За песимістичним сценарієм "Нафтогаз" неминуче буде змушений відбирати російський газ з транзитного потоку, - Коболєв

У першому кварталі 2022 року для покриття пікових навантажень, спричинених низькою температурою повітря в зимовий період, Україні необхідно імпортувати від 2 млрд до 3 млрд м³ природного газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у статті, опублікованій 3 січня на сайті ZN.UA, заявив колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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Відповідно до оптимістичного прогнозу Коболєва, "Нафтогаз" здатний забезпечити достатній імпорт газу для покриття добових дефіцитів.



"У цьому сценарії вже мало що залежить від самого "Нафтогазу", адже кошти в такому обсязі компанії, яка залишилася без грошових коштів і вже неспроможна сплатити навіть поточні податки, може надати лише держава. Ціну такого імпорту передбачити складно... Але купувати "Нафтогазу" доведеться за будь-якою ціною, навіть якщо вона знову повернеться на рівень понад $2 тис. за 1 тис. м³", – сказав він.



За песимістичним прогнозом, "Нафтогазу" не вдасться забезпечити достатній імпорт газу, вважає Коболєв.



"Цей сценарій може відбутися не лише через відсутність грошей, а й у разі нестачі імпортних потужностей із Євросоюзу. Навіть якщо виділити "Нафтогазу" все необхідне фінансування, зростання внутрішнього споживання газу, ідентичне лютому 2020 року, неможливо буде компенсувати існуючими потужностями з імпорту газу з ЄС. У цьому сценарії на нас чекає неминучий відбір російського газу з транзитного потоку, оскільки відключення українських споживачів нині виглядає нереалістичним", – наголосив ексголова "Нафтогазу".

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