УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4577 відвідувачів онлайн
Новини Оборона
14 066 62

Компанія SAFE Boats показала процес будівництва катерів Mark VI для ВМС України. ФОТО

Компанія SAFE Boats показала процес будівництва катерів Mark VI для ВМС України. ФОТО

Американська компанія SAFE Boats, що отримала замовлення від Пентагону на будівництво патрульних катерів типу Mark VI для України, показало процес виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Роботи проводитимуться у місті Такома, штат Вашингтон, і, як очікується, останній, шістнадцятий, катер для ВМСУ буде завершено до березня 2026 року.

Компанія SAFE Boats показала процес будівництва катерів Mark VI для ВМС України 01

"На фото видно, що катери перебувають у високому ступені готовності, в кормовій частині встановлені водометні двигуни, а корпус оснащується додатковим обладнанням", йдеться у повідомленні.

Компанія SAFE Boats показала процес будівництва катерів Mark VI для ВМС України 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від США катери Mark VI, - Маркарова

Озброєння поки що не встановлено, воно має складатися з бойових модулів MSI Seahawk A2.

Компанія SAFE Boats показала процес будівництва катерів Mark VI для ВМС України 03

Довжина катерів Mark VI – 25 метрів, екіпаж 10 осіб + 8 гостей, максимальна швидкість до 45 вузлів (83 км/год).

Автор: 

ВМС (1382) корабель (1612) оборона (4777) США (22713)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Це, щоби рибальські шхуни захоплювати.
А для боротьби з великими військовими кораблями потрібні катери, які могли би нести «Нептуни». У 2020-му році на кузні повинні були перший такий катер, на вісім нептунів, спустити на воду… але прийшли зелені «фахівці»…
показати весь коментар
03.01.2022 23:41
+14
Чудовий початок москітного флоту. А рузьге імбіцили, які тут соплі пускають, про те, які погані ці катери, нехай ідуть на кузю дивитись.
показати весь коментар
03.01.2022 23:53
+13
Раньше на Днюху Ермака летали теперь плавать будут!!!!!! Шоу продолжается!
показати весь коментар
03.01.2022 23:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раньше на Днюху Ермака летали теперь плавать будут!!!!!! Шоу продолжается!
показати весь коментар
03.01.2022 23:22 Відповісти
Так может вообще катера не покупать?
показати весь коментар
03.01.2022 23:25 Відповісти
Вообще потрібно свої будувати , а не директора заводу на нари , а катери які під його керівництвом у армію поставили - на парад , а потім ледве не втопили , придурки !
показати весь коментар
03.01.2022 23:54 Відповісти
Ехать вооружение ,зениточка небольшая.
показати весь коментар
04.01.2022 07:55 Відповісти
Пару пусковых для ракет бы на катера поставить.
показати весь коментар
03.01.2022 23:27 Відповісти
Хорошие катера, надо брать👍. Отличные инструменты для аннигиляции охотников на эмалированные изделия.
показати весь коментар
03.01.2022 23:27 Відповісти
В былые времена такие катера на судоверфи Николаева как семечки щелкали... и кто продал кацапам завод которые распилили его на вторчермет и уничтожили индустрию? И главное что все "правильно"...
показати весь коментар
03.01.2022 23:35 Відповісти
В билиє времена, такіє катера вонючий совок ніколи не робив, і не міг чисто технологічно.
показати весь коментар
03.01.2022 23:51 Відповісти
делали, но для африканских и юж.американских стран...
показати весь коментар
04.01.2022 00:52 Відповісти
Уточните проект.
Всем интересно.
показати весь коментар
04.01.2022 12:30 Відповісти
ха.. а те что петя делал катера это было что !? это был старый заказ для Бразилии - немного модернизировали и вперед ..
показати весь коментар
04.01.2022 13:35 Відповісти
Эй, иксперд. Да ты безграмотен! Читать не обучен. Т.е. кнопочки нажимать можешь, но совсем без мозгов.
Итак:
1.

В билиє времена, такіє катера вонючий совок ніколи не робив, і не міг чисто технологічно.
2.

делали, но для африканских и юж.американских стран...
3.

ха.. а те что петя делал катера это было что !? это был старый заказ для Бразилии - немного модернизировали и вперед ..

КАКИМ БОКОМ ПЕТЯ, к вонючему совку?

А тебе, задали простой вопрос: Укажите проекты, которые СОВОК, делал для африканских и южноамериканских стран. Именно, патрульные катера.

