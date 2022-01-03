В Запоріжжі колишній засуджений у стані наркотичного сп'яніння розбив голову поліцейському
В Запоріжжі колишній засуджений у стані наркотичного сп'яніння розбив голову поліцейському, який приїхав на виклик.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікацій МВС, нападником виявився 40-річний житель обласного центру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Згідно висновку медичного обстеження, зловмисник знаходився у стані наркотичного сп’яніння.
"Вжитими заходами встановлено, що 2 грудня о 10.50 годині співробітник відділу поліції № 5 Запорізького РУП, перебуваючи на службі, під час відпрацювання виклику по вулиці Дорошенка, отримав тілесні ушкодження від пересічного громадянина. Раніше судимий чоловік у грубій формі висловлювався в бік правоохоронця, після чого наніс йому травми голови. В порядку ст. 208 КПК України зловмисника затримано. Ведуться слідчі дії. За вчинені дії чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - йдеться у повідомлення поліції.
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Чи ти прихильник ЯЖИМАТЕРЕЙ?? Чи скрутить або заламать - це вже не дозволяють при нападі на поліціянта?
А як тоді куча відео з Затриманням коли викручують руки-ноги-мордой в пол? Це не рахується?
ГОЛИМИ РУКАМИ КАРЛ - наркоман насипав пендюлів поліціянту... КАРЛ... НАВІТЬ БЕЗ ЗБРОЇ... нах така поліція всралась?
Всё зависит от того кто им управляет.
Если вы голосуете за януковичей и зеленских полиция будет бить вас и наезжать на оппозицию.
Преступность, закон и безопасность им будет неинтересна.
ДумайТЕ когда голосуете.