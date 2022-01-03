Погодження Мінкультури про передачу в оренду будівлі єврейського цвинтаря в Бабиному Ярі підписане 31 грудня в. о. держсекретаря. ДОКУМЕНТ

Міністерство культури та інформаційної політики дозволило Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" передати в оренду на 15 років будинок колишньої контори єврейського кладовища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ідеться про єдину історичну споруду в Бабиному Ярі по вул. Юрія Іллєнка, 44.

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Майбутній орендар − приватна фундація Меморіальний центру Голокосту "Бабин Яр". Частина науковців та громадськості вважають фактичним очільником і головним спонсором МЦГБЯ наближеного до Володимира Путіна російського олігарха Михайла Фрідмана.

Цей будинок, відповідно до рішення національного Оргкомітету з підготовки та проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р., був переданий Заповіднику для створення Меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. Нині ж Мінкультури погодив передачу споруду в оренду МЦГБЯ.

Починаючи від 2017 року Заповідник проводив реставрацію та реконструкцію цієї будівлі, на що було витрачено понад 35 млн гривень бюджетних коштів. Протягом 2017−2018 років за зверненням Міністерства культури та на замовлення Заповідника фахова Робоча група при Інституті історії України НАН України розробила концепцію та розгорнуту тематичну структуру експозиції майбутнього музею. Було створено декілька варіантів дизайну музейної експозиції. Її відкриття було заплановано до 80-х роковин трагедії. Але від 2019 року уряд президента Зеленського припинив фінансування усіх робіт.

Зі свого боку, Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" намагався отримати в оренду будівлю колишньої контори. На замовлення Центру був розроблений проєкт реконструкції, що передбачає створення висотної надбудови, у самій конторі заплановано розмістити один з численних музеїв, які Центр планує створити у Бабиному Яру.

Відповідно до листа-погодження Мінкультури, воно наперед дозволило "проведення зміни, реконструкції, розширення, технічне обладнання" орендованої будівлі, а також створення нової наукової концепції та тематико-експозиційного плану Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру.

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За даними Цензор.НЕТ, частина громадськості вже висловила сумнів щодо законності оренди приватною фундацією пам’ятки архітектури, яку передано у цільовий спосіб національному закладу для створення державного музею та на реконструкцію якої вже витрачено десятки мільйонів бюджетних коштів відповідно до проєкту, затвердженого державними органами.

Зокрема у листі-погодженні від Міністерства культури не сказано про те, кому саме має бути передано в оренду зазначену будівлю. Лист підписаний виконуючою обов’язки державного секретаря Тетяною Філіпченко, яка обіймає посаду директора департаменту фінансів міністерства.

Лист від Мінкультури був підписаний 31 грудня 2021 року, о 15.51, тобто наприкінці скороченого робочого дня в останній день року. Того ж дня відповідна інформація з’явилася на сайті Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".







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Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний проект комплексної меморіалізації Бабиного Яру. У його рамках планують створити Меморіальний парк, який має об'єднати усі існуючі сьогодні пам'ятники, Меморіальний Музей Бабиного Яру та Український музей Голокосту. У жовтні 2021 року було представлено оновлений варіант концепції після широкого експертного обговорення.

За нею у будівлі контри єврейського цвинтаря має розміститися пілотний проєкт Меморіального музею пам'ят жертв Бабиного Яру. Сам музей передбачено побудувати за межами Бабиного Яру, поруч з Українським музеєм Голокосту - разом вони мають скласти єдиний музейний комплекс. На реконстуркцію будівлді контори з державного бюджету було витрачено мільйони гривень.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства з колективним закликом усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а також підтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня 2020 року президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦГБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні того ж року Володимир Зеленський підписав Указ "Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру і додаткові заходи щодо дальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак визначені співголовами організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

За словами представників робочої групи при Інституті історії НАНУ, фінансування державного проєкту припинилося у 2019 році. Натомість влітку 2021 року Світовий конгрес українців висловив готовність фінансово підтримати реалізацію державного проєкту меморіалу в Бабиному Яру в розмірі 20 млн долларів, однак владні органи продовжують підтримувати МЦГБЯ.

У чевні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення Фонду державного майна віддати в оренду проєкту "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" будівлю колишньої контори Лук'янівського єврейського кладовища, яка є частиною українського проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру. 31 грудня 2021 року на сайті МЦГБЯ з'явилася інформація про те, що споруду передають в оренду йому.