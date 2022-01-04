Росія посилила війська на території Донбасу бойовиками та засобами враження, - ГУР МО

Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, на період проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.

Крім того, окупантами розгорнуті додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення, збільшена кількість снайперських пар.

Також зазначається, що під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

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