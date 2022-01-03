У Польщі можуть посилити карантинні обмеження через зростання захворюваності на COVID-19
Влада Польщі може вдатися до нових обмежувальних заходів, якщо зростання захворюваності COVID-19 збережеться.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок глава польського МОЗ Адам Недзельський.
"Якщо ми побачимо цього тижня продовження тенденції до зростання захворюваності, з урахуванням близько 20 тис. зайнятих у госпіталях ліжкомісць, що все ще є дуже високим показником, то так - ми ухвалимо подальші жорсткіші рішення", - наводить його слова видання The Guardian.
"Ми говоритимемо, наприклад, про школи, про закриття торговельних центрів, але я не хочу забігати наперед", - уточнив міністр.
Він додав, що нові рішення влади можуть бути озвучені цього тижня, або в середу, або у п'ятницю.
The Guardian зазначає, що Польща переживає четверту хвилю COVID-19 зі стійким високим рівнем інфікувань: за добу в країні виявили 7 179 випадків зараження, померли ще 10 інфікованих. Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, усього в Польщі за час пандемії виявили понад 4,1 млн випадків зараження коронавірусом, 97,5 тис. заражених померли. Одужали більше ніж 3,64 млн людей.
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мне достаточно знать то, что сейчас под вывеской борьбы с барановирусом выпиливается мелкий и средний бизнес, а это столпы нынешней экономики в любой стране.
Польща посилила вимоги при перетині свого
кордону:треба мати вакцинацію і свіжий ПЛР-
негативний тест за останні 24 год.
А за тест дерли грубі гроші!Поки здаси,поки
прийдуть результати!ЖАХ!!!!!! Шкуродери!!!!!!!!!!
На пішохідці-пусто і сумно....................
Але!Попит породжує пропозицію!
Через пару днів ,відкрилася кімнатка, в якій
можна було за невеличкі 100грн і за пару хвилин
отримати цілком "не підроблений" бажаний
негативний тест,який поляки спочатку читали,
а потім махнули і пропускали на УРА!
Отака х...............я,малята.
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі
50%".
А раньше что это все было дуХтора вы долбанные ?!
Наверное, промежуточные опытные образцы на людях ?! ......
Доктор Джон Абрамсон: «Функция фармкомпаний - зарабатывать деньги для своих инвесторов, и мы должны избавиться от иллюзии, что их цель - служить нашему здоровью. Мы позволяем фармкомпаниям контролировать информацию, которая поступает к врачам и пациентам».