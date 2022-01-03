Якщо Росія "почне силою перекроювати карту Європи", то її очікують потужні економічні санкції, - МЗС Фінляндії

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто пригрозив Кремлю потужними економічними санкціями. Це станеться випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну або розпочне операцію активної гібридної дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Yle.

"Якщо події почнуть розгортатися за найгіршим сценарієм, то Захід цілком очевидно відреагує додатковими економічними санкціями. Дуже хочеться вірити, що цього не дійде", - сказав Хаавісто.

Він зазначив, що на Москву очікують санкції, якщо вона "силою почне перекроювати карту Європи".

"Але якщо одна зі сторін почне із застосуванням сили перекроювати карту Європи і втручатися в суверенітет інших держав, то першим кроком у відповідь стануть потужні економічні санкції", - наголосив глава МЗС Фінляндії.

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Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США також заявив, існує висока ймовірність того, Росія вторгнеться в Україну, але стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише "небачені санкції".

Додамо, президент США Джо Байден провів телефонні переговори з лідерами РФ і України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Глава Білого дому дав зрозуміти, що Сполучені Штати і союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, сторони продовжать діалог щодо "гарантій безпеки".