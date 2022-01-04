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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території Війна
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Росія посилила війська на території Донбасу бойовиками та засобами враження, - ГУР МО

Росія посилила війська на території Донбасу бойовиками та засобами враження, - ГУР МО

Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, на період проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.

Крім того, окупантами розгорнуті додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення, збільшена кількість снайперських пар.

Також зазначається, що під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія значно збільшила поставку бойових броньованих машин на окупований Донбас, - ГУР

армія рф (17317) Міноборони (7349) розвідка (3858)


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Я и не сомневался, что противник усиливается. А вот усиливается ли моя Украина - большой вопрос, поскольку разведка про это молчит, как партизан!
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04.01.2022 10:29 Відповісти
Ну наверно правильно разведка молчит про собственные войска.
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04.01.2022 10:40 Відповісти
"Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", - заявив фсбшний завхоз зЕзидента.
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04.01.2022 10:43 Відповісти
А порношут и его ветеринар , в упор не видят , и слышать не желают ,называя - дезинформацией и паникой все розведданные партнёров
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04.01.2022 11:12 Відповісти
Бояться що Бубочко піде в наступ.
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04.01.2022 10:30 Відповісти
Есть на РАБссии такой пропагандон по фамилии Коротченко,пару лет назад сказал такое : в ОРДЛО 700 танков РАБссии,захватим Украину быстрее Чечни рдним полком генерала Грачева за 3 дня... в 1994 году
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04.01.2022 10:41 Відповісти
1 миллион розданных паспортов Путлера в ОРДЛО.это тихий захват куска Украины странами НАТО?Хотя с Мавзолейной ксивой не пустят из концлагеря ОРДЛО никуда,даже на безлюдный остров Пасхи....
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04.01.2022 10:48 Відповісти
Надо ЗЕ срочно еще отвести войска и запретить контрснайперские операции и аэроразведку.

Чисто, шоб не мешать "братушкам" укреплять существующие позиции и занимать новые.
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04.01.2022 10:50 Відповісти
 
 