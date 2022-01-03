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Через аварію на водоканалі Попасної окупована територія Луганщини до 5 січня залишилася без води

Через аварію на водоканалі Попасної окупована територія Луганщини до 5 січня залишилася без води

3 січня у зв'язку з аварією на водоканалі Попасної окупована територія Луганщини тимчасово залишилася без води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Луганської ОДА.

"У зв’язку з аварією на Попаснянському водоканалі тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію. Через порив на магістральному водогоні Ду 1200 мм ЗФС3 – ЗФС-4 в районі населеного пункту Золоте тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію Луганської області. СЦКК повідомив про домовленість щодо дотримання режиму тиші під час проведення ремонтних робіт. Зазначимо, на теперішній час роботи з відновлення водопостачання розпочато. За оцінками фахівців, дата завершення робіт – 5 січня", - зазначають в облдержадміністрації.

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Автор: 

аварія (560) водопостачання (832) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+14
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03.01.2022 15:40
+12
Окупована територія Луганщини тимчасово залишилася без води.С этого момента подробнее.Бесплатно воду даем?С какого хера тогда я должен за воду платить?
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03.01.2022 15:41
+9
Випускайте Москаля з його неперевершеним - " хай сечу п'ють"
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03.01.2022 15:41
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Яке нещастя, коли в моєму містечку не має води, то хрен знає хто коли з'явиться і чому вона пропала
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03.01.2022 15:29 Відповісти
Руцьки братья привезут.
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03.01.2022 15:35 Відповісти
Це ж "геноцид", заволає рашка!
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03.01.2022 15:36 Відповісти
вони нас зневажають ( переважна більшість що там залишилась) - вбивають наших Воїнів ....- а ми їм воду та все інше ...- це як розуміти ..
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03.01.2022 15:38 Відповісти
нехай 3,14здують в Ростов на Дону...за водою)))))))))
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03.01.2022 15:39 Відповісти
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03.01.2022 15:40 Відповісти
Щось незрозуміло, а що в ДНР немає "геноциду на безводні"? Дарма)) днр не повинно відставати від лнр))
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03.01.2022 15:40 Відповісти
Окупована територія Луганщини тимчасово залишилася без води.С этого момента подробнее.Бесплатно воду даем?С какого хера тогда я должен за воду платить?
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03.01.2022 15:41 Відповісти
Випускайте Москаля з його неперевершеним - " хай сечу п'ють"
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03.01.2022 15:41 Відповісти
Предлагаю не спешить ведь надо качественно сделать ремонт! А пока пусть топят желтый снег!
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03.01.2022 15:47 Відповісти
Тоесть мы еще и окупантам воду до сих пор поставляем за то что нас убивают. Зашибись бл....
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03.01.2022 15:55 Відповісти
скільки там тої зими? літом помиються)
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03.01.2022 16:04 Відповісти
В них газ дешевий нехай сніг топлять
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03.01.2022 16:23 Відповісти
То що періодично вимикають воду на цілий тиждень Синельникове, Павлоград, Тернівку і Першотравенськ просто так, ну щоб хтось заробив на цьому, то це нічого. А як сепарня сама собі щось підірве, то треба скоріше все відремонтувати, ще й за наш кошт. "Хай мочу п'ють" (с).
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03.01.2022 16:24 Відповісти
Я наверное чего-то не понимаю? Мы (Украина) до сих пор подаем воду на неподконтрольные территории? А кто за это платит? А кто платит за ремонт магистрального водопровода Ду1200 мм? По всей Украине с 1.01.2022 г. анонсируют повышение цен на услуги водоканалов именно для ЭТОГО? Ну мы и лохи!!! А что мы этим оркам еще даем? Газ, свет, воду (ну это уже понятно), пенсии??? И за все это своими налогами платит народ Украины??? Ну мы и лохи!!!
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03.01.2022 16:46 Відповісти
А воду им бесплатно дают, точнее за счёт налогоплательщиков Украины?
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03.01.2022 16:46 Відповісти
да. потомушто тамжынашилюди по мыролюбной версии.
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03.01.2022 17:40 Відповісти
Периодически долги погашает Красный Крест, или что-то в этом роде. Несколько лет назад лыровцы платеж делали. А так, накапливается задолженность.
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03.01.2022 19:13 Відповісти
Похоже на то, я тоже слышал когда-то, что за это никто не платит☹️
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03.01.2022 19:55 Відповісти
Ведутся переговоры, что-то иногда капает. Но не в полной мере и крайне не пунктуально.
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03.01.2022 20:08 Відповісти
побольше и почаще таких "аварий")))))))))))))))))))))
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03.01.2022 17:17 Відповісти
 
 