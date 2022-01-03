Своїми нинішніми діями Росія перевіряє, як далеко вона може зайти, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що своїми нинішніми діями Росія перевіряє, як далеко може просунутись проти Європи, тому дуже важливо зберігати єдність і солідарність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Росія перевіряє, як далеко вона може зайти. Саме тому ми повинні залишатися солідарними та єдиними!" - написав він.

За словами Моравецького, президент РФ Владімір Путін вдається до силових методів у різних площинах, а тому числі в економіці.

"Він знає, що його влада залежить від цін газу. І він робить все, щоб тримати Європу залежною від своїх поставок" - зазначив прем’єр Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск "Північного потоку-2" збільшує можливості тиску Росії на Україну та ЄС, тому краще не допустити цього, - Моравецький

Раніше Моравецький заявив, що президент РФ Владімір Путін сам підтвердив, що газопровід "Північний потік-2" є елементом газового шантажу.

Президент Росії на засіданні уряду, яке транслювали по телебаченню, сказав, зокрема, що газопровід "Північний потік-2" сприятиме стабілізації цін на газ в Європі.