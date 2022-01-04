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Новини Коронавірус і карантин
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Проявляється на шкірі, губах і нігтях: у США назвали рідкісні симптоми штаму коронавірусу "Омікрон"

Проявляється на шкірі, губах і нігтях: у США назвали рідкісні симптоми штаму коронавірусу

У США центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) назвав рідкісні симптоми штаму коронавірусу "Омікрон", при яких слід якомога швидше звернутися в лікарню. Відзначається, що це симптоми не виникають при інших штамах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Mirror.

Як відомо, основними симптомами звичайного коронавірусу є висока температура, постійний кашель і втрата або зміна почуття смаку або запаху.

Новий варіант "Омікрон "більше схожий на звичайну застуду, з симптомами, які пацієнти й лікарі часто описують як "легкі".

Проте CDC стверджує, що люди з "Омікроном" повідомляють про широкий спектр симптомів, крім трьох основних. До них відносяться й ознаки, які говорять про серйозну загрозу життю пацієнта і при яких потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.

Один з таких симптомів "Омікрона" проявляється на шкірі, губах і нігтях - потрібно остерігатися блідої, сірої або синьої шкіри в залежності від відтінку нашої шкіри. В CDC попередили, що це може вказувати на низький рівень кисню в крові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Омікрон" менше вражає легені порівняно з іншими штамами коронавірусу, - дослідження

Також до небезпечних ознак "Омікрона" відноситься утруднене дихання, постійний біль або тиск у грудях, сплутаність свідомості та нездатність прокинутися або не спати.

Всі ці ознаки CDC охарактеризував як "попереджувальні знаки", при яких нам слід негайно звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, що через "Омікрон" також гинуть люди. У Південній Кореї зафіксували два таких випадки. Загинули дві людини похилого віку.

дослідження (606) США (22713) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
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04.01.2022 08:12
+10
https://www.infomirsk.org/koronavirus/razrabotchiki-modelej-covid-fantazirujut-o-dikih-scenarijah Разработчики моделей Соvid фантазируют о диких «сценариях», в которых тысячи людей ежедневно умирают от Омикрона, хотя это всего лишь очередная легкая простуда
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04.01.2022 08:16
+8
А я на місцевому форумі прочитала:

- У мене нема симптомів

- Безсимптомність - це симптом
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04.01.2022 09:17
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04.01.2022 08:12 Відповісти
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04.01.2022 08:52 Відповісти
Похилого віку, можливо час прийшов…
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04.01.2022 08:15 Відповісти
Та ні, двоє-90річних ,тільки ще.
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04.01.2022 13:56 Відповісти
https://www.infomirsk.org/koronavirus/razrabotchiki-modelej-covid-fantazirujut-o-dikih-scenarijah Разработчики моделей Соvid фантазируют о диких «сценариях», в которых тысячи людей ежедневно умирают от Омикрона, хотя это всего лишь очередная легкая простуда
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04.01.2022 08:16 Відповісти
При следующих штаммах люди будут становиться зомби.
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04.01.2022 08:19 Відповісти
Zombicron
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04.01.2022 08:53 Відповісти
Интересно они помнят сколько болезней состояний в медицине???? в Большой Советской Медицинской энциклопедии в 1957 года издания их было более 34 тысяч...сегодня думаю враз 5-10 больше....а нам втирают галимый бред высланные фантазии и предположения синева губ кожи недостаток дыхания может быть навскидку от аллергии эмболии лёгочной артерии проблем с сердцем пульсом проблем в области солнечного сплетения травм пищевода и желудка внутренних болезней и состояний от головного мозга отравлений лекарствами химией ядами продуктами питания тот же бутулизм...
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04.01.2022 08:30 Відповісти
А я на місцевому форумі прочитала:

- У мене нема симптомів

- Безсимптомність - це симптом
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04.01.2022 09:17 Відповісти
После прививок от ковида со временем начнутся пандемии "старого доброго" туберкулеза, мононуклеоза, герпеса, онкологии и далее по списку мед. энциклопедии. Потому что эти прививки разрушают имунную систему, вызывая аутоимунные атаки киллер-лимфоцитов на собственные клетки. Это не прививки вообще, а ген. модификация. как с помидорами и картошкой с подсаженными генами скорпиона. Только людям подсаживают ген короны.
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04.01.2022 10:59 Відповісти
Как приятно общаться с человеком который все знает! А сосиски вы едите, знаете какие в них за коды?
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04.01.2022 11:46 Відповісти
"потрібно остерігатися блідої, сірої або синьої шкіри" "та нездатності прокинутися"
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04.01.2022 08:36 Відповісти
"Якщо не можете прокинутись, то зверніться до лікаря".
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04.01.2022 08:56 Відповісти
Тот, который справа - больной...

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04.01.2022 08:55 Відповісти
Так это же было в начале пандемии понятно, что это вирусная простуда с симптомами вируса герпеса, на что и реагируют многие пцр-тесты.
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04.01.2022 09:02 Відповісти
С-ка прям консилиум докторов вирусологов в комментариях
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04.01.2022 09:10 Відповісти
Я попрошу!!! Консилиум Диванных докторов - вирусологов.
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04.01.2022 10:57 Відповісти
Почєсні антиваксери
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04.01.2022 14:34 Відповісти
Від хвороб ПОМИРАЮТЬ, а не гинуть.
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04.01.2022 09:15 Відповісти
Кому это все выгодно??? фармацевтические корпорации на этом всем рубят бабки бешенные!!! Во всем есть причина и следствие. И людишек расплодилось и нужно их под истребить ибо тесно на планете и душно самой планете. Естественный отбор - сильнейшие выживают, слабые - вымирают!
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04.01.2022 09:20 Відповісти
Пишут япошки создали одноразовую вакцину на всю жизнь - но ты же дебил и тут найдешь повод скиглити про "это выгодна Биг-Фарме"?!
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04.01.2022 09:34 Відповісти
а что не выгодно??? этот штамм победят, новый выпустят где-то и опять по новой зарабатывать.
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04.01.2022 09:48 Відповісти
нет, не выгодно. выгодно всю жизнь кормить таблетками от СПИДа. Кстати по этой же причине враньем являются всякие утверждения про тайное лекарство от рака. сделать лекарство от рака гораздо сложнее, чем просто поддерживающую терапию, но даже ее нет, мрут как мухи, уступая только СС заболеваниям.
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04.01.2022 12:00 Відповісти
Якраз дебіли і вірять в мультики і картинки...а ще є платні підори тролі,що пишуть за пайку,що їм скажуть...
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04.01.2022 11:00 Відповісти
дебилы верят дебилам. а платные это антиваксеры. На содержании у швабростана.
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04.01.2022 12:02 Відповісти
" из симптомов - уй на пятке вырос.
доктор, у меня коронавирус?"
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04.01.2022 09:31 Відповісти
І в роті з'являється неприємний присмак дешевого шоколаду )
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04.01.2022 09:58 Відповісти
С шоколадом тут поосторожнее 😁
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04.01.2022 12:30 Відповісти
Клуб анонімних діабетиків завжди на вахті )
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04.01.2022 17:12 Відповісти
идиоты, сколько вакцины не коли всё равно здоровым не помрёшь...
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04.01.2022 10:06 Відповісти
Пффф! У цензорівських антиваксів спочатку ковіду не існувало, потім масочки(шмати, ганчірки) не допомагали, потім вакцинки( шмурдяк, ширка) не допомагали, а такі симптоми їх точно налякають. Будуть кожного ранку прокидатись та дивитись, чи не посиніли губи.
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04.01.2022 18:05 Відповісти
 
 