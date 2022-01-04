Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі, він у важкому стані. За добу - 3 порушення "тиші", - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 3 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 4 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.