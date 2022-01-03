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Новини Санкції проти Росії
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Якщо Росія "почне силою перекроювати карту Європи", то її очікують потужні економічні санкції, - МЗС Фінляндії

Якщо Росія

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто пригрозив Кремлю потужними економічними санкціями. Це станеться випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну або розпочне операцію активної гібридної дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Yle.

"Якщо події почнуть розгортатися за найгіршим сценарієм, то Захід цілком очевидно відреагує додатковими економічними санкціями. Дуже хочеться вірити, що цього не дійде", - сказав Хаавісто.

Він зазначив, що на Москву очікують санкції, якщо вона "силою почне перекроювати карту Європи".

"Але якщо одна зі сторін почне із застосуванням сили перекроювати карту Європи і втручатися в суверенітет інших держав, то першим кроком у відповідь стануть потужні економічні санкції", - наголосив глава МЗС Фінляндії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для стримування Путіна потрібні "небачені" санкції, - конгресмен США Шифф

Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США також заявив, існує висока ймовірність того, Росія вторгнеться в Україну, але стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише "небачені санкції".

Додамо, президент США Джо Байден провів телефонні переговори з лідерами РФ і України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Глава Білого дому дав зрозуміти, що Сполучені Штати і союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, сторони продовжать діалог щодо "гарантій безпеки".

МЗС (4113) росія (65052) Фінляндія (1301) Хаавісто Пекка (26)


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Топ коментарі
+22
Что значит "якщо", если это тянется с Приднестровья, потом Грузия, потом Украина. Запоздали вы со своими "санкциями".
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03.01.2022 15:17
+12
для сліпих-лапотня вже 8-й рік це робить,якщо що...
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03.01.2022 15:17
+11
За всеми озабоченностями запада исчезло слово Крым из переговоров .
Может напомнить раше - сначала верни Крым , а потом поговорим о рашкиной безопасности
Думаю Кулеба на эту тему должен сделать заяву , чтобы напомнить всем о Крыме
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03.01.2022 15:20
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Санкции , потом добровольцьі на своих самолетах , глава МИД Финляндии знает , что говорит !
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03.01.2022 15:17 Відповісти
Какие грозные финны!наверное Москва очень испугаласьь
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03.01.2022 17:20 Відповісти
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03.01.2022 18:02 Відповісти
Гарний бандерівець, навіть оптикою не користувався, бо дуже злий був на москалів.
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03.01.2022 19:25 Відповісти
Что значит "якщо", если это тянется с Приднестровья, потом Грузия, потом Украина. Запоздали вы со своими "санкциями".
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03.01.2022 15:17 Відповісти
Финны в Питер за "столичной" не будут ездить в алко- туры? Карелия у кого? Смирились?
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03.01.2022 16:24 Відповісти
для сліпих-лапотня вже 8-й рік це робить,якщо що...
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03.01.2022 15:17 Відповісти
30-й, с 1992 в приднестровье
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03.01.2022 15:18 Відповісти
"Небачені".
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03.01.2022 15:17 Відповісти
Когда раша полезла в Крым , агент Меркель убеждала украинскую власть потерпеть и ОЛЛАНД тоже помогал
ТЕПЕРЬ ФРАНЦИЯ уже чувствует свою ошибку в потакании кацапам ?
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03.01.2022 15:18 Відповісти
в статье не франция, а финляндия
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03.01.2022 15:19 Відповісти
Да , Финляндия. Но Францию тоже надо ткнуть фейсом в ее ГЕ
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03.01.2022 15:22 Відповісти
Скромничают Финны, у них на счет войны с московитами давние традиции...
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03.01.2022 15:19 Відповісти
Санкции запоздали.. скажем, нам от них легче не станет, если разрушат Украину.
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03.01.2022 15:19 Відповісти
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03.01.2022 15:19 Відповісти
За всеми озабоченностями запада исчезло слово Крым из переговоров .
Может напомнить раше - сначала верни Крым , а потом поговорим о рашкиной безопасности
Думаю Кулеба на эту тему должен сделать заяву , чтобы напомнить всем о Крыме
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03.01.2022 15:20 Відповісти
В Питере всё финское -- от колбасы - до лежачих пьяниц.
Вся Финляндия кормит эту питерскую толпу, а представьте , что не будет финской жрачки ! Что будут кушать" Земляки" ??
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03.01.2022 15:21 Відповісти
а еще в Питере и во всём приграничье с Финляндией уже с 2017 года и сей день на Кацапии популярны "пищевые туры", т.е. россиянцы садятся на автобус и херячат в ближайший финский супермаркет в день, когда там выгружают просрочку или продукты подходящие к концу срока годности.. и это реально массово!
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03.01.2022 15:32 Відповісти
В стародавние времена, когда в телевизоре фильмы раши (сто процентные) показывал Интер и другие , как, сейчас, модно сказать Олигархические tv, с заставкой наши любимые актеры, было такие детективные сериалы, по заказу нтв, где все преступники питера удирали в Финляндию. Там приют?
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03.01.2022 17:29 Відповісти
Надо их хотя бы озвучить, что бы русский народ знал, на что их толкает вовка.
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03.01.2022 15:21 Відповісти
Лаптям похер, да и сми в кацапстане нет, 10% навальнят не в счет. Они начнут что-то подозревать когда с голодухи пухнуть начнут или половина будет уже в земле.
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03.01.2022 19:10 Відповісти
Раньше агрессоров убивали, а теперь санкции вводят.
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03.01.2022 15:22 Відповісти
В том то дело, что даже и этого не делают. Только треплят языками и газовые потоки строят.
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03.01.2022 15:28 Відповісти
Раньше с террористами "не разговаривали", их просто уничтожали. А сейчас пытаются найти общий вектор. Это как? Глобализация, да? Мани-мани, и все?
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03.01.2022 17:12 Відповісти
Бояться,наверное.
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03.01.2022 17:24 Відповісти
Никто не хочет умирать, но у амеров такие технологии, они би могли уничтожить всю технику маскалей не вступая в контактний бой.
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03.01.2022 19:13 Відповісти
"Але якщо одна зі сторін почне із застосуванням сили перекроювати карту Європи і втручатися в суверенітет інших держав, то першим кроком у відповідь стануть потужні економічні санкції", - наголосив глава МЗС Фінляндії. європейські толерасти сліпі і не бачуть , що рашист із застосуванням сили почав перекроювати карти державних території починаючи з окупації Грузії, потім український Крим і частина Донбасу .Це нагадує те, як європейські шавки гавкають ,а окупаційний,наглий рашистський слон робить свою справу,
руйнуючи сусідні держави ."Потужно" гавкають в Європі шавки
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03.01.2022 15:27 Відповісти
Наш МИД должен активно поправлять наших международных партнёров :

