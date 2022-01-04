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Новини Окуповані території
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Найбільші платники податку з фізосіб в Криму – Міноборони РФ та ФСБ, - маріонетка Кремля Аксьонов

Найбільші платники податку з фізосіб в Криму – Міноборони РФ та ФСБ, - маріонетка Кремля Аксьонов

Російська маріонетка Сергій Аксьонов пояснив високі ціни в окупованому Криму відсутністю конкуренції та великих операторів. А головними платниками податку в місцевий бюджет назвав Міноборони РФ і ФСБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Головні причини високих цін – відсутність конкуренції, відсутність великих операторів. У всіх російських регіонів є бюджетоутворюючі підприємства, від кожного з яких тільки з податку на прибуток бюджет отримає близько 10 млрд руб. У Криму найбільший платник податків – пиво-безалкогольний завод. Це лише 1,2 млрд руб. податків. Решта – умовно по 100 млн руб. Найбільші платники ПДФО на півострові – Міноборони та ФСБ. А 85% бюджету Криму – це податок на прибуток та ПДФО. Інші 15% – це різні сукупні доходи. У нас немає ні "Газпрому", ні Ощадбанку, нікого, хто є "законодавцем мод" у регіональній економіці", – пожалівся Аксьонов, відповідаючи на запитання, чому в Криму ціни "буквально на все – вищі", ніж у Росії.

Маріонетка Кремля зазначив, що безпосередньо до окупованого Криму "не зайшов жоден мережевий гравець – ні газовики, ні паливники, ні материковий зв'язок, торговельні мережі".

Також читайте: Завершено розслідування щодо топмаріонеток окупаційної адміністрації Криму. Аксьонову, Константінову та Поклонській загрожує до 15 років тюрми, - СБУ

Автор: 

Крим (14138) ФСБ (1449) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+10
Будьте ви всі прокляті - і великі платникі податків, і маленькі.
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04.01.2022 02:20
+6
amen
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04.01.2022 02:25
+6
Горіть у пеклі , кляті окупанти і зрадники 😡
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04.01.2022 02:27
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Будьте ви всі прокляті - і великі платникі податків, і маленькі.
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04.01.2022 02:20 Відповісти
amen
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04.01.2022 02:25 Відповісти
Горіть у пеклі , кляті окупанти і зрадники 😡
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04.01.2022 02:27 Відповісти
Тому що Ваш сраний рубль - чужа валюта в українському Криму. Він, як чужорідний орган, не приживається. І не допомагає, а лише прискорює загибель тіла у цілому
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04.01.2022 02:30 Відповісти
1000 раз був правий Ющенко - 17-й рік? - геть з Криму кацапня!
потім спаплюжили затоптали його і вибрали гордість націі - 2 рази незасудженого і срік перебування кацапських калош в Криму зріс до 40го+.
потім кацапи вирішили, як таке діло - відкусимо назавжди і прийшла **** війна - проклятий 14й...
далі ви все знаете - кризісний президент, що сражався і зараз намагаеться, теж не до вподоби чомусь став... - а от клован - наше все!
блискавки - жарти!
одне тількі питання - стони зараз до чого і до кого?
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04.01.2022 03:00 Відповісти
Когда Ющенко поломал вьігодную схему "транзит - цена на газ" и допустил Фирташа в стратегическую отрасль - он реально ослабил Украину и сделал невозможньім вьівод ЧФ РФ из Крьіма , т.к. не осталось рьічага давления на Москву . А слова , даже правильньіе , должньі подкрепляться делами , а с делами у "мьіздобула" - ноль , если не считать личную вендетту с Тимошенко .
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04.01.2022 08:16 Відповісти
Но теперь у народа крыма появилась возможность на коленях просить благодати у кремлевских чинуш, как это было принято в Московии испокон веков. Исповедовать такую давнюю традицию при Украине не было возможности...
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04.01.2022 03:43 Відповісти
і повзти на колінах просити жопом уперед - такі не було...
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04.01.2022 03:50 Відповісти
Так зато камушки с неба в Крыму гораздо крупнее!
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04.01.2022 07:51 Відповісти
Як це працює? міннападу та фсб отримують кошти з бюджету, потім платять податки в бюджет, потім отримують кошти з бюджету, шоб заплатити податки в бюджет, шоб отримати.......
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04.01.2022 07:59 Відповісти
ОСТАЛОСЬ ВЫЯСНИТЬ ОТКУДА-ТО КОРРУПЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ !?)
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04.01.2022 08:04 Відповісти
Правду сочинять дело тонкое и хитрое что Восток...,на РАБссии этого не умеют с 7 ноября 1917 года....Мифологизмами живут до сих пор о вяличии...то дохлого Сссра,то дохлятины РАБссии...
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04.01.2022 09:28 Відповісти
Аксенов вьідал "тайну" , что путинский режим нормально платит только работникам своих репрессивньіх органов , там зарплатьі в разьі вьіше , чем у всех остальньій россиян. А гєбня ФСБ еще доит любой бизнес , но налогов с тех коррупционньіх доходов не платит.
Интересно , сколько отстегивал ежегодно "Рошен" на крьішу ФСБ за свой заводик в Липецке ? "Заводик" - гигантская кондитерская фабрика , контролирующая четверть огромного российского рьінка сладостей...
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04.01.2022 09:32 Відповісти
Опять йододефицитные со своей Липецкой фабрикой. Сколько платил Зеля за "Скотов" тебя конечно же не интересует
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04.01.2022 11:37 Відповісти
НЕ РАССКАЗЫВАЙ СКАЗКИ, заводик тот выпускал вафли и леденцы)) четверть рынка))) Рошен от закрытия того заводика ничего не потерял, а вот половина Липецка сосёт куй с момента закрытия и в казну ***** ноль, посмотри на ютубе как плакали липецкие расеяне, а я остался доволен

По словам Олега Казакова, главная причина спада - это все-таки запрет на ввоз украинской продукции "Рошен". Дело в том, объясняет он, что в Липецке производят в основном недорогие конфеты - например, плиточный шоколад или конфеты в коробках здесь никогда не делали.





Підпис до фото,

Шоколадок и конфет в коробках в Липецке никогда не производили



Значительную часть ассортимента, с которым корпорация заходила в российские торговые сети, составляли дорогие конфеты с украинских фабрик. Сегодня столь широкого выбора потребителям Липецк предложить не может, вот и проигрывает конкурентам, объясняет Казаков.
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04.01.2022 12:35 Відповісти
Так какой процент рьінка РФ занял "Рошен" ? Слушаем...
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04.01.2022 15:59 Відповісти
))))))))))))))))))))))) та да, кацапы ********* биндеровский шоколад, а вот своим гавном брезгуют, по поводу процента великого кацапского рынка тебе расскажут в Молдове, там у ребят большой спрос, везут фурами и отгружают вагонами, даже всесильное ***** не может победить этот кантрабас, потому шо всё его окружение жрут эти конфеты ящиками.
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04.01.2022 16:42 Відповісти
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04.01.2022 10:02 Відповісти
Кримські пенсіонери дуже хотіли померти в росії.
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04.01.2022 10:19 Відповісти
 
 