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Новини
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В Запоріжжі колишній засуджений у стані наркотичного сп'яніння розбив голову поліцейському

В Запоріжжі колишній засуджений у стані наркотичного сп'яніння розбив голову поліцейському

В Запоріжжі колишній засуджений у стані наркотичного сп'яніння розбив голову поліцейському, який приїхав на виклик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій МВС, нападником виявився 40-річний житель обласного центру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Згідно висновку медичного обстеження, зловмисник знаходився у стані наркотичного сп’яніння.

"Вжитими заходами встановлено, що 2 грудня о 10.50 годині співробітник відділу поліції № 5 Запорізького РУП, перебуваючи на службі, під час відпрацювання виклику по вулиці Дорошенка, отримав тілесні ушкодження від пересічного громадянина. Раніше судимий чоловік у грубій формі висловлювався в бік правоохоронця, після чого наніс йому травми голови. В порядку ст. 208 КПК України зловмисника затримано. Ведуться слідчі дії. За вчинені дії чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - йдеться у повідомлення поліції.

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Запоріжжя (2263) МВС (3501) напад (1118) наркотики (1447)


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Топ коментарі
+11
А если бы полицейский выстрелил в ублюдка, то потом бы правоохранителя затаскали по судам, а п наша «общественность», защищая «безоружного мальчика», требовала пожизненного срока.
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03.01.2022 16:11
+7
А єслі би поліцейський навчився прийомам,що дозволяють голіруч затримувати порушників?А єслі би в поліцію брали по виконанню нормативів фізпідготовки,хоча б совітського ГТО?..
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03.01.2022 17:21
+6
я не поняла, шо за "избієніє младєнцев", зараз поліцаї самооборону не вивчають взагалі? Чи їх по "обьявлєнію" беруть??? Голими руками наркоман розбив голову поліцаю... 3,14,,,, якийсь... Соромно за таких поліціантів.... КонЄчно такі поліціанти не допоможуть - коли наркоман би напав на перехожого.... поліціант би перший втік мабуть....
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03.01.2022 16:22
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А если бы полицейский выстрелил в ублюдка, то потом бы правоохранителя затаскали по судам, а п наша «общественность», защищая «безоружного мальчика», требовала пожизненного срока.
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03.01.2022 16:11 Відповісти
А єслі би поліцейський навчився прийомам,що дозволяють голіруч затримувати порушників?А єслі би в поліцію брали по виконанню нормативів фізпідготовки,хоча б совітського ГТО?..
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03.01.2022 17:21 Відповісти
Ну вы уже фантазируете. У нас такого нет. Наши менты крышуют наркомафию и поэтому уже им самим иногда прилетает от нариков обратка.
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03.01.2022 18:20 Відповісти
Это ж не вареники с брынзой на сайтах выискивать.
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03.01.2022 16:16 Відповісти
Раньше судимый, разбил голову полицаю а ему всего лишь ограничение воли до 5 лет. Нужно дергать с етой страны, где преступники насилуют даже полицейских и им за ето ничего не бывает чего уже говорить про простых граждан. Когда уже судьям и прокурорам будут разбивать головы и резать ножом? Ах, да, в преступном мире подрезать судью или прокурора считается западло. Не думали почему? Видимо потому что все ето одна Система, главари которой судья с прокурором.
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03.01.2022 16:22 Відповісти
Ну так дергай, а только и можешь ныть, что пора дергать.
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03.01.2022 17:10 Відповісти
я не поняла, шо за "избієніє младєнцев", зараз поліцаї самооборону не вивчають взагалі? Чи їх по "обьявлєнію" беруть??? Голими руками наркоман розбив голову поліцаю... 3,14,,,, якийсь... Соромно за таких поліціантів.... КонЄчно такі поліціанти не допоможуть - коли наркоман би напав на перехожого.... поліціант би перший втік мабуть....
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03.01.2022 16:22 Відповісти
Ну примени он к нему силу, потом ты же и будешь ныть про ментовский беспредел.
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03.01.2022 17:11 Відповісти
Ти наркоман чи що? Чи з якого дива я буду нить що наркомана скрутили ???
Чи ти прихильник ЯЖИМАТЕРЕЙ?? Чи скрутить або заламать - це вже не дозволяють при нападі на поліціянта?
А як тоді куча відео з Затриманням коли викручують руки-ноги-мордой в пол? Це не рахується?
ГОЛИМИ РУКАМИ КАРЛ - наркоман насипав пендюлів поліціянту... КАРЛ... НАВІТЬ БЕЗ ЗБРОЇ... нах така поліція всралась?
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03.01.2022 17:17 Відповісти
поправочка. Згадай ГОГІЛАШВІЛІ, там ДПС не злякались замміністра... а тут Наркоман якийсь доходяга....
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03.01.2022 17:22 Відповісти
Не удивительно, что полицейские увольняются целыми ротами😁😁
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03.01.2022 16:44 Відповісти
Поліцейський в цій ситуації повністю безпорадний . Прецедент зі Стерненком показує , що український закон завжди на боці злочинців . Просто нада перестати обирати в Парламент представників криміналітету та злочинних угрупувань . Тоді закони працюватимуть на суспільство , а судді та прокурори призначені злочинним світом - будуть звільнені і посаджені
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03.01.2022 17:07 Відповісти
Плохая подготовка полицейских или они только на митингующих бросаются ,как на красную тряпку для быка
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03.01.2022 17:09 Відповісти
И шош это за полицейский такой??? Как же на него полагаться очкастым тиллегентам или беременной тетке? Ить он же за наши с вами деньги обязан нас защищать!?
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03.01.2022 17:14 Відповісти
Ото ж понабирали туда наркоманов, алкашей,кто работать не хочет,думая как пропетлять ничего не делая!
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03.01.2022 17:18 Відповісти
Полиция это нейтральный правоохранительный орган.
Всё зависит от того кто им управляет.
Если вы голосуете за януковичей и зеленских полиция будет бить вас и наезжать на оппозицию.
Преступность, закон и безопасность им будет неинтересна.
ДумайТЕ когда голосуете.
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03.01.2022 17:26 Відповісти
Как отсидит ...обязательно взять на службу в полицию...будет примером как нужно вести полиции с неадекватами)))))
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03.01.2022 19:33 Відповісти
Необхідно негайно сформувати окремий підрозділ поліції для боротьби з особами в стані наркотичного сп'яніння )
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03.01.2022 20:50 Відповісти
Иногда такое ощущение, что нашим горе копам нравится, когда их ****** т знущаются! Не пробовали работать на опережение??)))
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03.01.2022 23:25 Відповісти
 
 