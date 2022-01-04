Найбільші платники податку з фізосіб в Криму – Міноборони РФ та ФСБ, - маріонетка Кремля Аксьонов

Російська маріонетка Сергій Аксьонов пояснив високі ціни в окупованому Криму відсутністю конкуренції та великих операторів. А головними платниками податку в місцевий бюджет назвав Міноборони РФ і ФСБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Головні причини високих цін – відсутність конкуренції, відсутність великих операторів. У всіх російських регіонів є бюджетоутворюючі підприємства, від кожного з яких тільки з податку на прибуток бюджет отримає близько 10 млрд руб. У Криму найбільший платник податків – пиво-безалкогольний завод. Це лише 1,2 млрд руб. податків. Решта – умовно по 100 млн руб. Найбільші платники ПДФО на півострові – Міноборони та ФСБ. А 85% бюджету Криму – це податок на прибуток та ПДФО. Інші 15% – це різні сукупні доходи. У нас немає ні "Газпрому", ні Ощадбанку, нікого, хто є "законодавцем мод" у регіональній економіці", – пожалівся Аксьонов, відповідаючи на запитання, чому в Криму ціни "буквально на все – вищі", ніж у Росії.

Маріонетка Кремля зазначив, що безпосередньо до окупованого Криму "не зайшов жоден мережевий гравець – ні газовики, ні паливники, ні материковий зв'язок, торговельні мережі".

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