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Новини
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Своїми нинішніми діями Росія перевіряє, як далеко вона може зайти, - Моравецький

Своїми нинішніми діями Росія перевіряє, як далеко вона може зайти, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що своїми нинішніми діями Росія перевіряє, як далеко може просунутись проти Європи, тому дуже важливо зберігати єдність і солідарність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Росія перевіряє, як далеко вона може зайти. Саме тому ми повинні залишатися солідарними та єдиними!" - написав він.

За словами Моравецького, президент РФ Владімір Путін вдається до силових методів у різних площинах, а тому числі в економіці.

"Він знає, що його влада залежить від цін газу. І він робить все, щоб тримати Європу залежною від своїх поставок" - зазначив прем’єр Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск "Північного потоку-2" збільшує можливості тиску Росії на Україну та ЄС, тому краще не допустити цього, - Моравецький

Раніше Моравецький заявив, що президент РФ Владімір Путін сам підтвердив, що газопровід "Північний потік-2" є елементом газового шантажу.

Президент Росії на засіданні уряду, яке транслювали по телебаченню, сказав, зокрема, що газопровід "Північний потік-2" сприятиме стабілізації цін на газ в Європі.

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Госдеп Хохланда@hohland_gosdep

https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1477984550269689856 21 мин



Боятся, что нападут и заберут еду и кислород

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03.01.2022 15:08 Відповісти
могли бы и попоститься маленько..
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03.01.2022 15:12 Відповісти
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03.01.2022 15:25 Відповісти
Зараз вилазять усі косяки заходу 1990-х років. Перемогли совдепію у холодній війні? То може треба було декомунізацію провести як у післявоєнній Німеччині та план Маршала для колишніх республік-в'язнів совка? Та ніяких сфер впливу для кацапів. Ось і наслідки...
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03.01.2022 15:12 Відповісти
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03.01.2022 15:24 Відповісти
Как бестолковый на минном поле - зажмурив глаза и заткнув уши пробует ногой почву ))
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03.01.2022 15:26 Відповісти
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03.01.2022 15:27 Відповісти
Насколько им позволит цивилизованный мир настолько далеко они и зайдут. Не зря же х%йло сказало что границы х%йлабада не заканчиваются нигде
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09.05.2022 09:27 Відповісти
 
 