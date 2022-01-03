Білорусь висловила протест Україні через марш Бандери "під символікою білоруських колабораціоністів"

Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту до Міністерства закордонних справ України у зв'язку з проведенням у суботу маршу до дня народження ідеолога українського націоналізму Степана Бандери за участю представників білоруської опозиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві посольства.

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"Посольством Білорусі в Україні направлена нота в МЗС України із засудженням 1 січня 2022 р. за мовчазного потурання влади України масової участі активістів білої білоруської екстремістської опозиції під символікою білоруських колабораціоністів і прислужників Третього Рейху в націоналістичному марші із широким висвітленням у засобах масової інформації України, зокрема на загальнонаціональних каналах телебачення".

У посольстві заявили про "спроби героїзувати колабораціоністів, убивць та карателів білоруського народу".

Посольство висловило "рішучий протест у зв'язку з дедалі більшою радикалізацією антибілоруської позиції України".

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Нагадаємо, 1 січня у Києві та інших містах України відбулися традиційні марші честі та гідності до дня народження лідера ОУН Степана Бандери.