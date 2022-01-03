Питанням Бабиного Яру опікується особисто голова ОП Єрмак, - історик Нахманович про передачу в оренду "російському проєкту" будівлі контори єврейського цвинтаря
Передача в оренду Меморіальному Центру Голокосту "Бабин Яр" єдиної історичної споруди у Бабиному Ярі, де було заплановано розмістити державний музей, пояснюється безпрецедентним тиском з боку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав Віталій Нахманович, заступник голови Робочої групи з розробки концепції меморіалізації Бабиного Яру при Інституті історії України НАН України.
"Меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного Яру мав стати пілотним проєктом комплексної меморіалізації цього простору. Музей мав стисло репрезентувати підходи до висвітлення трагедії Голокосту та нацистського терору у широкому контексті історії Києва та України довоєнних часів, Другої світової війни та повоєнного часу, аж до сьогодення. Важливо, що це мав бути погляд україноцентричний. Не в тому сенсі, що ми пропонували звести на маргінес єврейську трагедію, а в тому, що Голокост та всі інші трагедії Бабиного Яру мали бути подані в контексті української історії, української історичної пам’яті та проблем українського сьогодення.
Зрозуміло, що такий підхід аж ніяк не влаштовує власників Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", які прагнуть поширити радянську та сучасну російську візії історії Голокосту, Другої світової війни та України в цілому. Це, насправді, один із елементів світоглядної війни, що точиться між Росією та Україною, складова ідеологічної агресії з боку путінського режиму та його посіпак", - сказав він.
За його словами, серед тих, хто сприяє МЦГБЯ є багато чільних діячів Офісу Президента України.
"Одні з них займаються зривом судової реформи та проведенням фіктивних конкурсів на посади керівників силових структур. Це має дискредитувати Україну перед її західними партнерами. Інші відкривають карні справи проти політичних опонентів, що має розколоти українське суспільство. Нарешті, треті творять диверсії проти української національної пам’яті задля того, аби ідейно обеззброїти українців перед ворожою агресією.
Питанням Бабиного Яру опікується особисто голова президентського Офісу Андрій Єрмак, який, схоже, надав особисті гарантії Фрідману та його партнерам щодо втілення усіх їх планів у Бабиному Яру. Лише безпрецедентним тиском з боку Єрмака та його підлеглих обумовлена поведінка і Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради, і Національного заповідника "Бабин Яр", і Міністерства культури та інформаційної політики України".
Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.
На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.
У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.
Також реалізується державний проект комплексної меморіалізації Бабиного Яру. У його рамках планують створити Меморіальний парк, який має об'єднати усі існуючі сьогодні пам'ятники, Меморіальний Музей Бабиного Яру та Український музей Голокосту. У жовтні 2021 року було представлено оновлений варіант концепції після широкого експертного обговорення.
За нею у будівлі контри єврейського цвинтаря має розміститися пілотний проєкт Меморіального музею пам'ят жертв Бабиного Яру. Сам музей передбачено побудувати за межами Бабиного Яру, поруч з Українським музеєм Голокосту - разом вони мають скласти єдиний музейний комплекс. На реконстуркцію будівлді контори з державного бюджету було витрачено мільйони гривень.
Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.
До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.
Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства з колективним закликом усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а також підтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.
Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.
28 липня 2020 року президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦГБЯ було підписано меморандум про співпрацю.
У грудні того ж року Володимир Зеленський підписав Указ "Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру і додаткові заходи щодо дальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак визначені співголовами організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".
За словами представників робочої групи при Інституті історії НАНУ, фінансування державного проєкту припинилося у 2019 році. Натомість влітку 2021 року Світовий конгрес українців висловив готовність фінансово підтримати реалізацію державного проєкту меморіалу в Бабиному Яру в розмірі 20 млн долларів, однак владні органи продовжують підтримувати МЦГБЯ.
У чевні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення Фонду державного майна віддати в оренду проєкту "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" будівлю колишньої контори Лук'янівського єврейського кладовища, яка є частиною українського проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру. 31 грудня 2021 року Міністерство культури погодило передачу будівлі контри єврейського цвинтаря в оренду. У той же день на сайті МЦГБЯ з'явилася інформація про те, що споруду передають в оренду йому.
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Аул Хайбах - чеченская Хатынь, где 27 февраля 1944 года " офицеры НКВД живьём спалили около 700 человек из числа депортируемых чеченцев. Мирных людей загнали в конюшню, облили её бензином и подожгли.
https://twitter.com/i/status/1477743859044171777
Вот и про украинцев пытается брехню нести .
