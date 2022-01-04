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Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі, він у важкому стані. За добу - 3 порушення "тиші", - штаб ООС

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі, він у важкому стані. За добу - 3 порушення

Упродовж минулої доби, 3 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 4 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі, він у важкому стані. За добу - 3 порушення тиші, - штаб ООС 01

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Найшвидшого одужання нашому воїну.
Горіть у пеклі москалі !!!
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04.01.2022 07:43 Відповісти
Найшвидшого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі, від зЕ-рмаківського повного припинення вогню.
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04.01.2022 10:34 Відповісти
горіть у пеклі москалі!
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04.01.2022 12:18 Відповісти
С 🤡🐲порношутом , 👺дерьмаком и 💩какломоем 🔥
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04.01.2022 22:59 Відповісти
"Нужна проста пєрєстать стрєлять 2" в дії
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04.01.2022 13:22 Відповісти
ну что же зеленский никак не перестанет стрелять ????
Ну он же обещал !!!
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05.01.2022 07:37 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
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05.01.2022 11:24 Відповісти
 
 