Нові національні парки з'являться в Україні: "Пуща Радзівіла", "Куяльницький" і "Холодний Яр"
Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими передбачено створення національних природних парків "Пуща Радзівіла", "Куяльницький" і "Холодний Яр".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Президента.
Окрім того, в указах йдеться про збільшення меж території Карпатського біосферного заповідника, національного природного парку "Меотида", національного природного парку "Вижницький" та ботанічного заказника загальнодержавного значення "Староманзирський".
Національний природний парк "Холодний Яр" (6,8 тисячі гектарів землі) створять на Черкащині, "Куяльницький" (10,8 тисячі гектарів) на Одещині", "Пуща Радзівіла" (24 тисячі гектарів) на Рівненщині.
Також анонсовано збільшення території Карпатського біосферного заповідника, до складу якого увійдуть 17,9 тис. га земель.
До території національного природного парку "Вижницький" включать 131 га земель державної власності на території Чернівецької області.
До території національного природного парку "Меотида" передбачено включення 580,2 га земель державної власності Донецької області.
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