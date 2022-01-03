Із часу запуску ринку землі в Україні близько 200 тис. га змінили власників

Станом на 31 грудня 2021 року в Україні уклали 77 880 угод у межах ринку землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з інфографікою, яку опублікувало відомство, із часу запуску ринку землі 198 480 га змінили власників.



За площею проданих земельних ділянок лідирує Харківська область (28,3 тис. га), за нею йдуть Кіровоградська (19 тис. га), Дніпропетровська (17,5 тис. га), Херсонська (16 тис. га) і Полтавська області (15,3 тис. га).