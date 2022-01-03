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Боррель здійснить свій перший закордонний візит у новому році до України

Боррель здійснить свій перший закордонний візит у новому році до України

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель відвідає Україну з робочим візитом, який триватиме з 4 до 6 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це інформує пресслужба Єврокомісії.

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"Його (Борреля – Ред.) перша закордонна поїздка цього року підкреслює рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням сил російської армії та її гібридними діями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що високий представник Євросоюзу у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби спочатку відвідає схід України та лінію зіткнення.

Потім він поїде до Києва, де зустрінеться з українською владою. У середу, 5 січня, о 12.00 Боррель виступить перед пресою.

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Євросоюз (13381) Кулеба Дмитро (3604) Боррель Жозеп (1074)


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Хорошая новость , поддержка ЕС Украине нужна !
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03.01.2022 18:33 Відповісти
тут головне нашій шмарклі яйкі добряче защемити, щоб він не заважав тій допомозі.
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03.01.2022 18:51 Відповісти
якщо Борель зможе попасти у спортзал до Бубочки, який після трьох днів зйомок нещасного новорічного поздоровлення зайнятий качанням тріцепса
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03.01.2022 20:42 Відповісти
Будет уговаривать не стрелять в оккупантов. Европе нужен мир, остальное пофиг.
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03.01.2022 20:45 Відповісти
Не советуем связываться и иметь большие надежды на (поддержу ЕС) через этого персонажа или вообще что связано с ЕС.В связи с тем что он очень рвется всунуть свою тригрошь в ситуацию Украины, в Литве ему посоветовали передавать свои глубокие озабоченности через Шрeдера. Шредер передаст Сечину а Сечин... своему бывшему коллеге. Или Через бывшего премьер министра Франции, тот передаст то-же самое через Евгения Мирова(тоже очень близкий друг Путина). Или Через Кнаисель (бывшая МИД Австрии)- то-же ставшая после танца с Путиным, одна из членов совета директоров Роснефти. Или той же фрау Меркель которая позвонила Путину на щoт (приструнить Лукашенко) из за мигрантов у границ. Путин, посоветовал попытаться поговорить ей с Лукашенко на прямую. Та, позвонила лукашенко аж дважды и ни разу не поставила в известность до звнков представителей стран непосредственно имеющие головную боль у своих границ.
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03.01.2022 21:02 Відповісти
 
 