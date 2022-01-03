Компанія SAFE Boats показала процес будівництва катерів Mark VI для ВМС України. ФОТО
Американська компанія SAFE Boats, що отримала замовлення від Пентагону на будівництво патрульних катерів типу Mark VI для України, показало процес виробництва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Роботи проводитимуться у місті Такома, штат Вашингтон, і, як очікується, останній, шістнадцятий, катер для ВМСУ буде завершено до березня 2026 року.
"На фото видно, що катери перебувають у високому ступені готовності, в кормовій частині встановлені водометні двигуни, а корпус оснащується додатковим обладнанням", йдеться у повідомленні.
Озброєння поки що не встановлено, воно має складатися з бойових модулів MSI Seahawk A2.
Довжина катерів Mark VI – 25 метрів, екіпаж 10 осіб + 8 гостей, максимальна швидкість до 45 вузлів (83 км/год).
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Итак:
1.
В билиє времена, такіє катера вонючий совок ніколи не робив, і не міг чисто технологічно.
2.
делали, но для африканских и юж.американских стран...
3.
ха.. а те что петя делал катера это было что !? это был старый заказ для Бразилии - немного модернизировали и вперед ..
КАКИМ БОКОМ ПЕТЯ, к вонючему совку?
А тебе, задали простой вопрос: Укажите проекты, которые СОВОК, делал для африканских и южноамериканских стран. Именно, патрульные катера.
Да ребятки, не зря вас зебыдлом кличут и поносят на каждом шагу))))
А стосовно ціни - не треба брехати, бо за це б бубочка вчепився б ще у 2019-му…
і не соромно брехати???
https://mil.in.ua/uk/news/navesni-2022-roku-v-********-prybude-pershyj-kater-ocea-fpb-98/
так що запхни своє хлебало зелененьке…
А для боротьби з великими військовими кораблями потрібні катери, які могли би нести «Нептуни». У 2020-му році на кузні повинні були перший такий катер, на вісім нептунів, спустити на воду… але прийшли зелені «фахівці»…
так от - слону москіти до сраки…
тими катерами ти можеш захопити цивільне судно, або захистити цивільнесудно від таких самих «москитів»… але корвет накриє вогнем раніше ніж підберешся на дистанцію стрільби… та й потужність заряду тих двох ракет невеличкий…
Катер проекту «веспа», який зупинила бєніна макака, теж не дуже великий, але «Нептуни» літають за 200 кілометрів…
і навіть татрами чи всюди ти до узбережжя під´їдеш???
чомусь розробники запланували модіфікації не лише наземного базування, а й морського і навіть для літаків… але зеленим довпойопам то не потрібно - достатньо виявляється швидких катерів, які проскакують між снарядами…
А что именно финансировали, или перестали финансировать - то это покажет время
Вопрос, имея такие катера, не скажут ли мореманы опять, что плавать это одно, а воевать -совершенно другое, и в неравный бой нам нафиг надо.... Лучше сдаться сразу.