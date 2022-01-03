Боррель здійснить свій перший закордонний візит у новому році до України

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель відвідає Україну з робочим візитом, який триватиме з 4 до 6 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це інформує пресслужба Єврокомісії.

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"Його (Борреля – Ред.) перша закордонна поїздка цього року підкреслює рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням сил російської армії та її гібридними діями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що високий представник Євросоюзу у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби спочатку відвідає схід України та лінію зіткнення.

Потім він поїде до Києва, де зустрінеться з українською владою. У середу, 5 січня, о 12.00 Боррель виступить перед пресою.

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