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Блінкен і Чавушоглу обговорили загрозу ескалації РФ щодо України, - Держдеп США

Блінкен і Чавушоглу обговорили загрозу ескалації РФ щодо України, - Держдеп США

Співпраця Вашингтона та Анкари у зв'язку з загрозою зростання напруженості між РФ та Україною стала однією з тем телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили важливість продовження координації щодо загрози ескалації (ситуації - ред.) Росією в Україні", - зазначається у прес-релізі.

Також вони обговорили питання, пов'язані з сомалійським півостровом, призначення Туреччиною спеціального посланника для обговорення процесу нормалізації відносин з Вірменією і можливості поглиблення співпраці на двосторонній основі і як союзники по НАТО для вирішення питань, що становлять взаємний інтерес.

Також читайте: Росія вживатиме заходи, якщо США і країни НАТО не нададуть "гарантій безпеки", - Лавров

Автор: 

США (22685) Туреччина (3499) Чавушоглу Мевлют (126) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Блінкін крутиться заради України (і США, звісно) як може,

а наша Бубочка качається після триденних !!!!!! зйомок новорічнього тосту
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03.01.2022 22:02
+4
Хо-ро-шо ,будем с Байрактарами и Джавелинами ...
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03.01.2022 21:57
+1
******* беременный или в бронике?
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03.01.2022 22:05
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Хо-ро-шо ,будем с Байрактарами и Джавелинами ...
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03.01.2022 21:57 Відповісти
Блінкін крутиться заради України (і США, звісно) як може,

а наша Бубочка качається після триденних !!!!!! зйомок новорічнього тосту
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03.01.2022 22:02 Відповісти
******* беременный или в бронике?
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03.01.2022 22:05 Відповісти
может вообще не он, deep-fake'ом бошку прицепили и всё
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03.01.2022 22:13 Відповісти
*******, а в бронике потому что бздун и боится даже собственной тени.
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03.01.2022 22:35 Відповісти
Тупин в бункере сидит безвылазно. Это очередной двойник. Нет более ссыкливого главы страны-обладателя ядерного потенциала... Хотя может быть именно тупин и знает что уже нет никакого потенциала, поэтому мультиками с Цирконами всех пугает?
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03.01.2022 23:14 Відповісти
А почему нельзя быть беременному деду в бронике,

так нет, пристают: или, или... 😂
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03.01.2022 23:23 Відповісти
СП2 запустят, лугандонский гемор в Украину впихнут, а те кто сомневается - живут на Луне !!!
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03.01.2022 23:45 Відповісти
пока эти снобы из НАТО и остальные политики чтото там крутятся, тараторят нудятину всякую наш президент отдыхает и наслаждается жизнью)
просто они не умеют жить нормально, а наш умеет!) и живет!)
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04.01.2022 13:12 Відповісти
 
 