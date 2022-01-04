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Новини
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Ми обіцяли Україні місце за столом НАТО, прийшов час прийняти план дій, щоб це виконати, - ексгенсек Альянсу Расмуссен

Ми обіцяли Україні місце за столом НАТО, прийшов час прийняти план дій, щоб це виконати, - ексгенсек Альянсу Расмуссен

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Росія не може диктувати умови про нерозширення НАТО, а Україну та Грузію настав час прийняти в Альянс і навіть дати гарантії захисту союзників, які поширюватимуться на контрольовані ними території (без окупованих).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Сегодня" із посиланням на Politico.

За його словами, Альянс не повинен за жодних обставин давати Росії гарантії щодо нерозширення. Більше того, як він нагадав, Москва вже підписала Хартію ОБСЄ 1999 року, яка гарантує, що "всі держави-члени мають право обирати та змінювати заходи безпеки, включаючи угоди про альянси".

"Це також означає, що ми маємо покласти край недавньому фактичному вето на Україну та Грузію стосовно їхніх євроатлантичних устремлінь, якого вони досягли внаслідок ескалації конфліктів у цих країнах. Конфліктів, інтенсивність яких Путін збільшує або зменшує відповідно до його власного порядку денного. Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, і зараз час прийняти план дій, щоб виконати нашу обіцянку. У разі потреби ми можемо зробити це за умови, що стаття 5 НАТО (зобов'язання виступити на захист країни, на яку напали. – Ред.) поширюється лише на території, контрольовані Тбілісі та Києвом. Але ясно одне: НАТО не може проводити політику відчинених дверей, коли у дверях стоїть Путін", – сказав Расмуссен.

Ексгенсек НАТО попередив, що якщо зараз Альянс піде Росії на поступки, то це буде поганий сигнал демократичному світу і хороші новини для Кремля. При цьому він упевнений, що Україна так просто не здасться у разі вторгнення Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вживатиме заходи, якщо США і країни НАТО не нададуть "гарантій безпеки", - Лавров

Нагадаємо, що переговори між США та Росією щодо ультиматуму Путіна заплановано на 10 січня. Нагадаємо, що Москва вимагає нерозширення НАТО, у тому числі, щоб до Альянсу не приймали Україну та щоб військово-політичний блок взагалі не розширювався. 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО, 13-го – Росія – ОБСЄ.

При цьому у Москві вже лякають Захід наслідками. Так, наприклад, президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови Заходу дати так звані гарантії безпеки відповідь РФ "може бути різною". А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попереджав, що якщо в розумний строк конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою "агресивну лінію", то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз її безпеці. Також він вважає, що Захід хоче влаштувати "маленьку війнушку" в Європі.

Посол Росії в США Анатолій Антонов також попередив американців про військову відповідь Москви, якщо Захід відмовиться від вимог РФ.

Грузія (1844) НАТО (6438) Расмуссен Андерс Фог (76) членство в НАТО (1719)


