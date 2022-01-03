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Новини
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Молодіжну збірну Росії зняли з літака в Канаді через відмову від масок і алкоголь на борту

Молодіжну збірну Росії зняли з літака в Канаді через відмову від масок і алкоголь на борту

Членів команди молодіжної збірної Росії з хокею зняли з рейсу, який вилітав з Канади, через невідповідну поведінку та порушення маскового режиму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиалнням на "Європейську правду", про це пише CTV News.

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Рейс мав вилетіти з канадського міста Калгарі у п'ятницю ввечері.

У опублікованій у зв’язку з інцидентом заяві поліція Калгарі повідомила, що співробітники підрозділу в аеропорту відреагували на подію на борту пасажирського рейсу Air Canada приблизно о 17:45.

"Пасажирів попросили залишити літак через порушення порядку, в якому взяли участь кілька пасажирів у салоні літака", - заявили у поліції.

Офіційно у заяві не вказано, що призвело до інциденту, але повідомлення в соціальних мережах припускають, що тренер росіян не дотримувався передпольотних правил авіакомпанії.

Серед очевидців інциденту на борту - професорка університету Томпсон Ріверс Кетлін Шерф. За її словами, літак простояв на злітній смузі майже дві години після того, як вже мав відлетіти у Франкфурт. Поруч із нею бізнес-класом подорожувало двоє російських тренерів.

"Я одразу помітила, що бортпровідникам було важко, бо їм треба було сказати, щоб вони (тренери - Ред.) сіли, не "вейпували", перестали слухати свій дуже гучний важкий рок на iPhone", - розповіла Шерф.

За її словами, згодом співробітники авіакомпанії зробили оголошення через гучномовець, що пасажири повинні покинути літак.

"На борту є поліція. Стався інцидент із безпекою. Щоб бути в безпеці, нам усім потрібно якнайшвидше вийти з літака та забрати усі ваші особисті речі", - оголосили через гучномовець.

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За словами Шерф, кілька пасажирів розповіли їй, що багато гравців пили алкоголь та намагалися запалити цигарку. Пасажирку також вразила поведінка команди, коли люди повернулися до терміналу.

"Вони все ще були в масках під підборіддям. Вони були войовничими", – сказала Шерф, додавши, що гравці поводились неввічливо.

На борту літака, крім юніорських гравців з Росії, перебували члени збірної Чехії, але офіційні особи заявили, що вони дотримувалися всіх правил. Проте, згідно з заявою офіційних осіб Чехії, їх гравцям також було наказано залишити борт через прикру помилку, оскільки вони мали такі ж світшоти, як російські гравці.

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Топ коментарі
+58
Кацапи то свині...
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03.01.2022 17:03
+55
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03.01.2022 17:05
+40
«Вообще рассея - страна удивительной, прямо-таки космической гармонии: в ней омерзительно абсолютно всё. Власть, оппозиция, климат, дороги, СМИ, экономика - ни единая деталь не портит картины, выламываясь из общего стиля».
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03.01.2022 17:12
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Я Боярышку поставлю

И частушки пропою

На Матрешку круто посмотрю

И ее бухать заставлю

На хоккейном на льоду... подумаешь самолет забугорный...
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03.01.2022 18:16 Відповісти
"Чтобы быть в безопасности, нам всем нужно как можно быстрее выйти из самолета и унести все ваши личные вещи" Источник:

Не сотрудники авиакомпании, а гопники натуральные
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03.01.2022 18:21 Відповісти
хто ж виноват если одинаковые свитшоты То Чехи все наделали
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03.01.2022 18:21 Відповісти
Яка країна територія, такі і гравці.
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03.01.2022 18:21 Відповісти
В "Пан Американ" не наливают?
В" Аэрофлоте" наливали чуть-чуть, дальше за свой счет.
Прикол еще был. Одному пацану(летели з вахты) наклеили из фольги пистолет в спортивной сумке. Его три раза шманали на телевизоре-не могли найти пистолет.
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03.01.2022 18:36 Відповісти
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03.01.2022 18:53 Відповісти
Жити буде? Якщо виживе, може й до хєнєрала дослужитися...
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03.01.2022 19:01 Відповісти
не всё 200й
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03.01.2022 19:02 Відповісти
МОЛОДІЖНУ збірну зняли за алкоголь. Я уявляю не молодіжну збірну.
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03.01.2022 19:09 Відповісти
Чемпионат мира остановили когда он уже начался. Совсем голову от страха потеряли. С масками такой же бред.
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03.01.2022 19:45 Відповісти
рашисти проявили себе, кум "трупіна"- "мертвечук"- протів
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03.01.2022 20:17 Відповісти
москалі - гидота!
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03.01.2022 22:50 Відповісти
Главная проблема 21 века - это кацапы и негры, которые хотят выглядеть такими же умными, как и все.... Но выглядят как обезьяны, которых пустили в человеческое общество чтобы прикольнуться над ними.. Но зря их пустили - прикол подзатянулся и грозит бедой для всех..
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04.01.2022 00:56 Відповісти
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04.01.2022 09:02 Відповісти
Кацапи всмоктують бидловатість з молоком матері!
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04.01.2022 11:10 Відповісти
Молоком? Та там у момент запліднення все прописується в ДНК. В оту бонусну хромосому.
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04.01.2022 21:12 Відповісти
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