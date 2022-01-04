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Угоду про "промисловий безвіз" із ЄС у 2022 році укладено не буде, - віцепрем'єр Стефанішина

Угоду про

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що угода про "промисловий безвіз" із Європейським Союзом не буде укладена у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи укладе Україна угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна-ЄС у 2022 році.

"Ні. Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді я зможу назвати конкретні дати", - сказала Стефанішина 

За її словами, влітку поточного року завершуватиметься робота місій, які оцінюють готовність України до укладення угоди, і після їх завершення уряд зможе ініціювати офіційні переговори.

"Але перш ніж завершиться ця оцінка і будуть представлені рекомендації, процес офіційних переговорів ми не зможемо ініціювати. КРІ, який би я встановлювала на 2022 рік, - це початок офіційних переговорів. Вони можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії щодо цієї угоди", - заявила віцепрем'єр.

На уточнювальне запитання, чи допускає вона можливість укладання угоди 2022 року, Стефанішина відповіла негативно.

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Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській. Укладання АСАА, або так званого промислового безвізу, дало б змогу виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника - резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість укладання такої угоди передбачена в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Спочатку "промисловий безвіз" буде укладено за трьома секторами промислової продукції: низьковольтне електрообладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. Після успішного визнання від ЄС перших цих секторів така практика може бути поширена на інші види промисловості.

Як повідомлялося, у жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує укласти угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна-ЄС у 2022 році.

євроінтеграція (501) промисловість (593) безвізовий режим (1336) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+23
Так это не новость. Новостью было бы если б у зелёных вылупков что-то получилось путнее.
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04.01.2022 10:05
+10
а не проще сказать двумя словами.
нас послали.......
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04.01.2022 10:15
+9
Який ще промисловий безвіз. Європа боїться нашої скумбрії по вісім. Миж ринок їм обведемо.
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04.01.2022 10:10
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Так это не новость. Новостью было бы если б у зелёных вылупков что-то получилось путнее.
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04.01.2022 10:05 Відповісти
Головне, що план підвищення акцизів на сигарети та спиртне прийнятий ще в 2017 році, Україна виконує старанно та з надхненням.
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04.01.2022 10:19 Відповісти
Ничего, что торговля с ЕС выросла в несколько раз после подписания при Порошенко ассоциации с ЕС?
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04.01.2022 10:32 Відповісти
Для кого выросла? для простых людей выросла нищета.
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04.01.2022 10:34 Відповісти
Це та ніщєта, яку Зеленський пішов?
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04.01.2022 10:35 Відповісти
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04.01.2022 10:37 Відповісти
Простые люди - это безработные бомжи, доход которых не зависит от товаров и услуг, которые они производят и продают?

Если да, то это их проблемы. Если нет, то ты дебил.
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04.01.2022 10:43 Відповісти
Какая нищета? Первая бледи заявила о скумбрии по 8 грн.

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04.01.2022 11:20 Відповісти
Так Єйо ш в карман не покладеш і на хлєп нє намажеш!
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04.01.2022 10:34 Відповісти
А в чому проблема? Життєво важливі інгредієнти для існування мудрого наріду здорожчали?
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04.01.2022 10:33 Відповісти
так мы особенные нам кушать не нужно.
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04.01.2022 10:35 Відповісти
Ви кушаєтє водку і запіваєтє сіґарєтамі?
Йой, пардон, наоборот)))
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04.01.2022 10:36 Відповісти
Шопля???? Какой безвиз???? Это то что из ведра выливали лохторату на голову два года назад???
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04.01.2022 10:07 Відповісти
Безвіз на хліб не намажеш.(с)
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04.01.2022 10:32 Відповісти
Який ще промисловий безвіз. Європа боїться нашої скумбрії по вісім. Миж ринок їм обведемо.
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04.01.2022 10:10 Відповісти
Полные помойные зеленые отбросы. И так куда не возьмись, в любой отрасли, одни провалы и зашквары. Вы тупые ублюдки, уйдите, не доводите народ до греха, бо судьба Чаушеску будет для вас счастливым концом.
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04.01.2022 10:12 Відповісти
а не проще сказать двумя словами.
нас послали.......
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04.01.2022 10:15 Відповісти
нас уже устали посылать все и везде. нахрена им нищая нация.
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04.01.2022 10:37 Відповісти
Вы на Роисе однозначно.
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04.01.2022 10:46 Відповісти
Работать не пробовали? Помогает.
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04.01.2022 10:58 Відповісти
Сокращают. Завод останавливается, бо газ дорогой. Чтоб найти работу надо всё бросать и куда-то уезжать
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04.01.2022 11:05 Відповісти
Так нужно было в 2019 году головой думать, а не задницей.
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04.01.2022 11:19 Відповісти
Я так понимаю, что Вы думали головой. Желаю, чтоб Ваша голова так же хорошо работала и в дальнейшем. В ближайшие 4 года она Вам очень понадобится
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04.01.2022 11:48 Відповісти
Собственно комментарий про работу я адресовал человеку, который ныл по поводу зубожиння при Порошенко. Он при любой власти будет ныть. Видите, у Вас сразу мозги включились, по поводу того, что нужно куда-то ехать зарабатывать деньги, а он будет сидеть в нищете и ныть, пока добрый правитель не даст ему денег.
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04.01.2022 12:20 Відповісти
лучше зесоплям рукожопымм никуда не лезть а то и обычный безвиз отберут
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04.01.2022 10:20 Відповісти
Безвіз, чи то людський, чи промисловий - то не про Зєлєнского. Не та карма у чоловіка. Чи то порядність не та.
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04.01.2022 10:21 Відповісти
"Єхай,*** твою...",разом з "порядним"
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04.01.2022 13:16 Відповісти
П візі в Польщі, чи по "біометрії"😉😁?
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04.01.2022 13:45 Відповісти
Да ну? Неужели? Это ж надо...
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04.01.2022 10:27 Відповісти
Очередная PR-обещалка ЗЕ-власти оказалась враньем и пустышкой.
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04.01.2022 10:29 Відповісти
отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника - резидента Євросоюзу