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Топ коментарі
+18
Аби ж до Вас прислухалися, містер Расмуссен.
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04.01.2022 09:54
+17
Вони все роблять такі заяви, коли йдуть у відставку.
- а коли на посадах языкі у дупах..
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04.01.2022 10:04
+16
будут стрелять чем-то большим.. пожелаем успехов нашим ракетчикам!
ВС Украины 4 января закрывают участок Чёрного моря возле Одессы для проведения ракетных стрельб с дальностью не более 180 км.
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04.01.2022 09:53
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04.01.2022 09:52 Відповісти
будут стрелять чем-то большим.. пожелаем успехов нашим ракетчикам!
ВС Украины 4 января закрывают участок Чёрного моря возле Одессы для проведения ракетных стрельб с дальностью не более 180 км.
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04.01.2022 09:53 Відповісти
Швидше за все відбуватимуться держ. випробування модернізованої Вільхи М з дальністю до 120 км.
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04.01.2022 10:03 Відповісти
"Ольхой-М" стреляли с 13.12. по 18.12.21 года.. тоже закрывали полигон но в другой конфигурации..
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04.01.2022 10:04 Відповісти
Если запуск осуществить из района Вольіни , то 180 км в море достаточно .😉
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04.01.2022 10:35 Відповісти
Аби ж до Вас прислухалися, містер Расмуссен.
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04.01.2022 09:54 Відповісти
Вони все роблять такі заяви, коли йдуть у відставку.
- а коли на посадах языкі у дупах..
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04.01.2022 10:04 Відповісти
через ушедших в отставку обычно транслируются найболее вероятные планы .
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04.01.2022 10:30 Відповісти
Це ти сам вигадав чи десь прочитав?
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04.01.2022 10:33 Відповісти
та то понятно,шо на расее не так,там жирик транслирует,специальный кремлядский назначенный.
а во всем мире-именно так,отставные политические деятели готовят общественное мнение и почву для следующих шагов
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04.01.2022 10:36 Відповісти
Може на Московії і так, але на Заході ті керівники хто пішли у відставку вважаються кульгавіми качками
і їхні слова не мають ваги
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04.01.2022 10:49 Відповісти
ну нехай для вас так и буде...аби не для усього світу
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04.01.2022 10:53 Відповісти
Якщо прибрати з голови лінію розмежування, то можна і не всупати НАТО, треба просто розчинитись у мікрокосмі миролюбивого володаря потомків андрофагів.
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04.01.2022 09:55 Відповісти
І взагалі, наш квантовий механізатор у новорічному спічі сказав, що якщо не дивитися на лінію розмежування, то вона за законами квантової фізики просто зникне.
Шрьодінгер, трясця...
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04.01.2022 10:00 Відповісти
)) присутствие наблюдателей от обсе сразу вернёт линию разграничения.
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04.01.2022 10:17 Відповісти
Кроти в опі зараз зашевеляться щоб пришвидчити рух до капітуляції України перед путлером .
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04.01.2022 09:57 Відповісти
Це у вас там на болотАх мріють?

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04.01.2022 10:03 Відповісти
Так. На мокшанських болотах і в зеленій ОПі.
Чи, по-вашому, антимайданівець Татаров мріє про вступ України до НАТО?
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04.01.2022 10:07 Відповісти
Так, пані. Я поділяю Ваші побоювання. Антимайданівцями зараз кишить в Україні. І було б дивно, як би вони не намагалися гадить скрізь, де тільки дотягнуться.

Та боротьба проти них зараз ведеться на мою думку більш менш успішна ніж до цього часу.
Прикладів наводить не буду. Їх і так всі знають.
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04.01.2022 11:37 Відповісти
Страшна боротьба зеленського із антимайданівцями.

Саме цього антимайданівця татарова призначили в свою ОПу зеленський з єрмаком і не хочуть його звільняти, ігноруючи вимогу родичів Небесної сотні та петицію до президента, яку підписали українці.

Навіщо єрмаку в якості заступника антимайданівець, який оббріхував учасників Майдану перед послами інших країн, Татаров?
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04.01.2022 11:42 Відповісти
Одне можу побажати - відчиніть очі(як той казав )
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04.01.2022 11:46 Відповісти
Спробуйте відчинити свої. Щоб побачити, як зеленський "бореться" з антимайданом та ригами навколо себе, призначаючи їх на найвагоміші посади.
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04.01.2022 12:04 Відповісти
Деякі поступово почали прозрівати. Ті, що не на зарплаті у Газпрому. Іншим важливіший "бізнес як завжди". Демократії вразливіші перед автократіями з грошима. Грошовий потік перекрили, і виборці, відчувши погіршення на собі, не проголосували. Тому такі виборні чиновники будуть загравати з агресором, бо агресія ПОКИ ЩО спрямована не на них.
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04.01.2022 10:00 Відповісти
Ніхто не зробив більше для інтергації України в НАТО ніж в.в.хуйло з його ультиматумом 😂🤣😅
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04.01.2022 10:02 Відповісти
"Колишній секретар" висловився. Дуже хотілось би почути чинного Генерального секретаря НАТО з цього приводу.
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04.01.2022 10:04 Відповісти
Вирішують керівники держав. А Генсек скоріше процесуальна фігура.
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04.01.2022 10:17 Відповісти
Предложение Расмуссена необходимо выполнять немедленно!!!Для всего цивилизованного демократического общества крайне важно.В противном случае развитие человечества приостановится.
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04.01.2022 10:09 Відповісти
Украина давно в НАТО,если быть точным то с 5 сентября 2014 года...
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04.01.2022 10:10 Відповісти
Удивительный факт- как только ты стал "эксем", ты сразу становишься таким честным, умным, понимающим, храбрым и справедливым. Жаль только, что пока ты не "экс" ты ничего не помнишь, не слышишь, не видишь и помалкиваешь...
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04.01.2022 10:12 Відповісти
Трендеть не мешки перекидать , если даже новая власть в Бундесе отказалась нам оружие поставлять , то ясен перец они за ПДЧ не когда не проголосуют , а есть еще мадьяры ,макаронники и жабоеды.
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04.01.2022 10:13 Відповісти
"прийшов час" -
Час прийшов!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Yiy3sJPsGvU&ab_channel=DmytroBogush
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04.01.2022 10:14 Відповісти
После 5 сентября 2014 года в Украине разрешены пролеты любой авиации любой страны НАТО над территорией Украины и акваторией Черного моря... а это значит,РАБссия полный Обсерон...потому и воют разные ********* Соловьевы Сикелевы и прочая Мавзолейная челядь Холопская до сих пор...
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04.01.2022 10:16 Відповісти
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, ...