А посольства украинские наполнены малороссами и сами про бандеровцев плохо отзываются. До идиотов не доходит , что они ослабляют Украину своим непатриотизмом
Так що можно казати, що ви не антисеміт і нового закону не порушуєте, а ви юдофоб.
Не так тії вороги,
Як добрії люди -
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять,
І попросять тебе в хату,
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити...
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі добряги
Тебе не забудуть.
имена и фамилии основных идеологов и исполнителей во власти.. Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - єврей. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок"(национальность єврей по батьку). Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - єврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - єврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - єврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - єврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР ярый украинизатор, украинец, покончивший с жизнью самоубийством 7 июля 1933-го года. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - єврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - єврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. И надо учитывать, что пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
А може просто ці народи гоняли ворюг, корупціонерів, бариг, ростовщиків, жуликів? І ось по дивному збігу обставин траплялося так, що вони виявлялися євреями? Ну ми ж чули про те, як Моісей збіраючи євреїв до бігства з Єгипту казав- " коли будете вбигати з дому, де вас приютили не як раба на плантації, а ви живите поруч з гозподарями у одному будинку, то вкрадить з дому в ції добрих людей все найбільш цінне, особливо золото та прикраси".
А ось в мене є доказ того, що євреї зробили у Україні три штучних Голодомора і під час Голодомору 1932-1933-го років було знищено май же 12 млн українців, при чому у самий страшний спосіб - через Голод, коли на руках у батька помирають, тижднями помирають його діточки. Це був найжорстокійший Геноцід за весь час існування Людства.
А чому антисеміт? Я добре відношусь до богатьох симитьських народів - сірійцев, ливанцев, мальтійцев, палістінцев. Це в мене тільки до євреїв таке негативне ставлення, яке створилось за їх діями. Юдофоб, ще може бути, але не антисемит.
А як гоняли? Ну наприклад, десь у Середньовіччя, зараз ліньшукати в нете, коли точно, з Англії просто вигнали усіх євреїв, бо їх поведінка набридла владі та народу, а їх і було тоді менш двух тисяч.
Но... Характерное дело Н.Лакобы, абхазского лидера. "Хлебосольный" хазяин Абхазии вступил в сговор с Розенгольцем, тогдашним в 30 годы НАцбанк Союза, под видом миллиарда овец, чахлые колхозы Абхазии брали крупные кредиты на закупки зерна для овцеводства. Деньги обналичивались и прямо из касс колхозов перекочевывали доверенным лицам. Все московские кланы уезжали на вакации на юга. Все санатории Абхазии обслуживали "элиту". Как никак там оттдыхает Хазяин. Но все имеет свой конец. Дочь Розенгольца, клептоманка по рождению, тоже приезжала на Юга, но с другой целью -чистить карманы номенклатуры. В одном санатории после кражи ее опознали она удрала к Нестору на дачу. И под утро она была обнаружена Нестором в своей спальне застреленной. Все спрятали -акты осмотра, анализы, правдивые свидетели и т.п. Жалоба дошла до Сталина, Берия тогда партиец, проверил. Доложил -убийство, хотела юная клептоманка вскрыть сейф самого нестора, благодетеля. И всех, кто знал тихо расстреляли за троцкизм. А Нестор вообще ни одной книги не прочитал, так как был неграмотный. А упомянутые Балицкий и Яша Письменный, два друга - на строительстве здание НКВД в Киеве, украли около 1 млн.рублей посредством приписок, часть денег пошла на обустройство публичных домов, для этого были привезены жрицы из Одессы во главе с бабушкой "украинской" проституции Аренштейн. Вместе с ними всегда буйствовал алкоголик Постышев и все хотел стать первым и там же нашел жену бисексуал Колька Ежов.
Собственно Голодомор был раньше Холокоста. Я хотел бы, чтобы в Украине просто не смели хватать за критику евреев и никогда жиды не говорили, что украинцы участвовали в Холокосте. Чтобы евреи перестали быть в моей стране неприкасаемыми.
Ну а то, что их надо срочно отстранять от власти в Украине, так они сами довели ситуацию до такого вывода, что они неграмотны, непрофессиональны, воровиты, наглы и гробят независимость Украины.
Двумя новостями ниже написано, что минкульт согласовал передачу здания патриотичной их части в лице Бродского, Медведчука и прочих суркисов.
Теперь читаю про непатриотичных маланцев в лице Фридмана, Пинчука и других жидокацапов.
Дык, просветите темного, кому чего передали.
@njdjzhj09GuHZfT
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https://twitter.com/njdjzhj09GuHZfT/status/1478066620505460746 1 ч
Тут про те, як і скільки знімали новорічний ролик я нєлоха. Насолоджуйтеся