене прийшов (на допит - ред.) мій адвокат, а прокурори чомусь на цю "стрілку" не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягнути", - каже Цимбалюк.
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Чувак, у тебя реально отклонения .
моя бабка говорила - ідіть з нами(відступали) вона не повелась а потім в Сибір поїхала
я и так знаю шо ты ватан, так шо накати-ка за дидов-ка.
и да, прослезись шо на могилке Блохина(расстрелял 20000 совков) маловато цветочков.
это что - немцы тупо голодом морили в мирное время, да?
конечно я оправдываю тех кто бил красную падаль - посмотри что красные в Мянме наделали, да и продолжают.
или в Китае - поджумаешь, десятки миллионов угробили.
ладно давай, тупо одно и то же не намерен повторять для человека-совка.
и да, у тя "ник" смешной - кривляешься и троллишь. че мне спорить то?
Пичалька, да?
что ты городишь то
правда - иди и найди тот приказ то.
с совками не спорю - повторяю.
или ты не вдупляешь шо расстреливали тупо за то что например - такой отряд бандюков был... забыл фамилию главаря - напали на гарнизон венгров, понятно шо 60 убитых должны быть "возмещены", я не оправдываю карательный отряд, но это красножопые сделали ясно зная шо расстреляют жителей села.
тупо специально напали.
не то шо даже зная, но спецом - шоб типо жиители возненавидели Вермахт.
ты понимаешь, шо оккупанты - именно красножопые были.
ты ватник просто. что тут спорить то?
ясно шо надо было бы судить тех кто самовольно кого то убил, но красные тупо убивали даже без приказа то.
и да - почему напали на совочек, имея в разы меньше техники и она была оооочень задротной, ибо Гальдер тупо не верил донесениям шо захвачены двухбашенные КВ-1.
то есть разведка тупо не могла даже такую хрень довести до Штаба - никто не верил шо такие танки есть.
Військові склади, техніка, солдати макшанські - все повинно бути під прицілом наших розвід-диверсійних загонів.
@sternenko
Державний телеканал ДОМ, схоже, спеціально колекціонує скандали.
Туди взяли працювати ведучою Ганну Кузіну, котра знімається у російському серіалі та вважає Крим російським.
І цей антиукраїнський фестиваль відбувається за наші із вами гроші.
https://youtu.be/iQP_V7zmdbw https://youtu.be/iQP_V7zmdbw
Так оно безопаснее.
Здесь важнее, скоро ирмак готовит капитуляцию (формула штаймайера, и минские порошенко, путина, меркель).
Стільки витримав.
Вообще удивляюсь как долго ты смог выдержать в окружении психов и неуравновешенных.