Боррель під час візиту в Україну відвідає лінію розмежування на Луганщині, - МЗС

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель під час свого візиту в Україні 4-6 січня відвідає лінію розмежування в Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зокрема, зазначається, Боррель утретє здійснить візит до України.

"Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель проведуть переговори, ключовими темами яких стануть стримування РФ від подальшої агресії, зокрема шляхом жорстких економічних санкцій, просування мирного врегулювання на основі поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, втілення гуманітарних проєктів на Донбасі, підтримка подальших внутрішніх перетворень в нашій державі", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що візит глави європейської дипломатії має на меті засвідчити підтримку Української держави з боку ЄС на тлі агресивних дій Російської Федерації.

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5 січня Кулеба та Боррель відвідають лінію розмежування в Луганській області, де ознайомляться з актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту. Це буде перша поїздка високого представника ЄС на схід України з моменту початку російської агресії.