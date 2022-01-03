Блінкен і Чавушоглу обговорили загрозу ескалації РФ щодо України, - Держдеп США

Співпраця Вашингтона та Анкари у зв'язку з загрозою зростання напруженості між РФ та Україною стала однією з тем телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили важливість продовження координації щодо загрози ескалації (ситуації - ред.) Росією в Україні", - зазначається у прес-релізі.

Також вони обговорили питання, пов'язані з сомалійським півостровом, призначення Туреччиною спеціального посланника для обговорення процесу нормалізації відносин з Вірменією і можливості поглиблення співпраці на двосторонній основі і як союзники по НАТО для вирішення питань, що становлять взаємний інтерес.

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