Газпром із початку року втричі знизив транзит газу через Україну до Словаччини

Прокачування російського газу через Україну у напрямку Словаччини на початку січня 2022 року впало втричі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як свідчать дані словацького газотранспортного оператора Eustream, якщо 31 грудня 2021 відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн. куб. м, на 2 січня – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 січня – до 26,1 млн. куб. м.

Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через пункт "Вельке Капушани" склало 76,6 млн куб. м.

Згідно з оперативними даними "Оператора ГТС України", надходження газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" та ГВС "Сохранівка" на російсько-українському кордоні 31 грудня 2021 року становило 103,5 млн куб. м, 1 січня 2022 року – 76 млн. куб. м, 2 січня – 61,3 млн. куб. м при оплачуваних "Газпромом" 110 млн куб. м/добу.

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Крім того, голова ОГТСУ Сергій Макогон повідомив, що загалом транзит природного газу ГТС України у 2021 році склав 41,7 млрд куб. м за загального обсягу заброньованих потужностей 44,4 млрд куб. м для пунктів входу з РФ та 45,8 млрд куб. м для пунктів виходу до країн ЄС і Молдови. Тобто Газпром у 2021 році використав заброньовані потужності української ГТС у пунктах входу на 93,8%, у пунктах виходу – на 91%.

Транзит природного газу через ГТС України у 2020 році становив 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд. куб. м). Середньодобовий обсяг транзиту за рік становив 153 млн куб. м при заброньованих 178 млн. куб. м. На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 роках діє обов'язкова "броня" для "Газпрому" - 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році.

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