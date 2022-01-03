Жінку, яка смертельно поранила свого нападника на Миколаївщині, відправили під нічний домашній арешт

Центральний суд Миколаєва обрав запобіжний захід для жінки, яку підозрюють у вбивстві знайомого, - нічний домашній арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC Україна.

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Зазначається, що під домашнім арештом вона перебуватиме у період з 19 вечора до 6 ранку. Нічний домашній арешт триватиме до 2 березня 2022 року.

Адвокатка Оксана Балабан виступала проти цілодобового домашнього арешту для своєї клієнтки. Захисниця розповіла, що підозрювана – мати-одиначка, має двох неповнолітніх дітей, сама працює та забезпечує їх.

Також їй заборонили виїжджати за межі Миколаївської області, утримуватись від спілкування зі свідками кримінального провадження.

Нагадаємо, жінку обвинувачують у вбивстві знайомого, який залицявся до неї нетверезим та погрожував ножем. Жінка забрала в нього зброю та вдарила, і він помер на місці від отриманих травм.

"Місцевий мешканець чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події", - повідомляла раніше поліція Миколаївської області.