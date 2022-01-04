Найбільші платники податку з фізосіб в Криму – Міноборони РФ та ФСБ, - маріонетка Кремля Аксьонов
Російська маріонетка Сергій Аксьонов пояснив високі ціни в окупованому Криму відсутністю конкуренції та великих операторів. А головними платниками податку в місцевий бюджет назвав Міноборони РФ і ФСБ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Головні причини високих цін – відсутність конкуренції, відсутність великих операторів. У всіх російських регіонів є бюджетоутворюючі підприємства, від кожного з яких тільки з податку на прибуток бюджет отримає близько 10 млрд руб. У Криму найбільший платник податків – пиво-безалкогольний завод. Це лише 1,2 млрд руб. податків. Решта – умовно по 100 млн руб. Найбільші платники ПДФО на півострові – Міноборони та ФСБ. А 85% бюджету Криму – це податок на прибуток та ПДФО. Інші 15% – це різні сукупні доходи. У нас немає ні "Газпрому", ні Ощадбанку, нікого, хто є "законодавцем мод" у регіональній економіці", – пожалівся Аксьонов, відповідаючи на запитання, чому в Криму ціни "буквально на все – вищі", ніж у Росії.
Маріонетка Кремля зазначив, що безпосередньо до окупованого Криму "не зайшов жоден мережевий гравець – ні газовики, ні паливники, ні материковий зв'язок, торговельні мережі".
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потім спаплюжили затоптали його і вибрали гордість націі - 2 рази незасудженого і срік перебування кацапських калош в Криму зріс до 40го+.
потім кацапи вирішили, як таке діло - відкусимо назавжди і прийшла **** війна - проклятий 14й...
далі ви все знаете - кризісний президент, що сражався і зараз намагаеться, теж не до вподоби чомусь став... - а от клован - наше все!
блискавки - жарти!
одне тількі питання - стони зараз до чого і до кого?
Интересно , сколько отстегивал ежегодно "Рошен" на крьішу ФСБ за свой заводик в Липецке ? "Заводик" - гигантская кондитерская фабрика , контролирующая четверть огромного российского рьінка сладостей...
По словам Олега Казакова, главная причина спада - это все-таки запрет на ввоз украинской продукции "Рошен". Дело в том, объясняет он, что в Липецке производят в основном недорогие конфеты - например, плиточный шоколад или конфеты в коробках здесь никогда не делали.
Підпис до фото,
Шоколадок и конфет в коробках в Липецке никогда не производили
Значительную часть ассортимента, с которым корпорация заходила в российские торговые сети, составляли дорогие конфеты с украинских фабрик. Сегодня столь широкого выбора потребителям Липецк предложить не может, вот и проигрывает конкурентам, объясняет Казаков.