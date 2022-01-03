З початку року кордон України перетнули понад 140 тис. осіб, - Держприкордонслужба

З початку 2022 року державний кордон на в’їзд та виїзд перетнули понад 141 тис. осіб, а також 23,7 тис. транспортних засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Відмовлено у пропуску 97 іноземцям, з них 25 – громадяни РФ. Прикордонні наряди затримали 10 осіб за незаконне перетинання та спробу незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску.

З використанням програмного забезпечення SafeBorder з початку 2022 року прикордонники перевірили понад 24 тис. COVID-19-сертифікатів, виявили 6 підроблених (3 – в ОКПП "Київ" та 3 в пунктах пропуску Південного регіонального управління).

В пунктах пропуску прикордонники вручили 24 правопорушникам копії постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

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Найбільше таких постанов вручено на кордоні з Молдовою – 17 (в пунктах пропуску "Кучурган", "Платонове", "Могилів-Подільський", "Виноградівка", "Табаки", "Старокозаче"). На порушників правил дорожнього руху "несподіванки" також чекали в пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю – вручено 3 постанови (в пунктах пропуску "Нові Яриловичі" та "Виступовичі"), на кордоні з РФ (пункт пропуску "Бачівськ") – вручено 1 постанову, а на кордоні з Польщею в пункті пропуску "Ягодин" – теж 1 постанову. Ще двом порушникам постанови вручені в аеропортах "Бориспіль" та "Одеса".