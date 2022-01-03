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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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У Канаді родичам шести жертв катастрофи літака МАУ в Ірані присудили 90 млн долл. компенсації

У Канаді родичам шести жертв катастрофи літака МАУ в Ірані присудили 90 млн долл. компенсації

У Канаді Верховний суд провінції Онтаріо постановив виплатити родичам шести жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані 107 млн канадських доларів (близько 90 млн дол США) плюс відсотки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідно до рішення судді, родичі шести жертв, які подали позов до суду, повинні розділити між собою 100 млн канадських доларів відшкодувань, а також 7 млн компенсацій за моральні страждання.

Це рішення ґрунтується на травневій постанові суду, якою збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом. Адвокат родичів жертв Марк Арнолд тоді заявив, що домагатиметься арешту майна Ірану в Канаді та за кордоном, якщо Тегеран відмовиться добровільно виконати рішення суду.

Іран ще минулого року отримав повістку в суд, однак не захищав себе під час слухань. Стороною захисту у позові визначено державу Іран, Збройні сили країни, верховного лідера Аятоллу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та кілька інших відповідачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірану встановили крайній термін для врегулювання питання виплати відшкодування за збиття рейсу МАУ PS752, - МЗС

Як повідомлялося, іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

Автор: 

Іран (2023) Канада (2190) МАУ (822)


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Топ коментарі
+7
А що український суд?
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03.01.2022 23:43
+4
разве что присудит выплатить из бюджета 90млн компенсации коломойскому, как пострадавшему
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04.01.2022 01:53
+2
Чому жадные? А ви своїх дітей та батьків у скільки би оцінили? Дуже правильне рішення. Отак би всі суди діяли...
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04.01.2022 01:03
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Чуднєнько!
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03.01.2022 23:18 Відповісти
А що український суд?
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03.01.2022 23:43 Відповісти
разве что присудит выплатить из бюджета 90млн компенсации коломойскому, как пострадавшему
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04.01.2022 01:53 Відповісти
Что-то больно жадные родственнички. А как же остальные?
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03.01.2022 23:55 Відповісти
Чому жадные? А ви своїх дітей та батьків у скільки би оцінили? Дуже правильне рішення. Отак би всі суди діяли...
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04.01.2022 01:03 Відповісти
He's a russian...
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04.01.2022 02:49 Відповісти
Maybe you're right...
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04.01.2022 03:57 Відповісти
Чий Крим?
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04.01.2022 05:12 Відповісти
Все остальные получат по 30 тыс дол. за человека от Ирана.
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04.01.2022 12:38 Відповісти
ничего себе на 6 семей компенсация.... .тут пишут мол кто , а остальные как семьи? а что наши мол? (разные бюджеты, понятия и ценности и валюты ведь...) меня удивило решение недавнее что мол суд в гааге кажется постановил погибшим выплатить по 40 тысяч долларов , вот где я шокирован был , там.... и такие мизерные я подумал компенсации погибшим, а что иран, тот так совсем ничего, или грошами хочет отмазаться погибшим? все страны подают иск в гаажский суд, потом на иран и в свои местные что ли....?(( и везде суды и разные суммы...чёрт его получается знает кто и сколько обязан компенсировать....( одно ясно что ИРАН! и наверное авиакомпания!* отмазка у боевиков ирана простая ...(перепутали мол с боевым самолётом... ну перепутали так оплатите компенсации людям хотя бы жлобы...)арестовать имущество и продать и таким образом канада разберётся со своими погибшими гражданами... а остальные пусть сами о своих гражданах думают и гаажский или какой там суд ведёт дело...
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04.01.2022 07:59 Відповісти
А стреляли то россияне на службе в Иране. А чего Иран должен за россиян платить ?
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04.01.2022 12:40 Відповісти
да нет...стреляли русскими ракетами ...а стрелял была даже названа фамилия военного офицера иракца.... помню такое... так что..... названо имя военного командовал и давал приказ стрелять и не раз....
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04.01.2022 13:14 Відповісти
 
 