Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі, він у важкому стані. За добу - 3 порушення "тиші", - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 3 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.
В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 4 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.
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Горіть у пеклі москалі !!!
повного припинення вогню.
Ну он же обещал !!!
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!