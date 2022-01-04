Угоду про "промисловий безвіз" із ЄС у 2022 році укладено не буде, - віцепрем'єр Стефанішина
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що угода про "промисловий безвіз" із Європейським Союзом не буде укладена у 2022 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи укладе Україна угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна-ЄС у 2022 році.
"Ні. Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді я зможу назвати конкретні дати", - сказала Стефанішина
За її словами, влітку поточного року завершуватиметься робота місій, які оцінюють готовність України до укладення угоди, і після їх завершення уряд зможе ініціювати офіційні переговори.
"Але перш ніж завершиться ця оцінка і будуть представлені рекомендації, процес офіційних переговорів ми не зможемо ініціювати. КРІ, який би я встановлювала на 2022 рік, - це початок офіційних переговорів. Вони можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії щодо цієї угоди", - заявила віцепрем'єр.
На уточнювальне запитання, чи допускає вона можливість укладання угоди 2022 року, Стефанішина відповіла негативно.
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Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській. Укладання АСАА, або так званого промислового безвізу, дало б змогу виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника - резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість укладання такої угоди передбачена в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.
Спочатку "промисловий безвіз" буде укладено за трьома секторами промислової продукції: низьковольтне електрообладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. Після успішного визнання від ЄС перших цих секторів така практика може бути поширена на інші види промисловості.
Як повідомлялося, у жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує укласти угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна-ЄС у 2022 році.
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Йой, пардон, наоборот)))
нас послали.......
Мы судей не можем адекватных выбрать, кто нам доверит качество продуктов которыми будут питаться европейцы?!
Если бы было по-другому то наши сыры, йогурты, молоко, колбасы были бы лучше польских. А по факту у нас качество хуже и цены больше чем у польских продуктов даже с учетом их доставки
"На уточнювальне запитання, чи допускає вона можливість укладання угоди 2022 року, Стефанішина відповіла негативно."
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Бездари.