В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 1 746 нових випадків, 3 629 осіб одужали
В Україні зафіксовано 1 746 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 4 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за добу 03 січня в Україні зафіксовано 1 746 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21) та 36 289 людей вакциновано проти COVID-19.
Крім того, першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.
Також за минулу добу було госпіталізовано 970 осіб, зафіксовано 135 летальних випадків, одужало – 3 629 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 678 088 осіб, одужало – 3 483 354 особи, летальних випадків – 96 436, проведено ПЛР-тестувань – 16 835 647.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено 28 493 854 щеплення.
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https://mediabrest-by.translate.goog/news/zdravoohranenie/initsiirovan-krupneyshiy-v-istorii-sudebnyy-isk-nyurnberg-2-protiv-voz-i-davosa?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
Глобальний позов про злочини проти людяності, поданий та ухвалений Верховним судом Канади, розпочався.
Команда з більш ніж 1000 юристів та понад 10000 медичних експертів на чолі з Германом Райнером Фуельміхом, одним із найвпливовіших юристів у Європі, ініціювала найбільший в історії судовий позов під назвою «Нюрнберг 2» проти Всесвітньої організації охорони здоров'я та Давосу. Група (Світовий економічний форум, очолюваний більш ніж 80-річним Клаусом Швабом) у злочинах проти людяності, повідомляє
И понятно почему: когда ты постоянно вовлечен в процесс принятия решений, твой внутренний контроль при тебе. Чем больше у тебя контроля над ситуацией, тем меньше ты доверяешь историям, в которых ты лишь объект чьей-то злой воли.
Поэтому неудивительна корреляция, которая была выявлена в Англии и Украине через опросы, согласно которой люди, которые верят в конспирологию, - часто это те же люди, которые не ходят голосовать.
https://www.bbc.com/russian/features-57681007 "Конспирология всегда выгоднее, чем наука". Антрополог РАНХиГС о том, почему люди верят фейкам о вакцинах
https://www.france24.com/en/video/20211221-covid-19-in-sweden-a-vaccine-passport-on-a-microchip-implant
https://www.express.co.uk/news/science/1542866/covid-microchip-developer-rollout-vaccine-passport
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пропутінська інтернет-бл..дь знова розшукала якийсь інтернет -смітник... ((
https://www.washingtonexaminer.com/policy/healthcare/airborne-illness-dr-scott-gottlieb-cloth-masks-protection-covid-19
більше захищає"соціальна дистанція..
За минулу добу коронавірус у Львові та області виявили у 85 осіб.
Станом на ранок 4 січня загалом у Львові та області підтвердили 220 763 випадки інфікування коронавірусом, із яких 6022 - летальні та 208 455 пацієнтів одужало. Про це повідомили у прессслужбі https://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/medicine/289957-za-mynulu-dobu-do-lvivskykh-likaren-postupyv-21-patsiient-z-covid-19-vypysano-4 Львівської міськради .
За минулу добу ..
За останню добу до медзакладів поступила 21 особа, (із яких вакцинованих - 4), виписали - 4, померло - 6. Зокрема, у Клінічну лікарню швидкої меддопомоги поступило 14 хворих (ніхто не вакцинований), виписали -1, померло - 5.