Что значит "якщо" ?
А Крым ? А ОРДиЛО ? А Абхазия ? А Южная Осетия ? А Приднестровье ? А Курилы ? И так далее, и тому подобное . . .

Надо не "якщо почне перекроювати" - надо "за перекроювання, В ТОМУ ЧИСЛІ ВЖЕ НАЯВНІ, будуть вжиті секторальні санкції"
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03.01.2022 15:30 Відповісти
подписывайте петицию :

https://petition.president.gov.ua/petition/129782
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03.01.2022 15:31 Відповісти
это такое тонкое финское "можем повторить". для внуковдидов ))
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03.01.2022 15:36 Відповісти
Финны бы особо время не теряли и топали в НАТО...
А то "финская буржуазная военщина обстреляла мирные наши гарнизоны" те ублюдки "могут повторить"!
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03.01.2022 15:56 Відповісти
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03.01.2022 15:58 Відповісти
Маленькой Финляндии простительно отвечать агрессору за очередное перекраивание границ "мощными сссанциями"....Но , "членам большой семерки" ей-богу стыдно!! Господа,вас Мюних 1938 ничему не научил?
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03.01.2022 16:07 Відповісти
зато Афган научил. Страна, доведшая Гитлера до самоубийства, развалилась от очередей за маслом.
А как Запад должен реагировать, если у нас уже в ста км от фронта дебилы спрашивают "какая война?!" и ржут, свиньи? Если клоун что-то там видит в бельмах *****?
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03.01.2022 16:46 Відповісти
Нынешнее руководство РФ имеет некоторые достижения в прошлом, но при этом находится у власти уже дольше брежневской команды и совсем потеряло ориентацию в мире, пространстве и времени, думают что убили безнаказанно 15 тыс. человек и еще убьют сколько захочется, лишь бы себя потешить. Нужно остановить чекизм, ползущий по планете, пока не поздно.
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03.01.2022 16:09 Відповісти
Муйло создал опасный прецендент, когда насильственно перекроил границы в Европе впервые с 2-й мировой войны, публично подтершись Будапештским меморандумом, а теперь этот шизик требует юридических гарантий безопасности.
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03.01.2022 16:14 Відповісти
Вона це робить весь час…
приднестров´я, карабах, абхазія, Крим, донбас… може вистачить попереджувати, а час вже діяти???
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03.01.2022 16:17 Відповісти
Вы хотели стказать "продолжит"? Бо начала она уже давно.
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03.01.2022 16:25 Відповісти
Сразу было реагировать, десятки лет позволяли это делать.....
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03.01.2022 17:03 Відповісти
Так уже начала россия перекраивать границы! Крым и Донбасс не в счет?
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03.01.2022 17:35 Відповісти
Та Фінляндія, Китай, Японія, Корея, Німеччина тільки і чекають цього нападу, щоб повернути свої вкрадені території.
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03.01.2022 19:17 Відповісти
Вже просунулися на 8 році?
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03.01.2022 20:44 Відповісти
Дотолерастились. И финны туда же. Пообещайте им вломить, как в 39- м, чтоб они отс@сали несолоно хлебавши. Толи слепые, толи тупые. Хутин пуй ложил на ваши санкции с 2014 и будет ложить, так как страдать от них будут лохи, а не он и его приближение. Пока тупое стадо в 140 мульонов не мротрезвеет и не снесет его, своими санкциями можете подтереться
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03.01.2022 21:46 Відповісти
Она аж обосралась как услышала про санкции.Так страшно стало сразу.С такими может быть разговор исключительно силовым методом,по другому они не понимают.Урезать все льготы и надбавки депутатам,уменьшить как минимум вдвое парламент.И увеличить оборонный бюджет в несколько раз.
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04.01.2022 09:15 Відповісти
 
 