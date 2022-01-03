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Новини Боротьба з коронавірусом
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У Польщі можуть посилити карантинні обмеження через зростання захворюваності на COVID-19

У Польщі можуть посилити карантинні обмеження через зростання захворюваності на COVID-19

Влада Польщі може вдатися до нових обмежувальних заходів, якщо зростання захворюваності COVID-19 збережеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок глава польського МОЗ Адам Недзельський.

"Якщо ми побачимо цього тижня продовження тенденції до зростання захворюваності, з урахуванням близько 20 тис. зайнятих у госпіталях ліжкомісць, що все ще є дуже високим показником, то так - ми ухвалимо подальші жорсткіші рішення", - наводить його слова видання The Guardian.

"Ми говоритимемо, наприклад, про школи, про закриття торговельних центрів, але я не хочу забігати наперед", - уточнив міністр.

Він додав, що нові рішення влади можуть бути озвучені цього тижня, або в середу, або у п'ятницю.

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The Guardian зазначає, що Польща переживає четверту хвилю COVID-19 зі стійким високим рівнем інфікувань: за добу в країні виявили 7 179 випадків зараження, померли ще 10 інфікованих. Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, усього в Польщі за час пандемії виявили понад 4,1 млн випадків зараження коронавірусом, 97,5 тис. заражених померли. Одужали більше ніж 3,64 млн людей.

Недзельський (6) Польща (8491) обмеження (244) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
сказано с претензией, мол а я вот знаю за польскую экономику?

мне достаточно знать то, что сейчас под вывеской борьбы с барановирусом выпиливается мелкий и средний бизнес, а это столпы нынешней экономики в любой стране.
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03.01.2022 15:51
+2
що ти знаеш про польську "економіку"
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03.01.2022 15:40
+1
Шануймося українці!
Польща посилила вимоги при перетині свого
кордону:треба мати вакцинацію і свіжий ПЛР-
негативний тест за останні 24 год.
А за тест дерли грубі гроші!Поки здаси,поки
прийдуть результати!ЖАХ!!!!!! Шкуродери!!!!!!!!!!
На пішохідці-пусто і сумно....................
Але!Попит породжує пропозицію!
Через пару днів ,відкрилася кімнатка, в якій
можна було за невеличкі 100грн і за пару хвилин
отримати цілком "не підроблений" бажаний
негативний тест,який поляки спочатку читали,
а потім махнули і пропускали на УРА!
Отака х...............я,малята.
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі
50%".
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03.01.2022 20:45
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нравится гробить экономику собственными руками, клоуны?
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03.01.2022 15:33 Відповісти
що ти знаеш про польську "економіку"
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03.01.2022 15:40 Відповісти
сказано с претензией, мол а я вот знаю за польскую экономику?

мне достаточно знать то, что сейчас под вывеской борьбы с барановирусом выпиливается мелкий и средний бизнес, а это столпы нынешней экономики в любой стране.
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03.01.2022 15:51 Відповісти
та что ты - какие претензии....- в этом году "рост" 11%.... один из лучших результатов в ....
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03.01.2022 18:01 Відповісти
рост - понятие относительное, в сравнении с прошлым коронавирусным годом, или может быть с докоронавирусными?
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03.01.2022 19:17 Відповісти
сразу видно великого макроекономиста - хЭксперта ...
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03.01.2022 20:20 Відповісти
ну дык, вы вообще великого ума человек, издалека видно)
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03.01.2022 23:30 Відповісти
ну что ты - по сравнению с таким " светочем" - я просто " пыль" ...
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04.01.2022 09:38 Відповісти
не мели чушь! в Польше с экономикой все в порядке! p.s. две медели как из Польши.
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03.01.2022 22:27 Відповісти
в порядке по сравнению с чем? с тем что было год назад, или с тем что могло бы быть, ежели бы не гнобили мелких и средних предпринимателей, нелепыми коронавирусными ограничениями?) Не перенапрягись, когда отвечать будешь
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03.01.2022 23:32 Відповісти
Шануймося українці!
Польща посилила вимоги при перетині свого
кордону:треба мати вакцинацію і свіжий ПЛР-
негативний тест за останні 24 год.
А за тест дерли грубі гроші!Поки здаси,поки
прийдуть результати!ЖАХ!!!!!! Шкуродери!!!!!!!!!!
На пішохідці-пусто і сумно....................
Але!Попит породжує пропозицію!
Через пару днів ,відкрилася кімнатка, в якій
можна було за невеличкі 100грн і за пару хвилин
отримати цілком "не підроблений" бажаний
негативний тест,який поляки спочатку читали,
а потім махнули і пропускали на УРА!
Отака х...............я,малята.
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі
50%".
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03.01.2022 20:45 Відповісти
отаке то от смішне Життя ....- як кажуть : "спрос рождает предложение" ...- хтось як завжди пропаразитуе та наживеться ...
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04.01.2022 09:42 Відповісти
Як у Амстердамі?
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03.01.2022 15:51 Відповісти
Народ маскі насіць не жадае вось і вынік.
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03.01.2022 23:40 Відповісти
"Специалисты из Токийского института медицинских наук работают над созданием вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет."
А раньше что это все было дуХтора вы долбанные ?!

Наверное, промежуточные опытные образцы на людях ?! ......

Доктор Джон Абрамсон: «Функция фармкомпаний - зарабатывать деньги для своих инвесторов, и мы должны избавиться от иллюзии, что их цель - служить нашему здоровью. Мы позволяем фармкомпаниям контролировать информацию, которая поступает к врачам и пациентам».
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03.01.2022 23:41 Відповісти
 
 