УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10544 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
14 555 107

Вже 12 інфікованих: на півдні Франції виявили новий штам коронавірусу, що отримав назву IHU

Вже 12 інфікованих: на півдні Франції виявили новий штам коронавірусу, що отримав назву IHU

У Франції виявили новий штам коронавірусу B.1.640.2. Їм заразилося 12 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє MedRxiv.

Новий штам коронавірусу був виявлений на півдні Франції і поширювався в цьому регіоні. Варіант, попередньо ідентифікований як B. 1. 640.2 досліджувався за підтримки французького уряду, який ще не пройшов рецензування.

B. 1.640.2 вважається камерунським за походженням і поширився на 12 пацієнтів на півдні Франції.

Згідно з дослідженням, новий штам має 46 нових мутацій, а також 37 делецій. Вчені назвали цей штам коронавірусу IHU.

"Набір мутацій і філогенетичне положення геномів, отриманих тут, вказують на основі нашого попереднього визначення новий варіант, який ми назвали IHU", - йдеться в заяві вчених.

Перший випадок виявили у вакцинованого пацієнта, який повернувся з поїздки в Камерун в середині листопада 2021 року. Щеплення йому зробили за 3 дні до поїздки.

"За день до постановки діагнозу у нього розвинулися легкі респіраторні симптоми", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція кілька днів поспіль фіксує понад 200 тисяч нових випадків COVID-19 на добу

Після схожі мутації виявили ще у восьми пацієнтів, серед яких були діти.

Також зазначається, що цей випадок доводить непередбачуваність коронавірусу.

"Ці дані є ще одним прикладом непередбачуваності появи варіантів SARS-CoV-2 і їх проникнення в дану географічну зону з-за кордону", - відзначили вчені.

Що стосується небезпеки нового штаму, то вчені відзначають, що про це ще рано говорити, оскільки дослідження будуть продовжені.

"На підставі цих 12 випадків ще рано будувати припущення про вірусологічні, епідеміологічні або клінічні особливості цього варіанту IHU", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у деяких країнах фіксують випадки смерті від"Омікрона". Ще два летальні випадки зафіксували в Південній Кореї.

Франція (3054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
Я заметил одну вещь.В темах о барановирусе,в комментах, всё меньше сторонников уколизации.Всё больше людей осознаёт,что их два года жёстко наё@ывали.И это прекрасно...
показати весь коментар
04.01.2022 08:10
+19
А как там грипп себя чувствует? Что-то не слыхать о нем давно. Побороли?
показати весь коментар
04.01.2022 08:13
+18
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
показати весь коментар
04.01.2022 09:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
УКРАЇНСЬКА ВАКЦИНА "ALKO-ЗЕНЕКА"
https://www.youtube.com/watch?v=9L_pMEaDY14&ab_channel=%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD24
показати весь коментар
04.01.2022 11:40 Відповісти
Вакси продовжують грати в кальмара
показати весь коментар
04.01.2022 13:14 Відповісти
А французи все продовжують цілуватися при зустрічі? Треба зав'язувати зі старими звичками.
показати весь коментар
04.01.2022 13:16 Відповісти
IHUISNIM
показати весь коментар
04.01.2022 14:37 Відповісти
Лучше бы они так с раком и спидом боролись . Просто уже не знают как продажы поднять
показати весь коментар
04.01.2022 17:59 Відповісти
Телевирус
показати весь коментар
04.01.2022 20:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 