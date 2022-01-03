Білорусь висловила протест Україні через марш Бандери "під символікою білоруських колабораціоністів"
Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту до Міністерства закордонних справ України у зв'язку з проведенням у суботу маршу до дня народження ідеолога українського націоналізму Степана Бандери за участю представників білоруської опозиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства.
"Посольством Білорусі в Україні направлена нота в МЗС України із засудженням 1 січня 2022 р. за мовчазного потурання влади України масової участі активістів білої білоруської екстремістської опозиції під символікою білоруських колабораціоністів і прислужників Третього Рейху в націоналістичному марші із широким висвітленням у засобах масової інформації України, зокрема на загальнонаціональних каналах телебачення".
У посольстві заявили про "спроби героїзувати колабораціоністів, убивць та карателів білоруського народу".
Посольство висловило "рішучий протест у зв'язку з дедалі більшою радикалізацією антибілоруської позиції України".
Нагадаємо, 1 січня у Києві та інших містах України відбулися традиційні марші честі та гідності до дня народження лідера ОУН Степана Бандери.
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А до чого може призвести вже сьогоднішнє злочинне загравання нашої вищої продажної влади " Слуг" та неясно чиїх з нашим лютим кривавим ворогом окупантом Криму і Донбасу фашистською Росією і їх агентами в Україні з п'ятої колони, можливо що навіть і до повторення цих страшних подій столітньої давності і до подальшої окупації і знищення паРашею України як держави.
Потрібно і зараз як і раніше об'єднатися разом Україні, Білорусі, тепер в складі ЄС і НАТО, де вже знаходиться Литва.
-У 1919-1920 рр. БНР визнали Українська Народна Республіка, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Туреччина ... і ін. В десятках країн світу працювали білоруські дипломатичні та військово-дипломатичні місії, консульства і представництва. Але в 1920 роках Білорусь була знищена як держава величезними кривавими окупаційними ордами московських більшовиків. І тільки 25 серпня 1991рр. 5-я надзвичайна сесія Верховної Ради Білорусії знову відновила державний суверенітет колишньої колонії брср. А 19 вересня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон "Про нову назву колонії брср", згідно з яким вона стала називатися суверенною державою "Республіка Білорусь". Державними символами Республіки Білорусь були оголошені історичний герб" Погоня "і національний біло-червоно-білий прапор з рідною держаною білоруською мовою.
І де ця велична незалежна суверенна держава БНР? Нема її, залишилися від неї тільки жалюгідні залишки, одна тільки безправна кремлівська напівколонія, якась московська резервація така яка повністю стає ворожим Україні бридким кацапським бантустаном.
11 декабря 1991 года парламент Беларуси утвердил в качестве официального государственного флага - бело-красно-белый флаг и герб "Погоня".
Был официальным флагом Беларуси до 1995 года.
Вот этих?: