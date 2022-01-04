Ми обіцяли Україні місце за столом НАТО, прийшов час прийняти план дій, щоб це виконати, - ексгенсек Альянсу Расмуссен
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Росія не може диктувати умови про нерозширення НАТО, а Україну та Грузію настав час прийняти в Альянс і навіть дати гарантії захисту союзників, які поширюватимуться на контрольовані ними території (без окупованих).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Сегодня" із посиланням на Politico.
За його словами, Альянс не повинен за жодних обставин давати Росії гарантії щодо нерозширення. Більше того, як він нагадав, Москва вже підписала Хартію ОБСЄ 1999 року, яка гарантує, що "всі держави-члени мають право обирати та змінювати заходи безпеки, включаючи угоди про альянси".
"Це також означає, що ми маємо покласти край недавньому фактичному вето на Україну та Грузію стосовно їхніх євроатлантичних устремлінь, якого вони досягли внаслідок ескалації конфліктів у цих країнах. Конфліктів, інтенсивність яких Путін збільшує або зменшує відповідно до його власного порядку денного. Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, і зараз час прийняти план дій, щоб виконати нашу обіцянку. У разі потреби ми можемо зробити це за умови, що стаття 5 НАТО (зобов'язання виступити на захист країни, на яку напали. – Ред.) поширюється лише на території, контрольовані Тбілісі та Києвом. Але ясно одне: НАТО не може проводити політику відчинених дверей, коли у дверях стоїть Путін", – сказав Расмуссен.
Ексгенсек НАТО попередив, що якщо зараз Альянс піде Росії на поступки, то це буде поганий сигнал демократичному світу і хороші новини для Кремля. При цьому він упевнений, що Україна так просто не здасться у разі вторгнення Росії.
Нагадаємо, що переговори між США та Росією щодо ультиматуму Путіна заплановано на 10 січня. Нагадаємо, що Москва вимагає нерозширення НАТО, у тому числі, щоб до Альянсу не приймали Україну та щоб військово-політичний блок взагалі не розширювався. 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО, 13-го – Росія – ОБСЄ.
При цьому у Москві вже лякають Захід наслідками. Так, наприклад, президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови Заходу дати так звані гарантії безпеки відповідь РФ "може бути різною". А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попереджав, що якщо в розумний строк конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою "агресивну лінію", то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз її безпеці. Також він вважає, що Захід хоче влаштувати "маленьку війнушку" в Європі.
Посол Росії в США Анатолій Антонов також попередив американців про військову відповідь Москви, якщо Захід відмовиться від вимог РФ.
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ВС Украины 4 января закрывают участок Чёрного моря возле Одессы для проведения ракетных стрельб с дальностью не более 180 км.
- а коли на посадах языкі у дупах..
а во всем мире-именно так,отставные политические деятели готовят общественное мнение и почву для следующих шагов
і їхні слова не мають ваги
Шрьодінгер, трясця...
Чи, по-вашому, антимайданівець Татаров мріє про вступ України до НАТО?
Та боротьба проти них зараз ведеться на мою думку більш менш успішна ніж до цього часу.
Прикладів наводить не буду. Їх і так всі знають.
Саме цього антимайданівця татарова призначили в свою ОПу зеленський з єрмаком і не хочуть його звільняти, ігноруючи вимогу родичів Небесної сотні та петицію до президента, яку підписали українці.
Навіщо єрмаку в якості заступника антимайданівець, який оббріхував учасників Майдану перед послами інших країн, Татаров?
Час прийшов!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Yiy3sJPsGvU&ab_channel=DmytroBogush
Вот, как только человек становится бывшим, у него сразу прибавляется решительности.
Кстати , в Балтийском море в 1945г аналогично утопили все ОВ Вермахта , тьісячи тонн того-же иприта , без особьіх последствий на сегодняшний день.
Почему не принял, когда был у власти?