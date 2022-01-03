У Канаді родичам шести жертв катастрофи літака МАУ в Ірані присудили 90 млн долл. компенсації

У Канаді Верховний суд провінції Онтаріо постановив виплатити родичам шести жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані 107 млн канадських доларів (близько 90 млн дол США) плюс відсотки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідно до рішення судді, родичі шести жертв, які подали позов до суду, повинні розділити між собою 100 млн канадських доларів відшкодувань, а також 7 млн компенсацій за моральні страждання.

Це рішення ґрунтується на травневій постанові суду, якою збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом. Адвокат родичів жертв Марк Арнолд тоді заявив, що домагатиметься арешту майна Ірану в Канаді та за кордоном, якщо Тегеран відмовиться добровільно виконати рішення суду.

Іран ще минулого року отримав повістку в суд, однак не захищав себе під час слухань. Стороною захисту у позові визначено державу Іран, Збройні сили країни, верховного лідера Аятоллу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та кілька інших відповідачів.

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Як повідомлялося, іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.