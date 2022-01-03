Через аварію на водоканалі Попасної окупована територія Луганщини до 5 січня залишилася без води

3 січня у зв'язку з аварією на водоканалі Попасної окупована територія Луганщини тимчасово залишилася без води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Луганської ОДА.

"У зв’язку з аварією на Попаснянському водоканалі тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію. Через порив на магістральному водогоні Ду 1200 мм ЗФС3 – ЗФС-4 в районі населеного пункту Золоте тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію Луганської області. СЦКК повідомив про домовленість щодо дотримання режиму тиші під час проведення ремонтних робіт. Зазначимо, на теперішній час роботи з відновлення водопостачання розпочато. За оцінками фахівців, дата завершення робіт – 5 січня", - зазначають в облдержадміністрації.

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