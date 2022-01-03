Компанія SAFE Boats показала процес будівництва катерів Mark VI для ВМС України. ФОТО

Американська компанія SAFE Boats, що отримала замовлення від Пентагону на будівництво патрульних катерів типу Mark VI для України, показало процес виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Роботи проводитимуться у місті Такома, штат Вашингтон, і, як очікується, останній, шістнадцятий, катер для ВМСУ буде завершено до березня 2026 року.

"На фото видно, що катери перебувають у високому ступені готовності, в кормовій частині встановлені водометні двигуни, а корпус оснащується додатковим обладнанням", йдеться у повідомленні.

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Озброєння поки що не встановлено, воно має складатися з бойових модулів MSI Seahawk A2.

Довжина катерів Mark VI – 25 метрів, екіпаж 10 осіб + 8 гостей, максимальна швидкість до 45 вузлів (83 км/год).