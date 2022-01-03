Саакашвілі вимагає у в'язниці доступу до незалежних лікарів і можливості обміну з відвідувачами конфіденційною інформацією
Колишній президент Грузії, який перебуває в Руставській в'язниці, Міхеіл Саакашвілі вимагає незалежних лікарів, а також можливості обміну конфіденційною інформацією з відвідувачами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням ан Інтерфакс-Україна, вимогу експрезидента оприлюднив адвокат Шота Тутберідзе.
"Якщо ці вимоги не будуть виконані пенітенціарною службою до 6 січня, Міхеіл Саакашвілі вдасться до крайньої форми протесту", - сказав у понеділок журналістам адвокат.
Він повідомив, що Саакашвілі не дають змоги зустрітись із незалежними лікарями:
"Ми, адвокати також вимагаємо від пенітенціарної служби конфіденційно спілкуватися з Міхеілом Саакашвілі, як це відбувалося раніше у Руставській в'язниці шляхом обміну записками".
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а ці вскукарєкающі ЗЕбанати, що з колінами назад, тепер якраз лише саму пальму і жертимуть
Так от, звідки у чесного Міхо бабки?
Экс-президент Грузии, а ныне одесский губернатор Михаил Саакашвили выложил на своей странице в Facebook справку с места работы, из которой следует, что с 1 мая 2015 года он работает в http://nilinstitute.org/ Новом международном институте лидерства в Вашингтоне.
В той же справке сообщается, что в год Саакашвили будет получать зарплату в $198 тысяч.
До речі, за твоїм посиланням- онлайн казино.
ПыСы... Это не мое "посылання". Введите текст в поисковик.
Ну и сейчас Мишины права нарушаются: за 1 месяц у него было 120 (!) посетителей, а он и его новая жена ясько жаловались, что в камеру к ним вошли без стука и вообще, мешали полноценно общаться.
Це в Україні з ним носилися, як дурень з ступою, бо прибитих сектантів-саакобіліа повно було, вищали, ненормальні, і ліворуції влаштовували з цим психічним.