Вот, как только человек становится бывшим, у него сразу прибавляется решительности.
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04.01.2022 10:17 Відповісти
Ну так он же уже ни за что не отвечает.
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04.01.2022 10:27 Відповісти
31 декабря 2021 года пара американских самолетов-разведчиков висела над ОРДЛО более суток,потом эту пару сменила другая пара....,Мавзолейные холопы...вы хоть что то поняли,Шариковы?
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04.01.2022 10:21 Відповісти
Да то просто штатовские рыбаки СЛУЧАЙНО в ЧМ нашли в трале Тамогавки , вот и думают как от них избавиться .
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04.01.2022 10:27 Відповісти
На дне моря лежат бочки с советским химическим оружием Иприт и Люизит с августа 1941 года...1200 бочек...Утилизации не подлежат...тронешь и звиздец Ласточкиному гнезду...
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04.01.2022 10:30 Відповісти
Данное ОВ кожно-нарьівного действия должно уже разложиться в морской воде , насьіщенной сероводородом . Бочки давно сгнили на дне , но ничего не вспльіло на поверхность моря.
Кстати , в Балтийском море в 1945г аналогично утопили все ОВ Вермахта , тьісячи тонн того-же иприта , без особьіх последствий на сегодняшний день.
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04.01.2022 10:42 Відповісти
То есть последствия есть, но они мало изучены.
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04.01.2022 13:06 Відповісти
обіцяти ,не значить одружитись !
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04.01.2022 10:22 Відповісти
Почему все "ексы" такие решительные?
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04.01.2022 10:24 Відповісти
Один самолет-раведчик США охватывает зону доступа к любой информации о РАБссии на глубину 70 000 квадратных километров А это значит слушают видят фотают и знают о вас депилах ВСЁ...
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04.01.2022 10:25 Відповісти
Вот это подарочек на Новый Год ! ))
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04.01.2022 10:28 Відповісти
Йенс Столтенберг против гибридной войны РАБссии в Крыму и Донбассе...иначе Украина Гибридно вступит в НАТО....
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04.01.2022 10:32 Відповісти
Росія вимагає від НАТО не розширюватись а сама в той час захопила Білорусь й підійшла до кордонів НАТО )) Від НАТО вимагає не надсилати зброю в Україну а сама завозить в Білорусь ешелони з танками і особовий склад! Русо-фашисти під вимогою до НАТО "не розширюватись" фактично вимагають дати їй ще час щоб захопити Україну, ось і вся суть!
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04.01.2022 10:52 Відповісти
Расмуссен силен задним умом.
Почему не принял, когда был у власти?
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04.01.2022 11:26 Відповісти
они все такими умными становятся, когда получают приставку "экс"
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04.01.2022 11:29 Відповісти
Вони як робляться "бувшими" одразу стають такими яструбами.
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04.01.2022 11:32 Відповісти
"Колишній генеральний секретар НАТО..."
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04.01.2022 11:45 Відповісти
Чухайтесь быстрее
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04.01.2022 12:31 Відповісти
Ты был два срока на должности. Что мешало?
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04.01.2022 15:35 Відповісти
 
 