Да ребятки, не зря вас зебыдлом кличут и поносят на каждом шагу))))
показати весь коментар
04.01.2022 13:58 Відповісти
Все нове це щось старе алеперероблене під **********. Що поганого, якщовиористали старий проект. Теж саме використали іпроект ракетного катеру «лань», переробивши його під нептуни… але бубочка проект зупинив, бо то знов на Кузні було.
А стосовно ціни - не треба брехати, бо за це б бубочка вчепився б ще у 2019-му…
показати весь коментар
04.01.2022 16:10 Відповісти
такой катер класса как Гюрза производства Франции стоит у них (без вооружения) 5-6 мил. долл. а наш - 16 мил.долл. от пэти - вопросы есть !?
показати весь коментар
04.01.2022 23:55 Відповісти
Ти за ці лодки кажеш???

і не соромно брехати???

https://mil.in.ua/uk/news/navesni-2022-roku-v-********-prybude-pershyj-kater-ocea-fpb-98/
показати весь коментар
05.01.2022 00:13 Відповісти
Це гюрза річкові, а гюрза-м морські… для того і перероблявся проект… і до речі - в ті часи ніхто не біг нам продавати зброю, якщо згадаєш і треба було щось самим робити… це вже після того, як дали по зубах фєдєрасту і налагодили порушені овощем відносини з заходом, потихеньку щось почали поставляти…
так що запхни своє хлебало зелененьке…
показати весь коментар
05.01.2022 00:34 Відповісти
судило мифодий иди в сад вместе с зелено-шоколадными !!! и не забудь вату с собой забрать !!!
показати весь коментар
05.01.2022 00:37 Відповісти
Тобто крити тобі нема чим… брехло шістнадцятимільйонне…
показати весь коментар
05.01.2022 01:00 Відповісти
Гюрза якраз коштує 6 лимонів але разом з озброєнням…
показати весь коментар
05.01.2022 00:28 Відповісти
подыми инфу и узнай - а за что сейчас зеленые тягают Свинарчуков за эти резиновые лодки..
показати весь коментар
05.01.2022 00:44 Відповісти
Тим довпойопам, хто зараз виконує накази бєніної макаки, стосовно переслідування Пороха та військових, ще доведеться відповідати за скоєне. Завдяки цьому вже нне вистачає ні броників ні касок… А ті, які вилучили для звинувачення Марченка, згнили і вже не можуть бути використані…
показати весь коментар
05.01.2022 00:50 Відповісти
ха.. за-то бк на складах докуя !!! не смеши !!! Пэ = Зе , и они оба агенты кремля !!! КРАПКА
показати весь коментар
05.01.2022 00:59 Відповісти
А мені здається що це ти агент кремля, разом з бубочками та йєрмаками
показати весь коментар
05.01.2022 01:01 Відповісти
середня ціна 171685000 гривень… далі сам рахуй…
показати весь коментар
05.01.2022 00:54 Відповісти
Космические технологии. Мы бы так не смогли (сарказм).
показати весь коментар
03.01.2022 23:41 Відповісти
Потрібно дивитись на його начиння і ТТД.
показати весь коментар
04.01.2022 00:02 Відповісти
Ве в мире покупают комплектуху и строят корабли.
показати весь коментар
04.01.2022 01:02 Відповісти
Це, щоби рибальські шхуни захоплювати.
А для боротьби з великими військовими кораблями потрібні катери, які могли би нести «Нептуни». У 2020-му році на кузні повинні були перший такий катер, на вісім нептунів, спустити на воду… але прийшли зелені «фахівці»…
показати весь коментар
03.01.2022 23:41 Відповісти
Про маскiтний флот нiчого не чули? Звiсно аби наш гетьман не втiк вiд росiян на кордонi то справи були б кращi в нас...
показати весь коментар
04.01.2022 11:58 Відповісти
Насправді мОскітний - від москитів, а не від маски…
так от - слону москіти до сраки…
тими катерами ти можеш захопити цивільне судно, або захистити цивільнесудно від таких самих «москитів»… але корвет накриє вогнем раніше ніж підберешся на дистанцію стрільби… та й потужність заряду тих двох ракет невеличкий…
Катер проекту «веспа», який зупинила бєніна макака, теж не дуже великий, але «Нептуни» літають за 200 кілометрів…
показати весь коментар
04.01.2022 16:02 Відповісти
То нахрена тi велитенськi та не дешевi цiлi на морi, як що нептуни з берега достають?!))))) Ти хотiв щоб каапам було в що влучати?))))) А корвету ще влучити треба в таку малу та швидкiсну цiль!!!
показати весь коментар
04.01.2022 17:52 Відповісти
Ну поперше тре мати ті нептуни - в бубочки вистачило лише на татри, замість кразів, а на ракети вже коштів не залишилось…
і навіть татрами чи всюди ти до узбережжя під´їдеш???
