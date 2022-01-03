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Саакашвілі вимагає у в'язниці доступу до незалежних лікарів і можливості обміну з відвідувачами конфіденційною інформацією

Саакашвілі вимагає у в'язниці доступу до незалежних лікарів і можливості обміну з відвідувачами конфіденційною інформацією

Колишній президент Грузії, який перебуває в Руставській в'язниці, Міхеіл Саакашвілі вимагає незалежних лікарів, а також можливості обміну конфіденційною інформацією з відвідувачами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням ан Інтерфакс-Україна, вимогу експрезидента оприлюднив адвокат Шота Тутберідзе.

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"Якщо ці вимоги не будуть виконані пенітенціарною службою до 6 січня, Міхеіл Саакашвілі вдасться до крайньої форми протесту", - сказав у понеділок журналістам адвокат.

Він повідомив, що Саакашвілі не дають змоги зустрітись із незалежними лікарями:

"Ми, адвокати також вимагаємо від пенітенціарної служби конфіденційно спілкуватися з Міхеілом Саакашвілі, як це відбувалося раніше у Руставській в'язниці шляхом обміну записками".

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155) в’язниця (440)


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Топ коментарі
+14
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03.01.2022 18:54
+13
Саакашвілі загрожує протестом якщо йому не принесуть скумбрію по 8 грн, холодець та пляшку
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03.01.2022 18:32
+13
Может ему еще повара из Парижа выписать и пару проституток.
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03.01.2022 18:34
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Яку йому інформацію? Полуничного варення вже нема і не буде до літа. Всі діла.
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03.01.2022 18:28 Відповісти
Головне, щоб ноги йому не відняло. А то буде як Юля на костилях в Качанівці.
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03.01.2022 18:31 Відповісти
Голову йому відняло щоб припхатись туди і сісти за ґрати.
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03.01.2022 18:37 Відповісти
Таке передбачено, в комплекті до костурів знаходяться високі каблуки.
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03.01.2022 19:36 Відповісти
на свободі обмін інформації. В тюрмі - свої правила; там не пердачено такого. І лікарі - там також тюремні, перевірені, щоб наркотою не балували
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03.01.2022 18:30 Відповісти
Саакашвілі загрожує протестом якщо йому не принесуть скумбрію по 8 грн, холодець та пляшку
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03.01.2022 18:32 Відповісти
А також наколоті апельсини.
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03.01.2022 19:37 Відповісти
Может ему еще повара из Парижа выписать и пару проституток.
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03.01.2022 18:34 Відповісти
реально задолбал, наркоман хренов!
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03.01.2022 18:44 Відповісти
Та хто у в'язниці щось вимагає, це ж не ресторан.
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03.01.2022 18:52 Відповісти
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03.01.2022 18:54 Відповісти
На смак одне з найкращих.
а ці вскукарєкающі ЗЕбанати, що з колінами назад, тепер якраз лише саму пальму і жертимуть
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03.01.2022 18:58 Відповісти
В нас вже кілька років, як польське витіснило з полиць українське
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03.01.2022 21:19 Відповісти
рыночная экономика - ничего не сделаешь! На их место придет Нестле или ще кто там
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03.01.2022 21:10 Відповісти
что-то боевая декабристка после поздравления карлсона очередной незаконнорожденной дочке притихла с криками о помощи умирающему борову.... задумалась кто же следующий всплывет в поздравлении? тут что угодно может прилететь....может и в штатах мулатка родилась...
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03.01.2022 19:42 Відповісти
это так всем можно а Михаилу не разрешают? или он требует для себя особые условия содержания под стражей?
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03.01.2022 19:43 Відповісти
Так он же при смерти был вроде. Ясько лила горькие слезы.
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03.01.2022 20:56 Відповісти
а может ему ещё различных вкусных блюд из скумбрии по 8 гр ?
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03.01.2022 20:58 Відповісти
а лядей и кокса он не требует? ожил карлсон
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03.01.2022 21:05 Відповісти
Любителі Саакашвілі. Тут така фігня... Виявилося що в Саакашвілі є донька. І матері доньки він купив квартиру у Нью-Йорку за два лями баксів.
Так от, звідки у чесного Міхо бабки?
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03.01.2022 21:08 Відповісти
Для справки

Экс-президент Грузии, а ныне одесский губернатор Михаил Саакашвили выложил на своей странице в Facebook справку с места работы, из которой следует, что с 1 мая 2015 года он работает в http://nilinstitute.org/ Новом международном институте лидерства в Вашингтоне.

В той же справке сообщается, что в год Саакашвили будет получать зарплату в $198 тысяч.
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03.01.2022 21:25 Відповісти
Ніштяк. До 2027 має назбирати, якщо хліба не їстиме. Але квартиру він купив два роки тому.
До речі, за твоїм посиланням- онлайн казино.
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03.01.2022 21:40 Відповісти
ну так остальное он выиграл в казино!

ПыСы... Это не мое "посылання". Введите текст в поисковик.
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03.01.2022 21:45 Відповісти
Я так понимаю независимые врачи это те кому заплатят за нужный диагноз.)))
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03.01.2022 21:09 Відповісти
Только на Цензоре с 6 января смотрите все сериал Голодовка 2 сезон.)))
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03.01.2022 21:13 Відповісти
А в судах Миши 99.9% случаев решались по постановлению прокуроров (они даже сталинские показатели улучшили в этом отношении, даже при тех репрессиях шансов оправдаться было больше )) ), а подсудимых могли скотчем приклеить к трупам в морге или держать по 100 человек в 10-местных камерах.

Ну и сейчас Мишины права нарушаются: за 1 месяц у него было 120 (!) посетителей, а он и его новая жена ясько жаловались, что в камеру к ним вошли без стука и вообще, мешали полноценно общаться.
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03.01.2022 21:44 Відповісти
Нехай тепер у грузинів голова болить від нього.
Це в Україні з ним носилися, як дурень з ступою, бо прибитих сектантів-саакобіліа повно було, вищали, ненормальні, і ліворуції влаштовували з цим психічним.
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03.01.2022 21:51 Відповісти
Если эти требования не буду выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста -перейдет с липового меда на гречневый.
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04.01.2022 05:23 Відповісти
Видать у Ясько требовать уже не получается.
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04.01.2022 06:35 Відповісти
 
 