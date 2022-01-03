Блінкен і Чавушоглу обговорили загрозу ескалації РФ щодо України, - Держдеп США
Співпраця Вашингтона та Анкари у зв'язку з загрозою зростання напруженості між РФ та Україною стала однією з тем телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.
Про це йдеться у заяві Держдепу США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили важливість продовження координації щодо загрози ескалації (ситуації - ред.) Росією в Україні", - зазначається у прес-релізі.
Також вони обговорили питання, пов'язані з сомалійським півостровом, призначення Туреччиною спеціального посланника для обговорення процесу нормалізації відносин з Вірменією і можливості поглиблення співпраці на двосторонній основі і як союзники по НАТО для вирішення питань, що становлять взаємний інтерес.
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а наша Бубочка качається після триденних !!!!!! зйомок новорічнього тосту
так нет, пристают: или, или... 😂
просто они не умеют жить нормально, а наш умеет!) и живет!)