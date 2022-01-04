УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4483 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
767 9

Боррель під час візиту в Україну відвідає лінію розмежування на Луганщині, - МЗС

Боррель під час візиту в Україну відвідає лінію розмежування на Луганщині, - МЗС

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель під час свого візиту в Україні 4-6 січня відвідає лінію розмежування в Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зокрема, зазначається, Боррель утретє здійснить візит до України.

"Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель проведуть переговори, ключовими темами яких стануть стримування РФ від подальшої агресії, зокрема шляхом жорстких економічних санкцій, просування мирного врегулювання на основі поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, втілення гуманітарних проєктів на Донбасі, підтримка подальших внутрішніх перетворень в нашій державі", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що візит глави європейської дипломатії має на меті засвідчити підтримку Української держави з боку ЄС на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Також читайте: Крім загрози вторгнення ЄС розглядає й інші сценарії агресії РФ проти України. Вони менш екстремальні, але викликають занепокоєння, - Боррель

5 січня Кулеба та Боррель відвідають лінію розмежування в Луганській області, де ознайомляться з актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту. Це буде перша поїздка високого представника ЄС на схід України з моменту початку російської агресії.

Автор: 

МЗС (4113) Донбас (22354) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боря не уписяется как в маскве перед путлером?
показати весь коментар
04.01.2022 01:19 Відповісти
а шо буба ні с Боререлем на лінію розмежування, а тількі Кулеба?
.....не бубін рівень мабуть той Боррель, а так буба ніколи не сцить!
показати весь коментар
04.01.2022 01:32 Відповісти
Главное, что бы очки хорошие одел и свинособак увидел
показати весь коментар
04.01.2022 01:37 Відповісти
А линия разграничения будет настоящая, или та, на которую Дерьмак Монику на фотосессии вывозит?
показати весь коментар
04.01.2022 01:53 Відповісти
яка різниця? - не бубі ж там бути.
у буби своя лінія, у кулеби своя - таке....
показати весь коментар
04.01.2022 02:00 Відповісти
всі намагаються допомогти Україні.
Україна сама собі ні.
- пляше гарцуе, зелення годуе....
показати весь коментар
04.01.2022 04:44 Відповісти
Спросоння прочитав "Бордель"...
показати весь коментар
04.01.2022 06:58 Відповісти
принаймні від цього було б більше користі - жовнірам та офіцерам сексом потрахатися не завадить для покращення бойового духу.
А той старий хрін знову нічого не побачить, а якщо побачить - не зрозуміє, хто ж ото стріляє з тієї сторони...
показати весь коментар
04.01.2022 09:28 Відповісти
Опять бла, бла , бла не о чем Эрдоган это уже понял
показати весь коментар
04.01.2022 09:16 Відповісти
 
 