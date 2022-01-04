В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 1 746 нових випадків, 3 629 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1 746 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 4 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за добу 03 січня в Україні зафіксовано 1 746 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21) та 36 289 людей вакциновано проти COVID-19.

Крім того, першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.

Також за минулу добу було госпіталізовано 970 осіб, зафіксовано 135 летальних випадків, одужало – 3 629 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 678 088 осіб, одужало – 3 483 354 особи, летальних випадків – 96 436, проведено ПЛР-тестувань – 16 835 647.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено 28 493 854 щеплення.

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