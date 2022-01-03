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Новини
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Нові національні парки з'являться в Україні: "Пуща Радзівіла", "Куяльницький" і "Холодний Яр"

Нові національні парки з'являться в Україні:

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими передбачено створення національних природних парків "Пуща Радзівіла", "Куяльницький" і "Холодний Яр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Президента.

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Окрім того, в указах йдеться про збільшення меж території Карпатського біосферного заповідника, національного природного парку "Меотида", національного природного парку "Вижницький" та ботанічного заказника загальнодержавного значення "Староманзирський".

Національний природний парк "Холодний Яр" (6,8 тисячі гектарів землі) створять на Черкащині, "Куяльницький" (10,8 тисячі гектарів) на Одещині", "Пуща Радзівіла" (24 тисячі гектарів) на Рівненщині.

Також анонсовано збільшення території Карпатського біосферного заповідника, до складу якого увійдуть 17,9 тис. га земель.

До території національного природного парку "Вижницький" включать 131 га земель державної власності на території Чернівецької області.

До території національного природного парку "Меотида" передбачено включення 580,2 га земель державної власності Донецької області.

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Зеленський Володимир (23764) екологія (1347)


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Топ коментарі
+7
А рыбные фермы будут ? По разведению скумбрии - зелёной, по 8 грн........
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03.01.2022 19:27
+6
Вже побудован космодром,
три мільйярди дерев посаджено,
є українська вакцина від ковіду,
за рік зупинено війну і повернено Крим та донбас…
і кожного ранку, за командою найвеличнішого, встає Сонце…
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03.01.2022 19:26
+5
Головне не зупинятися і після посадки мільярда дерев, виростити мільярд скумбрій!
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03.01.2022 19:32
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Прийшов 2022 рік, а значить уже за місяць у КНР виходить мультик авторства Зеленського, який придбали у Шефіра за сувернітет України. Але це не все.
Виявляється, він вийде ще й на московії.
Є дві дати: на лютий та квітень 2022 року. Дистриб'ютор: кацапська фірма «Наше кино».
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03.01.2022 19:21 Відповісти
Зелена жаба так піклується про культуру і парки, а в новорічну ніч на ахметовському каналі Україна співали пісні на російській мові. Що це значить? Зелений, що це є? Чому співають мовою агресора на нашому ТБ? Кожного дня наші захисники на фронті отримують поранення, або гинуть, а тут така неповага до наших героїв. Що робиться? Це спеціально зелені уроди таке дозволяють? Хто дозволяє знущатися з українців, які у війні і 8 років відбиваються від рос. фашистів? Що робить ця зелена бісовська влада, яка плює разом з Ахметовим на країну і народ? Чого мовчать всі наші національно свідомі? Позатикали роти. Чому мовчать інші партії? Де партія Гриценка? Чого вона мовчить? А Тимошенко? А Голос чого безголосий? Геть, злочинці , з влади. Геть в Кацапію і там співайте російською.
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03.01.2022 20:46 Відповісти
Вже побудован космодром,
три мільйярди дерев посаджено,
є українська вакцина від ковіду,
за рік зупинено війну і повернено Крим та донбас…
і кожного ранку, за командою найвеличнішого, встає Сонце…
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03.01.2022 19:26 Відповісти
Головне не зупинятися і після посадки мільярда дерев, виростити мільярд скумбрій!
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03.01.2022 19:32 Відповісти
Чому В.Зеленський не ходить в баню як звичайний ісландський президент Європи, чому тільки віп-бані?
Чому В.Зеленський не їздить на велосіпеді, як в своєму кіно, а їздить на президентських кортежах? - Порядку нема в країні?
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04.01.2022 05:38 Відповісти
А рыбные фермы будут ? По разведению скумбрии - зелёной, по 8 грн........
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03.01.2022 19:27 Відповісти
маетки *новых* там будут
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03.01.2022 19:30 Відповісти
Вони скоро будуть годувати українців хробаками, хліба скоро не буде, хлібзаводи погрожують зупинитися, бо Зелена Шмаркля не закупила влітку дешевий газ у сховища, а зараз газ продають підприємствам по 60 грн за кубометр. Нормально? Це злочин.
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03.01.2022 20:51 Відповісти
и кто эти парки потом застроит
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03.01.2022 19:29 Відповісти
однозначно потужні рехворми, але скубриієразводник по 8 грвн - то мегапотужно...
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03.01.2022 20:31 Відповісти
Тем временем мэр Чернигова Атрошенко устроил дерибан "Яловщины"- лесопарка в Чернигове с скифскими курганами и уникальной стоянкой викингов 10 века, которых в Украине всего 2. Яловщину раздадут под застройку приближенным к этому местному князьку, который не так давно собирал на Антимайдан титушек и подарил Яныку батон, но умеет вовремя перекраситься и деньги от децентрализации представить как "я выбил бабло с Киева на ремонт города". До этого Яловщину собирались тоже сделать заповедной, но пока население молчит и дожевывает гречку и новые фонтаны- все будет так как есть
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03.01.2022 21:44 Відповісти
С этими парками что то не то, ездит по лесу 5 вооружённых до зубов человек, и смотрят на тебя так, как ты им должен, с собакой нельзя , на ягоды, грибы хотят вести налог, бабушек уже в этом году гоняли...
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04.01.2022 04:13 Відповісти
 
 