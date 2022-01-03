Якщо Росія "почне силою перекроювати карту Європи", то її очікують потужні економічні санкції, - МЗС Фінляндії
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто пригрозив Кремлю потужними економічними санкціями. Це станеться випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну або розпочне операцію активної гібридної дії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Yle.
"Якщо події почнуть розгортатися за найгіршим сценарієм, то Захід цілком очевидно відреагує додатковими економічними санкціями. Дуже хочеться вірити, що цього не дійде", - сказав Хаавісто.
Він зазначив, що на Москву очікують санкції, якщо вона "силою почне перекроювати карту Європи".
"Але якщо одна зі сторін почне із застосуванням сили перекроювати карту Європи і втручатися в суверенітет інших держав, то першим кроком у відповідь стануть потужні економічні санкції", - наголосив глава МЗС Фінляндії.
Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США також заявив, існує висока ймовірність того, Росія вторгнеться в Україну, але стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише "небачені санкції".
Додамо, президент США Джо Байден провів телефонні переговори з лідерами РФ і України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.
Глава Білого дому дав зрозуміти, що Сполучені Штати і союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, сторони продовжать діалог щодо "гарантій безпеки".
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ТЕПЕРЬ ФРАНЦИЯ уже чувствует свою ошибку в потакании кацапам ?
Может напомнить раше - сначала верни Крым , а потом поговорим о рашкиной безопасности
Думаю Кулеба на эту тему должен сделать заяву , чтобы напомнить всем о Крыме
Вся Финляндия кормит эту питерскую толпу, а представьте , что не будет финской жрачки ! Что будут кушать" Земляки" ??
руйнуючи сусідні держави ."Потужно" гавкають в Європі шавки
Что значит "якщо" ?
А Крым ? А ОРДиЛО ? А Абхазия ? А Южная Осетия ? А Приднестровье ? А Курилы ? И так далее, и тому подобное . . .
Надо не "якщо почне перекроювати" - надо "за перекроювання, В ТОМУ ЧИСЛІ ВЖЕ НАЯВНІ, будуть вжиті секторальні санкції"
https://petition.president.gov.ua/petition/129782
А то "финская буржуазная военщина обстреляла мирные наши гарнизоны" те ублюдки "могут повторить"!
А как Запад должен реагировать, если у нас уже в ста км от фронта дебилы спрашивают "какая война?!" и ржут, свиньи? Если клоун что-то там видит в бельмах *****?
приднестров´я, карабах, абхазія, Крим, донбас… може вистачить попереджувати, а час вже діяти???