Саакашвілі вимагає у в'язниці доступу до незалежних лікарів і можливості обміну з відвідувачами конфіденційною інформацією

Колишній президент Грузії, який перебуває в Руставській в'язниці, Міхеіл Саакашвілі вимагає незалежних лікарів, а також можливості обміну конфіденційною інформацією з відвідувачами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням ан Інтерфакс-Україна, вимогу експрезидента оприлюднив адвокат Шота Тутберідзе.

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"Якщо ці вимоги не будуть виконані пенітенціарною службою до 6 січня, Міхеіл Саакашвілі вдасться до крайньої форми протесту", - сказав у понеділок журналістам адвокат.

Він повідомив, що Саакашвілі не дають змоги зустрітись із незалежними лікарями:

"Ми, адвокати також вимагаємо від пенітенціарної служби конфіденційно спілкуватися з Міхеілом Саакашвілі, як це відбувалося раніше у Руставській в'язниці шляхом обміну записками".