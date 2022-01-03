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Новини Газова війна
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Газпром із початку року втричі знизив транзит газу через Україну до Словаччини

Газпром із початку року втричі знизив транзит газу через Україну до Словаччини

Прокачування російського газу через Україну у напрямку Словаччини на початку січня 2022 року впало втричі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як свідчать дані словацького газотранспортного оператора Eustream, якщо 31 грудня 2021 відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн. куб. м, на 2 січня – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 січня – до 26,1 млн. куб. м.

Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через пункт "Вельке Капушани" склало 76,6 млн куб. м.

Згідно з оперативними даними "Оператора ГТС України", надходження газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" та ГВС "Сохранівка" на російсько-українському кордоні 31 грудня 2021 року становило 103,5 млн куб. м, 1 січня 2022 року – 76 млн. куб. м, 2 січня – 61,3 млн. куб. м при оплачуваних "Газпромом" 110 млн куб. м/добу.

Також читайте: Транзит газу через Україну - не тільки питання грошей, а й національної безпеки, - Вітренко

Крім того, голова ОГТСУ Сергій Макогон повідомив, що загалом транзит природного газу ГТС України у 2021 році склав 41,7 млрд куб. м за загального обсягу заброньованих потужностей 44,4 млрд куб. м для пунктів входу з РФ та 45,8 млрд куб. м для пунктів виходу до країн ЄС і Молдови. Тобто Газпром у 2021 році використав заброньовані потужності української ГТС у пунктах входу на 93,8%, у пунктах виходу – на 91%.

Транзит природного газу через ГТС України у 2020 році становив 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд. куб. м). Середньодобовий обсяг транзиту за рік становив 153 млн куб. м при заброньованих 178 млн. куб. м. На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 роках діє обов'язкова "броня" для "Газпрому" - 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році.

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Автор: 

газ (10421) Газпром (3387) Словаччина (1102) транзит газу (1013) Оператор ГТС (546)


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Топ коментарі
+3
Гениальный Коболев с американской мамой заключили пятилетний контракт по которому Газпрому достаточно прокачивать через Украину 40 млрд. кубов в год. И ничего им за это не будет.
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03.01.2022 21:32
+1
А какие у Украины основания для такого иска?
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03.01.2022 21:36
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які проблеми? Нема контракту_ нема газу, є контракт_є суд
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03.01.2022 20:04 Відповісти
Проблема тільки в тому ,що тепер будуть трясти наріду про "реверс" з Словаччини!
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03.01.2022 20:21 Відповісти
Я тоже не понял подачи в заголовке к статье. Словакия втрое снизила заявку на поставки Газпрома. Нет потребности - нет прокачки.
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03.01.2022 22:41 Відповісти
Газпром прокачал 90% от законтрактованного обьема на 2020г , но заплатил за 100% , єто неплохо . А в следующем году нужно его прессануть иском по злоупотреблению монопольньім положением , основания у Украиньі есть , да и у Польши тоже . С ними и следует юридически давить Газпром , а значит , Кремль .
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03.01.2022 20:31 Відповісти
Сорри , 2021 г
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03.01.2022 20:32 Відповісти
А какие у Украины основания для такого иска?
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03.01.2022 21:36 Відповісти
А ещё Украине нужно предъявить иск к Словакии... Слишком мало газа закупают у Газпрома, тем самым снижая транзит через нашу ГТС. )
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03.01.2022 22:46 Відповісти
Нет , иск нужно предьявить Газпрому , которьій блокирует транспортировку туркменского газа , которьій Украина желает закупать в Туркменистане напрямую , без посредников , как єто делали ЕЄСУ Тимошенко в 90-е годьі. Злоупотребление монопольньім положением налицо .
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04.01.2022 06:55 Відповісти
Гениальный Коболев с американской мамой заключили пятилетний контракт по которому Газпрому достаточно прокачивать через Украину 40 млрд. кубов в год. И ничего им за это не будет.
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03.01.2022 21:32 Відповісти
ОБНАГЛЕЛИ!
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03.01.2022 21:36 Відповісти
Это плохо. Где же теперь Украина будет брать "словацкий" газ?
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04.01.2022 03:25 Відповісти
В чём проблемы, уважаемые? Ведь теперя трубы можно накачать реверсным газом из свободной европы. Покупая (или отбирая газ из росийской трубы) росийский газ мы финансируем росийскую армию. Теперь ситуация кардинально изменилась, теперь наши средства пойдут на укрепление Альянса... что может не радовать. Слава Украине!
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04.01.2022 04:22 Відповісти
Мышебратья *****, адин нарид
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04.01.2022 06:29 Відповісти
 
 