чомусь розробники запланували модіфікації не лише наземного базування, а й морського і навіть для літаків… але зеленим довпойопам то не потрібно - достатньо виявляється швидких катерів, які проскакують між снарядами…
показати весь коментар
04.01.2022 18:45 Відповісти
Чудовий початок москітного флоту. А рузьге імбіцили, які тут соплі пускають, про те, які погані ці катери, нехай ідуть на кузю дивитись.
показати весь коментар
03.01.2022 23:53 Відповісти
"Кузю" треба нюхати - дивитись там нема на що.
показати весь коментар
04.01.2022 00:35 Відповісти
Там вооружения ,обычная зенитка , поможет только против браконьеров.
показати весь коментар
04.01.2022 07:59 Відповісти
Ракеты с ьерега достают почти до Турции, или в хотите что бы у нас плавал дорогая игрушка в которую легко попасть?))
показати весь коментар
04.01.2022 12:02 Відповісти
я хотел бы ,что были катера оснащенные ракетами и электроникой. Ракетами,который перестали финансировать зевласть,которую ты избрал
показати весь коментар
04.01.2022 14:10 Відповісти
Я думаю, что это ты и изберал эту власть, а так же 73% твоих родственников, друзей и знакомых, но ты пошел дальше всех, ты еще и продался как Иуда ради гнусных тут коментариев за бабло)))
А что именно финансировали, или перестали финансировать - то это покажет время
показати весь коментар
04.01.2022 17:47 Відповісти
Мне 55 лет и ты Шариков мне не тыкай. Я и мои родственники голосовали за Порошенко ,со всеми его недостатками. Потому что во втором туре было двое. Гнусен и жалок - это ты. Я самодостаточен и умен ,что бы подумать и из двух худших, выбрать лучшего. Время уже показало ,и кое кто уже за предательство ,себе пожизненное заработал. Тикать будет это зеленая сопля скоро с Украины. Только все не убегут ,но пока они в эйфории ,и этого не понимают.
показати весь коментар
04.01.2022 18:25 Відповісти
Если ты бдло то общайся со своими родственниками в таком тоне! Понял меня?! И совета я у тебя не спрашивал, что мне делать и как с хамлом общаться! В свои 55 нужно уже понимать как разговаривать с чужими людьми а не вонять! Следи куда ты тыкаешь за своим хавалом в первую очерель, а потом притензии!
показати весь коментар
04.01.2022 19:01 Відповісти
Типичный избиратель зеленой плесени ,и типичный Швондер .
показати весь коментар
05.01.2022 07:08 Відповісти
Тупое быдло
показати весь коментар
05.01.2022 18:01 Відповісти
Жаль,никого из власть имущих Украины там нет-могли бы попиариться,как любят.
показати весь коментар
04.01.2022 00:13 Відповісти
У цих катерів пристойна швидкість 45 вузлів.
показати весь коментар
04.01.2022 00:25 Відповісти
83 км/год не кожна лада каліна відтанцюе без втрати кардану
показати весь коментар
04.01.2022 00:32 Відповісти
Да, водомёты зачётные.
показати весь коментар
04.01.2022 00:34 Відповісти
Говорят,корвет "проворный" в пидтере сгорел потому что уже не нашлось на чём списывать украденные деньги.
показати весь коментар
04.01.2022 07:04 Відповісти
В нашей истории еще не было факта, что бы украинские моряки осмелились стрелять по российским оккупантам, даже когда их обстреливали, захватывали корабли, пристани и нефтяные вышки возле Одессы, к примеру.
Вопрос, имея такие катера, не скажут ли мореманы опять, что плавать это одно, а воевать -совершенно другое, и в неравный бой нам нафиг надо.... Лучше сдаться сразу.
показати весь коментар
04.01.2022 05:59 Відповісти
Мне не нравятся 8 гостевых мест и женщины - капитаны первого ранга в ВМСУ.
показати весь коментар
04.01.2022 08:11 Відповісти
Украина построила для браццкой РАБссии авианосец адмирал Кузя чтобы дымил на весь белый Свет,а подлодку Курск Украина не строила...такое говно само дохнет...,историю дохлого флота Сссра можете найти в Ютьюбе...
показати весь коментар
04.01.2022 08:16 Відповісти
Полгода назад Пентагон начал полное перевооружение своего флота до 2040 года...в строй будут вводится малые и средние быстроходгые катера большой мощности...,мода и эра на авианосцы ушла в прошлое чуваки...,Турция в этом плане впереди планеты всей...,у них есть гениальный конструктор в этом плане Сельчук Байрактар... и не только дронов...
показати весь коментар
04.01.2022 08:22 Відповісти
Тележку купить не за свои - много ума не надо. Дело за "малым" - экипажи профессиональные подготовить.
показати весь коментар
04.01.2022 11:32 Відповісти
 
 