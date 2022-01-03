Польща обіцяє домінування питань Донбасу і Криму під час свого головування в ОБСЄ

Під час головування Польщі в ОБСЄ домінуватимуть українські питання.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тематика України домінуватиме: питання Донбасу, а також, сподіваюся, говоритимемо про Крим, якщо Росія готова", - сказав Пшидач. За його словами, якщо Росія має очікування від Заходу, то західний світ також має очікування від Росії.

Дипломат підкреслив, хоча позиція Польщі щодо східної політики не змінюється, в ОБСЄ Варшава насамперед виконуватиме роль посередника між сторонами конфліктів.

Іншим пріоритетом головування Польщі в ОБСЄ Пшидач назвав зміцнення країн після пандемії коронавірусу.

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Нагадуємо, Польща у суботу, 1 січня, розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Один з перших візитів глави МЗС Польщі Збігнєва Рау на посаді голови ОБСЄ відбудеться в Україну.