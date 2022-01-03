"Ізраїльський посол – агент впливу Кремля. Гнати таких "дипломатів" з України треба", - Ярош

Колишній лідер "Правого сектору", командувач "Української добровольчої армії", радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош назвав посла Ізраїлю в Україні "агентом впливу Кремля".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці 3 січня.

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"Ізраїльський посол – агент впливу Кремля. І гнати таких "дипломатів" з України треба! Привіт усім ізраїльтянам, які на українській стороні", – написав Ярош.

Ярош не назвав причини свого висловлювання на адресу посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського. Вірогідно, так він відповів на реакцію посольства Держави Ізраїль на марш, присвячений роковинам від дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери, який відбувся у Києві 1 січня.