Мы судей не можем адекватных выбрать, кто нам доверит качество продуктов которыми будут питаться европейцы?!
Если бы было по-другому то наши сыры, йогурты, молоко, колбасы были бы лучше польских. А по факту у нас качество хуже и цены больше чем у польских продуктов даже с учетом их доставки
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04.01.2022 10:30 Відповісти
Не были бы. Вкуснее могут быть (и есть), соответствовать стандартам ЕС - нет. Чтобы они соответствовали стандартам, ни о какой ручной дойке даже заикаться не нужно. Там молоко получают от коров на фермах аппаратами, а у нас собирают у бабок на бричках в бидоны, потом переливают в цистерны и везут на завод. Ситуация с мясом аналогична (бабки-перекупы-разделка-завод). О каких стандартах идет речь?
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04.01.2022 11:06 Відповісти
"Як повідомлялося, у жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує укласти угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна-ЄС у 2022 році. "
"На уточнювальне запитання, чи допускає вона можливість укладання угоди 2022 року, Стефанішина відповіла негативно."
Висновки робіть самі. 73% включайте мізки та аналізуйте ФАКТИ.
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04.01.2022 10:30 Відповісти
І не зважаючи на це, дурнуваті нікчемні ЗЕбільні табуретки і надалі мають намір плодити дегенеративні закони у відповідності до угоди про європейську асоціацію, від якої на сьогоднішній день вже значно більше шкоди ніж користі.
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04.01.2022 10:31 Відповісти
ЕС вводит углеродный налог. Все импортируемые промышленные товары будут облагаться дополнительным налогом, и судя по всему нехилым. Кацапы будут платить даже за то что продают им нефть и газ. Какой там безвиз.
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04.01.2022 10:37 Відповісти
Точнее у нас не просто хуже качество, а его еще и не контролируют. То есть в молоке нет молока, а в колбасе неизвестно сколько мяса и какого происхождения
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04.01.2022 10:39 Відповісти
Вот и все что нужно знать о нынешней европе, пукин сказал они сделали.
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04.01.2022 10:49 Відповісти
Вот и все, что нужно знать про обещания ЗЕ - перднул и обосрался.
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04.01.2022 10:52 Відповісти
Европе не впилось это соглашение, ради чего им рушить стройную систему?
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04.01.2022 10:52 Відповісти
А как же инвестняни и рост Украинской экономики в стотыщ раз после 2019 года?
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04.01.2022 10:53 Відповісти
Точно также как и ранее.
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04.01.2022 10:57 Відповісти
Ранее вообще-то наш товарооборот с Рашкой составлял более 60% общего внешного товарооборота. А после 2014 доля парРаши снизилась в несколько раз. Не слышал? И как ни странно, прошло это относительно безболезненно. Наверное потому, что у власти таких идиотов, которых ты выбрал, не было. Эти пришли на все готовое и обсираются на ровном месте.
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04.01.2022 11:15 Відповісти
Далеко не все. До не о...енно, а просто до нормально нужно минимум 20 лет реформ. МИНИМУМ (это если не идти назад). Но уменьшение доли паРаши с 60% до 20% в товарообороте при сохранении объема разве не достижение? Ах, да, забыл - на хлеб это не намажешь). Правильно? Дурень тот, кто ожидает мгновенных результатов от любых реформ, а не смотрит на тенденции.
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04.01.2022 11:30 Відповісти
*Сохранения общего объема торговли конечно же, а не объема товарооборота с паРашей.
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04.01.2022 11:31 Відповісти
"- и что мы им скажем? - Что будет лучше. Надо только потерпеть." гггг
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05.01.2022 08:55 Відповісти
Канадский бизнесмен недавно вложивший в Украину миллионы долларов,демонтировал оборудование и удрал из Украины семимильными шагами...,и правильно сделал...
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04.01.2022 11:11 Відповісти
ЗЕля! Схоже, цю "перемогу" ти теж положиш у скарбничку своїх сумнівних досягнень, як найнеефективніший і найбрехливіший український Президент за всі роки Незалежності. Ганьбище! Іди вже ГЕТЬ!!!
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04.01.2022 11:38 Відповісти
Теперь все украинское окажется под запретом в Европе.... )))) Производство Украины просто не получит сертификаты ЕС ))))) а вот они как раз запрсто....Вот так праздник
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04.01.2022 12:30 Відповісти
У Стефанишиной,крокадил не ловится,не растет кокос.
Бездари.
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04.01.2022 12:46 Відповісти
Промисловий безвіз у Зелі не мав жодних шансів із самого початку. Не та людина!
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04.01.2022 12:59 Відповісти
 
 